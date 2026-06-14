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Tragedia en Río de Janeiro: murió el youtuber argentino Gaspi en un choque entre helicópteros

Sucedió en el barrio de Recreio dos Bandeirantes. Además del influencer, falleció el productor audiovisual porteño Lucas Vignale y otras cuatro personas

14 de junio 2026 · 17:33hs
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El youtuber argentino Gaspi murió en un choque aéreo. 

El youtuber argentino Gaspi murió en un choque aéreo. 
Tragedia en Río de Janeiro: murió el youtuber argentino Gaspi en un choque entre helicópteros

Seis personas murieron tras el choque de dos helicópteros este domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro. Según confirmaron fuentes oficiales, entre las víctimas se encuentra el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi.

Los primeros reportes indican que los helicópteros colisionaron antes de caer sobre el estacionamiento de una concesionaria de la marca BYD. Además, una de las aeronaves se incendió tras caer dentro de un estacionamiento privado y el fuego destruyó a unos veinte automóviles eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar.

En declaraciones a medios de comunicación brasileros, el portavoz del Cuerpo de Bomberos de Río, Fabio Contreiras, detalló que el accidente aéreo se registró exactamente a las 9 de la mañana y que, al llegar al lugar, los equipos de rescate localizaron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves. La sexta víctima fatal fue hallada en el segundo helicóptero, el cual cayó a unos 100 metros de distancia del primer punto de impacto.

Las causas del choque son materia de investigación y las autoridades brasileñas trabajan para determinar cómo se produjo la colisión entre ambas aeronaves.

El argentino Gaspi entre los fallecidos

Según informó el medio brasilero G1, las autoridades cariocas dieron a conocer las identidades de los fallecidos, donde se encontraba el argentino y youtuber Gaspar Prim Díaz. También confirmaron la muerte de un cantante norteamericano llamado Oliver Tree.

De acuerdo a lo que publicó en sus redes sociales, el influencer argentino estaba en la ciudad brasileña desde hacía unos días. El youtuber contaba con más de 2,8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y era conocido por sus polémicos videos.

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Además, el último año decidió participar de la “Velada del Año”, el evento de boxeo que organiza el streamer Ibai Llanos en España y acumula cientos de visualizaciones.

Las demás víctimas fueron identificadas como los pilotos Alexandre Souza y Charles Marisillac, el productor musical brasilero Lucas Britos Chaves y el director argentino de videos musicales Lucas Vignale.

Vigniale era oriundo de la Ciudad de Buenos Aires y tenía 28 años. Era cineasta y productor audiovisual que participó junto a Gaspi de la previa de la pelea que protagonizó en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

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Lucas Vignale y Gaspi.

Lucas Vignale y Gaspi.

Durante su carrera se dedicó a la producción independiente y llegó a tener colaboraciones con artistas como Bizarrap, Duki, Wos, Trueno o Nicki Nicole.

    Qué dijeron las autoridades brasileras

    El intendente de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, aseguró que ambos pilotos contaban con "mucha experiencia" y se desempeñaban como instructores de aviación.

    Según el funcionario, las aeronaves realizaban vuelos de traslado hacia Angra dos Reis, en la Costa Verde, y la sierra fluminense. De acuerdo con la autoridad municipal, el área donde ocurrió el accidente cuenta con múltiples cámaras de seguridad, cuyas grabaciones ya están siendo recabadas para ponerlas a disposición de los peritos aeronáuticos.

    Las causas del siniestro están siendo investigadas por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña.

      Gaspi Muertos youtuber argentino

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