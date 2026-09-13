Uno Santa Fe | Información General | Adepa

Adepa renovó sus autoridades y presentó al consejo ejecutivo en Tucumán

El presidente del directorio de La Gaceta, Daniel Dessein, asumió la conducción de la entidad hasta 2027

13 de septiembre 2026 · 13:04hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Los representantes de Adepa se reunieron en el noroeste argentino.

Foto: Adepa.

Los representantes de Adepa se reunieron en el noroeste argentino.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) cerró este viernes su 64ª asamblea general ordinaria en San Miguel de Tucumán. Así se renovaron las autoridades para el período 2026-2027 y Daniel Dessein se convirtió en el nuevo presidente del consejo ejecutivo.

El titular del directorio de La Gaceta ya estuvo al frente de la entidad en etapas anteriores y vuelve a asumir ese rol hasta el año que viene. Hasta ahora estaba a cargo de la comisión de Libertad de Prensa e Información.

El directivo del diario tucumano reemplaza a Martín Etchevers, representante de Clarín. Así se ratifica la impronta federal y el protagonismo de la prensa del interior en el máximo órgano de conducción de los medios argentinos.

LEER MÁS: Martín Etchevers: "La inteligencia artificial desafía la sustentabilidad de los medios y obliga a construir nuevas respuestas"

¿Quiénes integran el consejo ejecutivo de Adepa?

La conformación de la mesa directiva reflejó un amplio equilibrio territorial e intermedios. El nuevo consejo ejecutivo estará integrado por Cecilia Gargatagli (Mirador Provincial, Santa Fe) como vicepresidenta 1ª y Luis Tarsitano (El Tribuno, Salta) como vicepresidente 2º. La secretaría general quedó a cargo de Pablo Deluca (Infobae), mientras que Tomás Vio (Diario Olé) asumió la secretaría de Organización; Agustino Fontevecchia (Perfil), la de Relaciones Institucionales; y Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui), la secretaría de Actas.

La administración de los recursos institucionales recayó en Juan Carlos Fernández Llano (El Libertador, Corrientes) como tesorero y Marcelo Almada (Misiones Online, Posadas) como protesorero. El cuerpo directivo se completó con un cuerpo de vocales representativo de diversas plataformas y provincias. Como vocales titulares resultaron electos Francisco Muñoz (OPI Santa Cruz), Ramona Maciel (La Voz del Pueblo, Tres Arroyos), Ricardo Terán (La Capital, Rosario), Carlos Marino (Letra P), Valeria Zitelli (El Ancasti, Catamarca) y Juan Boglione (Nueva Rioja). En calidad de suplentes fueron designados Claudia Bogado (La Mañana, Formosa), Diego Garazzi (Hola Argentina), Gustavo Ick (El Liberal, Santiago del Estero), Carlos Valentini (El Diario de Pringles), Diego Dillenberger (Imagen) y Federico Torres (Río Negro).

En lo que respecta a las áreas técnicas y estratégicas de trabajo, Etchevers asumió la presidencia de la estratégica Comisión de Libertad de Prensa e Información. Asimismo, José Santa María (Página/12) encabezará la Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones; Guillermo Ignacio (TSN Necochea) presidirá el Comité Estratégico; y José Claudio Escribano (La Nación) continuará al frente de la Comisión de Premios “Federico C. Massot”.

Otras áreas clave quedaron bajo la titularidad de Diego Fuentes (Diario Huarpe, Desarrollo Digital), Ana Tronfi (ADNSUR, Medios Locales), Gustavo Ick (Relaciones Internacionales), Roberto Suárez (Mendoza Today, Bien Público), Diego Garazzi (Propiedad Intelectual), Diego Dillenberger (Socios) y Hugo Ferrer (La Opinión Austral, Difusión). La coordinación de Capacitación Multiplataforma y la Dirección Ejecutiva permanecen en manos de Andrés D'Alessandro.

Nueva Comisión de Bien Público

Entre las novedades anunciadas durante la asamblea se destacó la creación de la Comisión de Bien Público, una iniciativa que busca ampliar el compromiso de ADEPA y de los medios que la integran con las comunidades de todo el país.

El nuevo espacio apunta a que, además de la defensa de la libertad de prensa y de las gestiones que la entidad lleva adelante en representación de la industria periodística, los medios asociados puedan articular acciones y contenidos vinculados al bien público, dando visibilidad a problemáticas e iniciativas de interés social y contribuyendo, desde su capacidad de comunicación, con la comunidad.

La comisión será presidida por Roberto Suárez, de Mendoza Today, mientras que Ricardo Terán, de La Capital de Rosario, fue designado vicepresidente.

La creación de este nuevo ámbito surgió a partir de una propuesta impulsada por el representante de La Capital dentro de ADEPA.

Libertad de prensa e inteligencia artificial

Uno de los momentos medulares del cónclave federal fue la difusión del informe semestral de libertad de prensa, cuyo eje combinó una severa preocupación por el deterioro del debate público con un análisis doctrinario sobre el impacto de la tecnología en la sustentabilidad de los medios. Bajo la premisa de que “sin periodismo sostenible, la inteligencia artificial debilita el ecosistema informativo”, la entidad advirtió sobre el uso indiscriminado y sin compensación de contenidos periodísticos para entrenar modelos de lenguaje algorítmicos.

El documento enfatizó que la propiedad intelectual constituye un pilar innegociable de la industria y alertó sobre la hostilidad y agravios dirigidos a periodistas desde las máximas esferas de poder. Los miembros de Adepa subrayaron que las eventuales fallas informativas deben canalizarse mediante la ley y el debate republicano, y nunca a través de la intimidación, el castigo legal o el cierre del acceso a las fuentes públicas.

Adepa Tucumán empresas periodismo
Noticias relacionadas
El público comenzó a llegar al Monumento para la ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos.

El Monumento ya recibe a los espectadores de la ceremonia de apertura

Justicia en revisión. Horacio Rosatti afirmó que hay mucho que corregir y limpiar en el sistema judicial.

"Hay mucho que limpiar todavía": Rosatti advirtió que la Justicia debe profundizar la lucha contra el crimen organizado

Mirtha Legrand. Continúa internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio.

Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand: qué dice el último parte médico

leon xiv recorrera buenos aires, cordoba y lujan: el gobierno prepara el operativo y analiza un feriado por su visita

León XIV recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján: el Gobierno prepara el operativo y analiza un feriado por su visita

Lo último

Estigarribia, en deuda con el gol: los números que preocupan a Unión

Estigarribia, en deuda con el gol: los números que preocupan a Unión

Colapinto: Esta carrera en España está dentro de las mejores como fin de semana completo

Colapinto: "Esta carrera en España está dentro de las mejores como fin de semana completo"

Adepa renovó sus autoridades y presentó al consejo ejecutivo en Tucumán

Adepa renovó sus autoridades y presentó al consejo ejecutivo en Tucumán

Último Momento
Estigarribia, en deuda con el gol: los números que preocupan a Unión

Estigarribia, en deuda con el gol: los números que preocupan a Unión

Colapinto: Esta carrera en España está dentro de las mejores como fin de semana completo

Colapinto: "Esta carrera en España está dentro de las mejores como fin de semana completo"

Adepa renovó sus autoridades y presentó al consejo ejecutivo en Tucumán

Adepa renovó sus autoridades y presentó al consejo ejecutivo en Tucumán

Colapinto brilló y quedó séptimo en el Gran Premio de España de Fórmula 1

Colapinto brilló y quedó séptimo en el Gran Premio de España de Fórmula 1

Asaltaron e hirieron en el rostro a un taxista de 60 años: subió a un falso pasajero en la Terminal de Ómnibus

Asaltaron e hirieron en el rostro a un taxista de 60 años: subió a un falso pasajero en la Terminal de Ómnibus

Ovación
Romina Imwinkelried consiguió la primera medalla argentina en Santa Fe 2026

Romina Imwinkelried consiguió la primera medalla argentina en Santa Fe 2026

Colapinto brilló y quedó séptimo en el Gran Premio de España de Fórmula 1

Colapinto brilló y quedó séptimo en el Gran Premio de España de Fórmula 1

Colapinto: Esta carrera en España está dentro de las mejores como fin de semana completo

Colapinto: "Esta carrera en España está dentro de las mejores como fin de semana completo"

Brasil abrió el medallero de oro en Santa Fe 2026

Brasil abrió el medallero de oro en Santa Fe 2026

Los Murciélagos golearon a Costa Rica y alcanzaron el bronce de la Copa América

Los Murciélagos golearon a Costa Rica y alcanzaron el bronce de la Copa América

Policiales
Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe