Turf, Los Totora y toda la agenda de los Fan Fest para este martes 15

Santa Fe, Rosario y Rafaela tendrán una nueva jornada de música, espectáculos y actividades en los Fan Fest de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Horarios, artistas y escenarios.

Los Fan Fest de los Juegos Suramericanos vuelven a abrir sus puertas este martes 15 de septiembre con propuestas en las tres ciudades que son sede de la competencia: Santa Fe, Rosario y Rafaela . Habrá música en vivo, actividades culturales, radio, intervenciones y encuentros vinculados con el deporte .

Entre los principales shows de la jornada se destacan Turf en Rafaela , Los Totora en Santa Fe y una programación que se extenderá durante todo el día en Rosario .

Santa Fe: Los Totora cierran la jornada

En Santa Fe, el Parque del Sur tendrá propuestas desde la mañana y música durante toda la tarde y la noche.

9 a 12: Radio LT9 — Escenario 2.

14 a 16: LT10 — Escenario 2.

14 a 16: DJ — Escenario 1.

17: Agos Firpo — Escenario 1.

18: Rizoma — Escenario 1.

19: DJ — Escenario 1.

20: Los Totora — Escenario 1.

Rosario: música, cultura y actividades durante todo el día

En Rosario, el Parque Independencia, el Museo del Deporte y la CapiPlaza concentrarán buena parte de las actividades programadas para este martes.

10 a 15: Circo Lumiere — CapiPlaza.

11 a 13: Tomate tu tiempo, programación de radio y streaming — Independencia 2.

14: DJ Iva — Independencia 1.

15: DJ — Museo del Deporte.

15: Rodri Fre — Independencia 1.

16: RESUENA, Ministerio de Cultura — Independencia 1.

17: Rya — Museo del Deporte.

17: DJ — Independencia 1.

17: Vóley Playa + La Fórmula del Encuentro: Ciencia y Deporte de alto rendimiento, con charlas y entrevistas — Independencia 2.

18 a 20: Radio F1 y DJs — Independencia 2.

18:15 a 20:15: Premiaciones — Independencia 1.

20:30: DJ Pipo, Un Poco de Ruido — Independencia 1.

Rafaela: Turf, música y baile

En Rafaela, la programación se repartirá entre el Microestadio del Distrito Joven y el Velódromo, con propuestas musicales y espectáculos durante la tarde y la noche.

Microestadio

14 a 18: DJ Julián Pucheta.

17: Monte Adentro.

19: Ponele Cumbia.

20: Turf.

Velódromo

16: JIVA, coreografía abajo del escenario.

17: Luketón.

18: Andrés Bernini.

La programación de los Fan Fest continuará durante los Juegos Suramericanos, con música, espectáculos, gastronomía y actividades para todas las edades.

Consultá la grilla completa de los Fan Fest en https://fanfest.santafe2026.ar/.