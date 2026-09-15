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Humorúsica llega a Santa Fe con "Chisterapia", un homenaje a Les Luthiers

El grupo argentino presenta en Santa Fe un espectáculo inspirado en “Lutherapia”, uno de los grandes clásicos del humor musical. Será el sábado 10 de octubre a las 21 en el Centro Cultural Provincial “Francisco Paco Urondo”

15 de septiembre 2026 · 09:01hs
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Humorúsica llega a Santa Fe con Chisterapia

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Humorúsica llega a Santa Fe con "Chisterapia", un homenaje a Les Luthiers

La magia, el humor y la música de Les Luthiers vuelven a encontrarse en el escenario de la mano de Humorúsica, el grupo argentino que rinde tributo al mítico conjunto de humor musical.

El próximo sábado 10 de octubre a las 21, Humorúsica llega al Centro Cultural Provincial “Francisco Paco Urondo” de Santa Fe con Chisterapia, un espectáculo que emula uno de los más famosos trabajos de Les Luthiers: Lutherapia.

Con más de una década de trayectoria, Humorúsica tiene como objetivo mantener vivo el espíritu de uno de los conjuntos más emblemáticos del humor inteligente en español, combinando excelencia musical, actuación y una puesta escénica que recupera el particular universo de Les Luthiers.

Chisterapia: una terapia con mucho humor

Inspirado en Lutherapia, Chisterapia se desarrolla alrededor de una particular sesión de terapia. Ramírez acude a su amigo y psicólogo Murena en busca de ayuda para poder terminar su tesis sobre Johann Sebastian Mastropiero. A partir del encuentro entre ambos personajes se suceden los diferentes números que conforman el espectáculo.

La propuesta recupera así la combinación de música, teatro, humor y absurdo que convirtió a Les Luthiers en un fenómeno artístico para varias generaciones.

Uno de los aspectos distintivos del espectáculo es también la recreación de los instrumentos informales, una de las grandes señas de identidad de Les Luthiers. Humorúsica trabaja con réplicas cuidadosamente realizadas y adaptadas para reproducir los sonidos, melodías y efectos cómicos característicos.

Seis músicos y actores para mantener vivo un legado

El conjunto está formado por seis músicos y actores argentinos que combinan talento, precisión musical y un afinado sentido del humor. Cada integrante aporta su especialidad para dar vida a este homenaje.

Integrantes: Joaquín Villazuela, Juan Pablo Ruhl, David Ledesma, Nicolás Della Schiava, Andrés Mernes y Federico Willimburgh.

Una de las marcas más distintivas de Les Luthiers fue su genialidad para convertir objetos cotidianos en instrumentos musicales: latas, máquinas de escribir, tubos de cartón y otros elementos que adquirían una nueva dimensión gracias al ingenio del grupo.

En Humorúsica, ese espíritu artesanal continúa vivo. Cada uno de sus instrumentos informales ha sido cuidadosamente replicado y adaptado por el luthier Gianluca Pecchia, combinando precisión técnica, materiales contemporáneos y el mismo ingenio con que fueron concebidos los originales.

Estas réplicas no son meros accesorios escénicos, sino instrumentos plenamente funcionales, capaces de reproducir con fidelidad melodías, timbres y efectos cómicos característicos.

Un homenaje para nuevas generaciones

Les Luthiers fue mucho más que un grupo humorístico: fue una institución del humor inteligente. A lo largo de más de cinco décadas, combinó música, palabra y teatro con un estilo único, construyendo un repertorio que permanece en la memoria de varias generaciones.

Humorúsica toma ese legado y lo lleva nuevamente a escena a través de una propuesta que busca homenajear, recrear y celebrar una manera diferente de hacer reír.

La agrupación cuenta con más de diez años de trayectoria y ha estrenado ocho espectáculos homenaje, todos con gran respuesta del público y la crítica.

El espectáculo Chisterapia fue declarado de Interés Cultural por la Municipalidad de Paraná y por la Provincia de Entre Ríos.

Santa Fe Centro Cultural Provincial Les Luthiers
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