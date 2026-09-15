Los Fan Fest de los Juegos Suramericanos vuelven a abrir sus puertas este martes 15 de septiembre con propuestas en las tres ciudades que son sede de la competencia: Santa Fe, Rosario y Rafaela. Habrá música en vivo, actividades culturales, radio, intervenciones y encuentros vinculados con el deporte.
Turf, Los Totora y toda la agenda de los Fan Fest para este martes 15
Santa Fe, Rosario y Rafaela tendrán una nueva jornada de música, espectáculos y actividades en los Fan Fest de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Horarios, artistas y escenarios.
Entre los principales shows de la jornada se destacan Turf en Rafaela, Los Totora en Santa Fe y una programación que se extenderá durante todo el día en Rosario.
Santa Fe: Los Totora cierran la jornada
En Santa Fe, el Parque del Sur tendrá propuestas desde la mañana y música durante toda la tarde y la noche.
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9 a 12: Radio LT9 — Escenario 2.
14 a 16: LT10 — Escenario 2.
14 a 16: DJ — Escenario 1.
17: Agos Firpo — Escenario 1.
18: Rizoma — Escenario 1.
19: DJ — Escenario 1.
20: Los Totora — Escenario 1.
Rosario: música, cultura y actividades durante todo el día
En Rosario, el Parque Independencia, el Museo del Deporte y la CapiPlaza concentrarán buena parte de las actividades programadas para este martes.
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10 a 15: Circo Lumiere — CapiPlaza.
11 a 13: Tomate tu tiempo, programación de radio y streaming — Independencia 2.
14: DJ Iva — Independencia 1.
15: DJ — Museo del Deporte.
15: Rodri Fre — Independencia 1.
16: RESUENA, Ministerio de Cultura — Independencia 1.
17: Rya — Museo del Deporte.
17: DJ — Independencia 1.
17: Vóley Playa + La Fórmula del Encuentro: Ciencia y Deporte de alto rendimiento, con charlas y entrevistas — Independencia 2.
18 a 20: Radio F1 y DJs — Independencia 2.
18:15 a 20:15: Premiaciones — Independencia 1.
20:30: DJ Pipo, Un Poco de Ruido — Independencia 1.
Rafaela: Turf, música y baile
En Rafaela, la programación se repartirá entre el Microestadio del Distrito Joven y el Velódromo, con propuestas musicales y espectáculos durante la tarde y la noche.
Microestadio
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14 a 18: DJ Julián Pucheta.
17: Monte Adentro.
19: Ponele Cumbia.
20: Turf.
Velódromo
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16: JIVA, coreografía abajo del escenario.
17: Luketón.
18: Andrés Bernini.
La programación de los Fan Fest continuará durante los Juegos Suramericanos, con música, espectáculos, gastronomía y actividades para todas las edades.
Consultá la grilla completa de los Fan Fest en https://fanfest.santafe2026.ar/.