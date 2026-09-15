Robó una bicicleta, quedó filmado y terminó golpeado por vecinos en Candioti Norte

Se trata de un hombre de 39 años. Durante la mañana, la dueña de una bicicleta robada había realizado la denuncia y señalado que el hecho había quedado registrado por las cámaras de seguridad. Por la tarde, vecinos de la zona lo reconocieron, lo golpearon y luego lo entregaron a la Policía

Se trata de un hombre de 39 años que fue reconocido por los vecinos luego de perpetrar el robo

Este lunes, alrededor de las 19 , en la intersección de las calles Pedro Díaz Colodrero y Dorrego , en el barrio Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe , un grupo de vecinos retuvo a un hombre que presentaba hematomas y tenía el rostro cubierto de sangre.

Oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino (CREC) fueron comisionados por la central de emergencias 911 hasta el lugar a raíz de una aprehensión civil . Al llegar, los agentes recibieron al hombre, identificado como V. L. T., de 39 años , quien se encontraba golpeado y ensangrentado en el rostro.

Los policías lo retiraron del lugar y lo trasladaron en un patrullero hasta el Hospital Cullen, donde recibió atención médica y curaciones. Posteriormente, fue llevado a Medicina Legal para cumplir con los procedimientos correspondientes. Finalmente, quedó aprehendido en un calabozo de la Comisaría 3ª, en el barrio Candioti, como presunto autor del delito de robo.

• LEER MÁS: Un ladrón entró a robar a una casa, se peleó con el dueño y se fracturó la pierna al intentar escapar

El robo de la bicicleta denunciado

En el mismo sector donde se produjo la aprehensión civil, una mujer de 38 años manifestó a los oficiales del CREC que el hombre retenido por los vecinos era quien le había robado una bicicleta durante la mañana.

La mujer explicó que ya había realizado la denuncia en la Comisaría 3ª de Santa Fe y relató que el robo ocurrió alrededor de las 11 de ese mismo lunes.

Según contó, un sobrino observó a través de las cámaras de seguridad que un hombre ingresaba a la vivienda y se llevaba una bicicleta marca SLP, rodado 29, de colores rojo y negro.

La víctima señaló además que el presunto autor del robo había quedado registrado por las cámaras, material que fue puesto a disposición de la investigación.

El ladrón fue golpeado por los vecinos

Tras ser retenido por los vecinos, el hombre fue retirado rápidamente del lugar por los policías para evitar que continuaran las agresiones. Debido a las lesiones que presentaba, fue trasladado al Hospital Cullen.

En el centro de salud fue atendido por dos médicas de guardia, quienes constataron que presentaba múltiples fracturas en el rostro y en las costillas. Según el parte médico, las lesiones no revestían gravedad y el hombre recibió el alta.

Luego fue trasladado a Medicina Legal, donde se realizaron las actuaciones correspondientes y se dejó constancia de su estado de salud.

La investigación quedó en manos del MPA

Los agentes informaron lo ocurrido a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, cuyos responsables comunicaron la novedad al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que se encontraba de turno.

El fiscal ordenó que el hombre continuara aprehendido, que fuera trasladado a Medicina Legal para una revisión física y la elaboración de un informe sobre su estado de salud, además de disponer su identificación y alojamiento en una dependencia policial de Orden Público.

También ordenó identificar a los testigos entre los vecinos del sector y realizar la constatación de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas ubicadas en la zona.

La atribución delictiva provisoria quedó establecida como robo, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del hecho y la participación del hombre aprehendido.