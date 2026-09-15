Acotada actividad en el Torneo Dos Orillas de inferiores

La Final Four en el interuniones de juveniles solamente tuvo acción en el Final Four de Oro de Menores de 19, en el cual CRAI se quedó con el clásico ante SFRc en Sauce Viejo.

Se concretaron solamente encuentros en dos de las cuatro categorías que tienen habitual acción en el Torneo Dos Orillas de divisiones juveniles que organizan en conjunto la Unión Santafesina y la Unión Entrerriana de Rugby. Sucede que para M16 y M17 hubo ventana de descanso, ya que se aprovechó para llevar a cabo entrenamientos de los seleccionados de Santa Fe y Entre Ríos, que el próximo fin de semana disputarán la segunda fecha del Campeonato Argentino Juvenil que organiza la Unión Argentina de Rugby.

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En la final Four de Oro, en Menores de 19, en Sauce Viejo, el clásico quedó para CRAI al imponerse a Santa Fe Rugby por 38 a 13 bajo el arbitraje de Fernando De Feo. En la sección El Plumazo, Estudiantes de Paraná se impuso a CRAR de Rafaela por 48 a 7 con el referato de Javier Legarreta. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Estudiantes de Paraná 10, CRAI 6, Santa Fe Rugby 5 y CRAR de Rafaela 1.

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Por su parte, en la Final de Plata, el cruce entre Paraná Rowing con Tilcara fue postergado para el próximo sábado 19 de septiembre, mientras que en Cabaña Leiva, bajo el control de Juan Ferino, Universitario derrotó a La Salle Jobson 27 a 7. Las posiciones quedaron de esta manera: Universitario 10, Tilcara 5, La Salle Jobson y el Paraná Rowing 0.

Por la segunda fecha de la Final Four de oro, CRAI le ganó el clásico a Santa Fe Rugby en M19 en Sauce Viejo.

En Menores de 15, por el Final de Oro, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby doblegó a La Salle Jobson por 27 a 24 ante el arbitraje de Bruno Martino, mientras que en la autopista, CRAI venció a Estudiantes de Paraná 17 a 12 con el control de Enrique Farjath. Las posiciones quedaron de esta manera: Santa Fe Rugby y CRAI 9; La Salle Jobson 3 y Estudiantes de Paraná 1.

En la Final de Plata, en barrio Las Delicias, Universitario de Santa Fe superó a CRAR de Rafaela por 40 a 10 bajo el arbitraje de Cristian Kuverling, y en Sauce Montrull, Tilcara de Paraná derrotó al Paraná Rowing Club por 32 a 26 con el control de Diego Sueldo. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Tilcara 10, Universitario y Paraná Rowing 6, y CRAR de Rafaela 0. Por el Bronce, el próximo sábado 19, jugarán Cha Roga Club con Alma Juniors de Esperanza.

En Menores de 14, por la Final Four de Oro, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby derrotó a La Salle Jobson por 44 a 28, y el cruce entre CRAI con Estudiantes de Paraná fue suspendido. En la de Plata, CRAR de Rafaela doblegó a Universitario de Santa Fe 24 a 21, y en el quincho de la ruta 18, el Paraná Rowing Club se impuso a Tilcara por 60 a 14.