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Manuel Adorni: "Esto me pasó porque soy una parte de Milei"

El jefe de Gabinete habló del respaldo del Presidente y se refirió a la frase de Patricia Bullrich.

8 de mayo 2026 · 07:51hs
Manuel Adorni

gentileza

Manuel Adorni, jefe de Gabinete

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló de su situación judicial y explicó por qué no puede dar demasiadas precisiones: “No quiero ni puedo influir en la Justicia hablando. Pero en algún momento voy a hablar”.

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En una entrevista en el streaming Neura, dijo que no le sorprende el respaldo del presidente Javier Milei. “Porque sabe la verdad”, lanzó. También aseguró que hubo otros casos judiciales en los que estuvieron involucrados miembros del Gobierno y “nadie habló”.

“Pasa que no perjudicamos a la Justicia. Había una lógica de obstruir a la Justicia y ahora no pasa, no funciona así. No actuamos con cuestiones que impliquen obstruir el trabajo judicial, no es grato. Pero es así”, añadió.

“Y esto me pasó porque soy una parte de Milei. Si me pegan a mí, le pegan a Milei. No tiene sentido pegarme. Hay cosas más importantes”, comentó sobre los motivos de la denuncia en su contra.

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Adorni también se refirió a los dichos de Patricia Bullrich, quien pidió que presente su declaración jurada: “Me spoileó, es una fenómena. Trabajamos juntos en la mesa política, ella habló porque ya sabía lo que iba a hacer. Se va a terminar con todo esto, voy a presentar mi declaración jurada”. Aunque no precisó una fecha.

“Voy a actuar judicialmente contra quienes hablaron de mi vida privada y me injuriaron, no todo es público”, mencionó el funcionario cuando fue consultado sobre las repercusiones del caso.

“Todos tenemos un 10 de diciembre, para llegar y para irse. Voy a escribir libros, antes de irme. Todo esto va a ser parte de un libro”, anticipó en otro tramo de la entrevista, en la que también habló sobre cómo impactó su panorama judicial en su familia.

En otro momento de la charla, confirmó que estará en Zárate, provincia de Buenos Aires, para participar de la inauguración de una planta de Mercedes Benz. Además, brindará una conferencia de prensa a las 13 y luego participará de la reunión de Gabinete.

“Esto te deja muchas lecciones. Me di cuenta en estos 60 días que la vida pasaba, que lo valioso es el tiempo y hay cosas que son importantes y otras cosas que no son importantes, como abrazar a mis hijos. Lo que me queda de vida es el goce de las relaciones con mi familia, mis amigos. Hoy tomé consciencia”, reflexionó.

Por último, dedicó elogios a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia: “Tiene una calidad humana única, es clave en mi empuje. Y está donde tiene que estar. Es muy importante en todo, es una persona maravillosa”.

• LEER MÁS: Javier Milei sin vueltas blindó al jefe de Gabinete: "Ni en pedo se va Adorni"

Adorni entrevista judicial Milei
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