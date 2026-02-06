Una argentina hizo historia en "Pasapalabra" España y ganó millones de euros: el fisco se lleva casi la mitad

Rosa Rodríguez en el último segundo y se llevó un premio de 2,7 millones de euros en Pasapalabra, el pozo más alto del programa hasta ahora

Una argentina nacida en Quilmes se convirtió este jueves en la mayor ganadora en la historia de la versión española de Pasapalabra . Al completar correctamente El Rosco, Rosa Rodríguez se llevó un premio de 2,7 millones de euros, el pozo más alto desde que el programa se emite en España por Antena 3 .

La definición decisiva llegó cuando quedaban apenas tres segundos y una sola letra por responder. Con 24 aciertos en el marcador, Rodríguez se arriesgó y contestó correctamente la letra M. La pregunta hacía referencia al apellido del jugador de fútbol americano elegido como el más valioso de la NFL en 1968 por la agencia AP. La respuesta, “Morrall”, desató el festejo inmediato en el estudio y selló el triunfo histórico.

Pasapalabra euros argentina

Tras confirmar el resultado, la concursante aseguró estar “en shock” y no poder creer lo que estaba ocurriendo. Al escuchar la cifra final del premio, rompió en llanto mientras el público la ovacionaba. “No sé qué está pasando. No lo puedo creer”, dijo visiblemente emocionada.

Rodríguez, de 32 años, nació en Quilmes pero se crió en Galicia, adonde su familia se mudó cuando ella tenía siete años. Su padre, gallego, había emigrado de chico a la Argentina y luego decidió regresar a España. Desde entonces, A Coruña fue el lugar donde más tiempo vivió.

La ganadora llegó al programa el 19 de noviembre de 2024 y desde entonces disputó 307 emisiones consecutivas frente a Manu Pascual, un concursante madrileño de 29 años que había ingresado varios meses antes, en mayo. El enfrentamiento entre ambos se convirtió en uno de los duelos más extensos y parejos del ciclo, con meses de enfrentamientos diarios.

Según datos difundidos por la agencia EFE, esa rivalidad sostuvo una media de casi dos millones de espectadores por programa y fue uno de los principales atractivos de la competencia.

Rosa Rodríguez es profesora universitaria de español como lengua extranjera y cuenta con formación en filología inglesa, lingüística, educación y neurociencia aplicada a la enseñanza. Según contó en el programa, se animó a participar impulsada por su madre, con quien veía concursos televisivos durante la pandemia.

Con su victoria, superó el récord anterior de Rafa Castaño, quien había ganado 2.272.000 euros, y se quedó con el mayor premio otorgado hasta ahora en la historia del formato en España.

premio pasapalabra argentina euros

Los impuestos al premio de Pasapalabra

El histórico premio de 2.716.000 euros obtenido por la argentina Rosa Rodríguez en Pasapalabra (España) el pasado jueves 5 de febrero de 2026 está sujeto a una fuerte carga impositiva que se divide en dos etapas principales.

Retención inmediata (Pago a cuenta)

Antes de que Rosa reciba un solo euro, la productora del programa actúa como agente recaudador y aplica una retención directa por ley.

Porcentaje: 19% del total del premio.

Monto retenido: Aproximadamente 516.040 euros.

Monto percibido inicialmente: recibirá en su cuenta cerca de 2.199.960 euros.

Liquidación final - Impuesto a la Renta

Al ser residente en España (vive en Galicia desde los siete años), Rosa debe declarar el premio como una ganancia patrimonial en su próxima declaración de la renta. El impuesto total se compone de un tramo estatal y uno autonómico.

Tramo estatal: Hacienda recaudará unos 654.870 euros adicionales.

Tramo autonómico (Galicia): al tributar en Galicia, se estima que deberá pagar otros 684.340 euros.

Carga impositiva total: sumando ambos tramos, Hacienda se quedará con un total de aproximadamente 1.339.210 euros.

Debido a que Rosa reside en Galicia (donde los impuestos son ligeramente más altos que en Madrid), la carga impositiva final ronda el 46,39%.

La argentina cobrará en su bolsillo un poco más de la mitad del premio

Premio Bruto 2.716.000 €

Total Impuestos (Hacienda) 1.339.210 €

Premio Neto Final 1.376.790 €