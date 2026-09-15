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Turf, Los Totora y toda la agenda de los Fan Fest para este martes 15

Santa Fe, Rosario y Rafaela tendrán una nueva jornada de música, espectáculos y actividades en los Fan Fest de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Horarios, artistas y escenarios.

15 de septiembre 2026 · 09:56hs
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Turf, Los Totora y toda la agenda de los Fan Fest para este martes 15

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Los Fan Fest de los Juegos Suramericanos vuelven a abrir sus puertas este martes 15 de septiembre con propuestas en las tres ciudades que son sede de la competencia: Santa Fe, Rosario y Rafaela. Habrá música en vivo, actividades culturales, radio, intervenciones y encuentros vinculados con el deporte.

Entre los principales shows de la jornada se destacan Turf en Rafaela, Los Totora en Santa Fe y una programación que se extenderá durante todo el día en Rosario.

Santa Fe: Los Totora cierran la jornada

En Santa Fe, el Parque del Sur tendrá propuestas desde la mañana y música durante toda la tarde y la noche.

  • 9 a 12: Radio LT9 — Escenario 2.

  • 14 a 16: LT10 — Escenario 2.

  • 14 a 16: DJ — Escenario 1.

  • 17: Agos Firpo — Escenario 1.

  • 18: Rizoma — Escenario 1.

  • 19: DJ — Escenario 1.

  • 20: Los Totora — Escenario 1.

Rosario: música, cultura y actividades durante todo el día

En Rosario, el Parque Independencia, el Museo del Deporte y la CapiPlaza concentrarán buena parte de las actividades programadas para este martes.

  • 10 a 15: Circo Lumiere — CapiPlaza.

  • 11 a 13: Tomate tu tiempo, programación de radio y streaming — Independencia 2.

  • 14: DJ Iva — Independencia 1.

  • 15: DJ — Museo del Deporte.

  • 15: Rodri Fre — Independencia 1.

  • 16: RESUENA, Ministerio de Cultura — Independencia 1.

  • 17: Rya — Museo del Deporte.

  • 17: DJ — Independencia 1.

  • 17: Vóley Playa + La Fórmula del Encuentro: Ciencia y Deporte de alto rendimiento, con charlas y entrevistas — Independencia 2.

  • 18 a 20: Radio F1 y DJs — Independencia 2.

  • 18:15 a 20:15: Premiaciones — Independencia 1.

  • 20:30: DJ Pipo, Un Poco de Ruido — Independencia 1.

Rafaela: Turf, música y baile

En Rafaela, la programación se repartirá entre el Microestadio del Distrito Joven y el Velódromo, con propuestas musicales y espectáculos durante la tarde y la noche.

Microestadio

  • 14 a 18: DJ Julián Pucheta.

  • 17: Monte Adentro.

  • 19: Ponele Cumbia.

  • 20: Turf.

Velódromo

  • 16: JIVA, coreografía abajo del escenario.

  • 17: Luketón.

  • 18: Andrés Bernini.

La programación de los Fan Fest continuará durante los Juegos Suramericanos, con música, espectáculos, gastronomía y actividades para todas las edades.

Consultá la grilla completa de los Fan Fest en https://fanfest.santafe2026.ar/.

Fan Fest Juegos Suramericanos agenda martes
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