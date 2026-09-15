Juegos Suramericanos: Argentina cerró el tercer día con 32 medallas, 12 de oro

La delegación Argentina tuvo una tercera jornada de participación en los Juegos Odesur de Santa Fe, con una gran cosecha de preseas 12 de oro, 5 de plata y 15 de bronce, cerrando en el segundo lugar del medallero general.

En el relevo combinado, Argentina logró el bronce con José Materano, el ex Unión Dante Nicola, Santiago Grassi y Matías Chaillou

Argentina agregó tres medallas de oro a su medallero en la segunda jornada de los XIII Juegos Suramericanos – Santa Fe 2026 gracias a la natación, deporte que ya había logrado un destacado protagonismo en la jornada inicial del domingo. En el Invencible Centro Acuático Provincial de Rosario, Cecilia Dieleke ganó la prueba de 100 metros espalda con un tiempo de 1:00:61, récord de la competencia, y Macarena Ceballos se impuso en 200 metros pecho, con una marca de 2:28:21, también plusmarca de los Juegos Suramericanos, en un podio que completó Martina Barbeito (bronce).

Dieleke y Ceballos también se colgaron otra medalla dorada, porque el equipo argentino venció en la prueba de relevo combinado 4x100 metros, logro del que también formaron parte Laila Chain y Andrea Berrino. De esta manera, ambas alcanzaron las tres medallas de oro, aunque Dieleke figura segunda en el medallero individual, tan solo por debajo del brasileño Stephan Steverink, ya que también ganó una presea de bronce.

Un gran aporte de la natación Argentina al medallero

La natación argentina sumó otras medallas esta jornada: Laila Chaín ganó la de plata en 400 metros combinado; en 50 metros mariposa Santiago Grassi también fue plata y Ulises Cazau, bronce; José Materano se subió al último lugar del podio en 100 metros espalda, llevándose la de bronce; y la jornada se cerró con otro bronce, el del equipo masculino en el relevo combinado 4x100 (José Materano, Dante Nicola, Santiago Grassi y Matías Chaillou).

Santiago Grassi consiguió medalla de plata en los 50 mariposa.

En los 200 metros libres femeninos, Catalina Dos Santos terminó quinta; en los 200 metros libres masculinos, Matías Chaillou se ubicó cuarto y Máximo Aguilar, quinto; por último, Iara Fernández llegó quinta en los 50 metros mariposa femenino;

En las eliminatorias matutinas, que determinaron la clasificación para las finales de la noche, los nadadores argentinos lograron destacar en varias pruebas. La actuación más sobresaliente corrió por cuenta de Santiago Grassi, quien se adjudicó la primera posición en la Serie 1 de los 50m mariposa masculino con un registro de 23.44 segundos.

Asimismo, las damas tuvieron victorias destacadas en sus respectivas series: Cecilia Dieleke se impuso en la Serie 2 de los 100m espalda femenino marcando 1:01.79, mientras que Macarena Ceballos (2:34.61) y Martina Barbeito (2:36.69) conquistaron el primer lugar en las Series 2 y 1 de los 200m pecho femenino, respectivamente. En los 50m mariposa femenino, Iara Fernández firmó el segundo puesto en la Serie 1 con un tiempo de 27.13 segundos. En las pruebas de fondo y estilo libre, Matias Chaillou quedó tercero en la Serie 2 de los 200m libre masculino con 1:54.47, mientras que Máximo Aguilar fue tercero en la Serie 1 de la misma distancia al marcar 1:55.39.

Completaron la jornada José Materano, tercero en la Serie 1 de los 100m espalda masculino con 57.43 segundos, y Catalina Dos Santos, quien igualó en la tercera ubicación de la Serie 2 de los 200m libre femenino tras cronometrar 2:06.33.

Luego de dos días de actividad en Santa Fe 2026, Argentina figura en el segundo lugar del medallero, con 12 oros, 5 platas y 15 bronces, por debajo de Brasil (tiene 21 doradas, 19 plateadas y 12 de bronce) y por delante de Colombia (10 oros, 9 platas y 9 bronces).

El Patinaje artístico en Rosario

En las pruebas de la categoría Libre de los XIII Juegos Suramericanos - Santa Fe 2026, que se desarrollan en el estadio Invencible Rosario, Argentina completó una destacada actuación en el programa corto. En la rama masculina, Juan Segundo Rodríguez lideró la clasificación general tras obtener un puntaje total de 77.10 (52.94 en TES y 24.16 en PCS), acompañado en el podio provisorio por Donato Mastroianni, quien finalizó en la tercera posición con 69.43 puntos. Por el lado femenino, Micaela Lopetegui escoltó la primera ubicación al quedarse con el segundo puesto gracias a una calificación de 61.78, mientras que Valentina Longo ocupó el tercer lugar al alcanzar los 50.99 puntos.

En la modalidad Solo Dance (Danza Estilo), la representación nacional también se mantuvo en la pelea por los primeros puestos. En el certamen masculino, Facundo Nieva Biza se adjudicó la segunda colocación con una marca de 68.28 (destacándose con 36.37 en la puntuación técnica), al tiempo que Ulises Loiseau Büchele concluyó en el cuarto escalón con un total de 52.96 puntos. Finalmente, en la rama femenina, Delfina Veljanovich logró ubicarse en la tercera posición con una nota de 58.40, mientras que Camila Belén Tello cerró la participación argentina en el séptimo lugar tras sumar 49.84 unidades.

El Patinaje de Velocidad en el sur provincial

La patinadora Naiara Sagasti tuvo un desempeño sobresaliente en la prueba de 1000m Sprint Individual Femenino, donde logró subirse al podio al obtener la medalla de bronce con un tiempo de 1:33.504 en la final. En esa misma definición, Micaela Siri finalizó en el octavo puesto con un registro de 1:35.541, tras haber conseguido previamente la clasificación en su serie semifinal.

Por su parte, en la final masculina de los 1000m Sprint, Tobías González y Ken Kuwada lograron meterse en la carrera decisiva tras avanzar en sus respectivas series clasificatorias, culminando en la quinta (1:38.673) y sexta posición (1:43.598), respectivamente. En las pruebas de velocidad pura de 200m Contra Meta, Argentina contó con la participación de Fernanda Illanes (20.345 en la final B/Heat 2) y Micaela Siri (20.486 en clasificación) en la rama femenina, mientras que Tobías González marcó un tiempo de 19.014 en la fase clasificatoria masculina.

Acumulado de medallas de la delegación Argentina

4 en Gimnasia artística, ganó 2 de oro y 2 de bronce

1 en Ciclismo de montaña, la única es de oro.

1 en Doma clásica ecuestre, la única es de bronce.

3 en Deportes electrónicos, ganó 1 de oro, 1 de plata y 1 de bronce.

5 en esgrima, ganó 3 de oro, 1 de plata y 1 de bronce.

1 en Natación en aguas abiertas, la única es de bronce.

1 en Patinaje de velocidad, la única es de bronce.

16 en Natación, ganó 5 de oro, 3 de plata y 8 de bronce.