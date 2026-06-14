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El doble desafío que la dirigencia de Unión debe afrontar en el mercado de pases

La comisión directiva de Unión presidida por Luis Spahn tiene por delante el complicado desafío de no desarmar el equipo y lograr potenciarlo

Ovación

Por Ovación

14 de junio 2026 · 18:23hs
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El presidente de Unión Luis Spahn y el director deportivo

Prensa Unión

El presidente de Unión Luis Spahn y el director deportivo, tienen mucho trabajo por delante.

Con un mercado de pases muy largo por delante, la dirigencia de Unión, junto con el director deportivo Santiago Zurbriggen, deberán acertar y saber gestionar para no desarmar el equipo titular y a la vez potenciar el plantel.

La difícil tarea que tiene la dirigencia y Zurbriggen en este mercado de pases

Confirmada la continuidad de Leonardo Madelón, el principal desafío que tiene la comisión directiva pasa por conformar un plantel competitivo, en medio de una delicada situación económica.

Si bien se habló de la chance de que se vayan varios futbolistas titulares, la realidad indica que por ahora, el que está más cerca de emigrar es Rafael Profini.

De hecho, Unión recibió una oferta concreta por parte del Metalist de Ucrania y en estos días puede quedar definida la venta del volante en una cifra que ronda los 3.000.000 de dólares.

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A su vez, la dirigencia rojiblanca desechó una oferta de Botafogo para llevarse a Maizon Rodríguez. Pero también existe un interés concreto de Independiente por el zaguero uruguayo.

Por otra parte, no hay que descartar que llegue una propuesta o en todo caso que se ejecute la cláusula de salida por el lateral izquierdo Mateo Del Blanco.

Si bien hace varios días que no se habló más de su salida, es concreta la chance de que pueda emigrar en este mercado de pases. Y no habría que descartar que pueda llegar algo por Lautaro Vargas.

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Otro nombre a seguir de cerca es el de Julián Palacios, ya que si Unión lo transfiere antes del 1 de septiembre, le quedaría el 50% de la venta. En cambio si se va a fin de año, el Tate no recibirá nada por su ida.

Y los nombres mencionados, son jugadores titulares, por lo cual, en caso de que se vayan tres o cuatro, estarán debilitando el equipo que alcanzó los cuartos de final del Torneo Apertura.

En consecuencia, habrá que ver cómo se mueven los dirigentes y que hablarán con Madelón, que expuso esta situación en varias conferencias de prensa. Con lo que había no alcanza y si a futuro hay menos, todo será más complejo.

Unión dirigencia mercado de pases
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