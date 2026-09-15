Juegos Suramericanos: Las Leonas juegan en Santa Fe, mientras que arranca la actividad del Tiro en Recreo

El martes 15 de septiembre volverá a ofrecer una agenda amplia para quienes quieran acercarse a los escenarios de los Juegos Suramericanos 2026. Habrá definiciones y nuevas instancias en natación, gimnasia artística, patinaje, pentatlón y voleibol de playa, además de boxeo y ciclismo en Rafaela, hockey y bochas en Santa Fe.

Las Leonas se medirán con Uruguay a las 16 en el sintético de la ASH.

Uno de los principales atractivos en Santa Fe será la nueva presentación de Las Leonas, el seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, vigente campeón del mundo. El equipo nacional enfrentará a Uruguay a las 16, en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH). Además, comenzará la competencia de tiro deportivo en el Centro Internacional de Tiro, con actividad de 9 a 14:50.

Santa Fe y Paraná

En Santa Fe, el hockey tendrá además otros encuentros en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH), en el Parque del Sur, con partidos a las 10 y 14, además del encuentro de Argentina a las 16. La bocha tendrá actividad en la Estación Belgrano, con fases clasificatorias de 8 a 12:30, de 15:30 a 18:30 y de 19 a 20.El remo convencional se desarrollará en la Laguna Setúbal, de 9 a 16, mientras que el SUP (Stand Up Padel) tendrá competencia también en la Laguna Setúbal, desde las 12. En la subsede Paraná, el sóftbol femenino tendrá partidos en el Estadio Mundialista, entre las 13:30 y las 22.

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Las bochas continúan compitiendo en la Estación Belgrano de Santa Fe.

Rosario

Rosario concentrará una extensa programación durante toda la jornada. En el Centro Acuático, la natación tendrá series de 9.45 a 11 y finales de 18 a 20. Allí también se disputará clavados, con la prueba de trampolín de 3 metros femenino, de 11 a 15:02. El Club Provincial será escenario de esgrima, con preliminares desde las 10 hasta aproximadamente las 19, y de levantamiento de pesas, cuya competencia se extenderá de 12 a 19:30.

La gimnasia artística tendrá sus finales por aparatos de gimnasia artística masculina y femenina en el Invencible Arena, de 15 a 18:50.En el Invencible Rosario, el patinaje artístico tendrá pruebas de programa libre de 10 a 12 y de 12:40 a 14:30, mientras que por la tarde se disputarán las instancias de danza libre, de 16 a 17:30 y de 18 a 19:30.

El patinaje de velocidad continuará en el Patinódromo, con una sesión de 9 a 11 y otra de 15:30 a 17:30.El pentatlón moderno tendrá sus semifinales masculinas en el Club Provincial/Estadio Municipal, de 8:50 a 13 y de 13:50 a 19. El voleibol de playa disputará los cuartos de final en el Picadero de Rural, de 10 a 18 aproximadamente. También habrá esport en L2 Arena, de 9 a 19:30, y golf en el Rosario Golf Club, con la primera ronda entre las 9 y las 15:45. Por su parte, el voleibol indoor femenino tendrá dos partidos en el Estadio Claudio Newell's Old Boys: Chile vs. Venezuela, a las 10, y Argentina vs. Paraguay, a las 15.

El santafesino Alexis Eberhardt hará su presentación en el Centro de Tiro de Recreo.

Rafaela

En Rafaela, el boxeo tendrá una nueva jornada en el Invencible Rafaela, con 12 combates programados entre las 15 y las 21 aproximadamente. El ciclismo de ruta tendrá competencia en las rutas 34 y el circuito de ruta. La prueba femenina comenzará a las 9 y se extenderá hasta aproximadamente las 11, mientras que la masculina comenzará a las 11. Además, el BMX Freestyle tendrá su jornada en el Eco Parque/BMX Park, de 14 a 17, con las finales individuales y grupales, tanto masculinas como femeninas.

La agenda deportiva en Santa Fe:

-Hockey (sintético Asociación Santafesina):

16, Las Leonas vs. Uruguay

-Remo (Costanera Este):

Doble Par de Remos Cortos Masculino (M2X) Series

Doble Peso Ligero Femenino (2XWL) Series

Doble Peso Ligero Masculino (2XML) Series

Dos Remos Largos sin Timonel Masculino (M2-) Series

Dos Remos Largos sin Timonel Femenino (W2-) Series

Individual Peso Ligero Fem (1XWL) Series

Individual Peso Ligero Masc (1XML) Series

Ocho Remos Largos con Timonel Mixto (MIX8+) Final

Un Par de Remos Cortos Femenino (W1X) Final

-Tiro (Centro Internacional de Recreo):

Pistola de Aire Mixto, Josefina Mella; Germán Coucas; Victoria Luna Avellaneda; Germán Zaupa

Skeet Femenino Mara Kucharski

Skeet Masculino Federico Gil; Ariel Romero

10m Pistola de Aire Mixto

10m Rifle de Aire Mixto Fernanda Russo; Alexis Eberhardt; Lola Sánchez; Julián Gutiérrez

10m Rifle de Aire Mixto

-SUP (Laguna Setúbal):

Clasificaciones a partir de las 12:00

Sprint Masculino, Santino Basaldella; Lucía Clembosky

Sprint Femenino, Juliette Duhaime

-Softbol en Paraná:

18, Argentina vs. Bolivia (femenino)

20.30, Argentina vs. Colombia (femenino)

-Natación en Rosario:

100m Mariposa - Femenino Laila Chain y Lara Fernandez

100m Mariposa - Masculino Santiago Grassi y Ulises Cazau

200m Espalda - Femenino Malena Santillan y Cecilia Dieleke

50m Pecho - Femenino Macarena Ceballos y Martina Barbeito

50m Pecho - Masculino Dante Nicola

1500m Libre - Femenino Delfina Dini

1500m Libre - Masculino Lucas Alba y Thiago Pizzini

4 x 100m Relevo Libre - Femenino

4 x 100m Relevo Libre - Masculino