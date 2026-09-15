Se vienen adelantos en la fecha 5 del torneo Clausura Lautaro Fagioli

La Liga Santafesina de Fútbol no descansa y ya tendrá acción por la quinta fecha del torneo clausura Lautaro Fagioli. Dos partidos se jugarán este miércoles 16 de septiembre y todos, por los equipos que continúan disputando el torneo Regional Federal Amateur. El viernes 18 habrá un cotejo. Es importante señalar que en la jornada del miércoles a partir de las 21, en barrio Sur, se completarán los 13 minutos del cotejo válido por la fecha 2, entre Nacional con Deportivo Santa Rosa, para lo cual se disputarán dos cotejos de 6.30 minutos.

Este miércoles comenzará la actividad semanal en el fútbol de la máxima división de la Liga Santafesina, donde se producirán dos adelantos y otro el viernes. Por otra parte, el Albo y el Depor terminarán el partido de la segunda fecha del Clausura Lautaro Fagioli que en su momento fuera suspendido a los 32 minutos del complemento.

A las 21, en el campo de Deportes 8 de Enero, en el barrio residencial de Guadalupe, Ciclón Racing recibirá a La Salle Jobson, mientras que en el estadio Alberto Garau, Las Flores II se medirá con Cosmos FC. El viernes 19 a partir de las 21, en el estadio Miguel Franconieri, Newell´s recibirá en barrio Roma a Universidad del Litoral.

El sábado 19 de septiembre se completará el grueso de la programación. En la Zona A se medirán Colón de San Justo con Colón, Nobleza de Recreo con Juventud Unida y Sportivo Guadalupe con Ateneo Inmaculada, mientras que por la Zona B lo harán Nacional con El Quillá, Deportivo Santa Rosa con Gimnasia y Esgrima, Sanjustino con Unión, La Perla del Oeste con Ciclón Norte, Ciclón Racing con La Salle Jobson.

Las posiciones en la Zona A se encuentran así: Colón de San Justo 10; Juventud Unida 9, Nobleza de Recreo 8, Universidad del Litoral 7; Ateneo Inmaculada 6, Newell´s 5; Independiente, Cosmos y Colón de Santa Fe 4, Las Flores II 1 y Sportivo Guadalupe 0. Por su parte, en la Zona B, están de la siguiente forma: Sanjustino y Unión 10, Náutico El Quillá 8, La Salle Jobson 7, La Perla del Oeste 5; Academia Cabrera y Gimnasia y Esgrima 4; Deportivo Santa Rosa 3, Nacional y Ciclón Racing 2, Ciclón Norte 1.

Actividad en el Clausura de Futsal

Este miércoles en el Templo del Futsal de Monte Vera, Universidad y Villa Dora abrirán una nueva jornada del Clausura Walter Duarte de la Liga Santafesina, la quinta, la cual tendrá los restantes partidos disputándose el viernes. El miércoles a las 16, a las 22.30, Universidad del Litoral jugará con Villa Dora. El viernes 18, a las 22, se medirán Colón con Semillero en el gimnasio Roque Otrino; Unión de Crespo con Sanjustino en el Hernan Zilli, y Náutico El Quillá con Regatas en el polideportivo Juan Leonardo Vega de Cilsa. A las 22.30, STV se medirá con Belgrano de Crespo en Gimnasia de Monte Vera, y Colón de San Justo con Unión en el estadio Félix Colombo.