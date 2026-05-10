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Las ventas minoristas cayeron 3,2% interanual en abril y suman un año en retroceso

El registro relevado por CAME aportó que el consumo en los comercios acumula un descenso del 3,5% en lo que va del año.

10 de mayo 2026 · 11:33hs
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Las ventas minoristas de las pymes retrocedieron 3,2% interanual en abril y acumulan una caída del 3,5% en el primer cuatrimestre del año, de acuerdo con un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El dato implica un nuevo descenso y se suman 12 meses consecutivos de contracción, tras la caída del 0,6% en marzo, 5,6% en febrero, 4,8% en enero, 5,2% en diciembre, 4,1% en noviembre, 1,4% en octubre, 4,2% en septiembre, 2,6% en agosto, 2% en julio, 0,5% en junio y 2,9% en mayo, cuando se cortó con cinco meses de mediciones positivas.

En la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Minoristas Pymes, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, arrojó que los comercios registraron una merma en el consumo del 1,3% en el cuarto mes del año respecto de marzo.

Al analizar el escenario relevado, desde CAME sostuvieron que “la actividad se orientó hacia rubros esenciales y de recambio estacional, bajo un comportamiento de compra marcado por la búsqueda de financiamiento y bonificaciones”.

Al mismo tiempo, agregaron que “el incremento en las erogaciones operativas y los servicios básicos limitó la capacidad de maniobra y la rentabilidad de los establecimientos pyme”.

En cuanto a la situación económica de los comercios, el relevamiento arrojó que “el 53,3% de los propietarios reportó estabilidad respecto al año anterior, cifra que representa un incremento de 2,5 p. p. sobre los valores de marzo”.

En relación con la expectativa futura, reflejó que “para el 49% de los encuestados (+1 p.p. vs marzo) la situación de cara a los próximos 12 meses se mantendrá en las mismas condiciones, mientras que el 37,2% aguarda una mejora (-2,5 p.p. mensual) y el 13,8% proyecta un retroceso”.

Asimismo, respecto a la inversión, el reporte arrojó que “el 58,7% considera que el contexto no es propicio para desembolsos, frente a un 12,6% que lo percibe de forma oportuna y un 28,7% sin definición”.

Por otro lado, detalló que “las ventas online realizadas por los comercios con local a la calle registraron un incremento interanual del 8% y una suba intermensual desestacionalizada del 0,7%”, aunque señaló que “ese desempeño no logró compensar la contracción observada en el índice general de las ventas minoristas de CAME”

El relevamiento por rubros ratificó la tendencia descendente con seis de los siete sectores en terreno negativo. Los retrocesos se localizaron principalmente en Bazar y decoración (-12,3%), Perfumería (-7,2%) y Ferretería, materiales eléctricos y para la construcción (-4,2%). El segmento de Farmacia constituyó la única excepción, con una variación positiva del 6,1%.

El rendimiento de cada rubro

Alimentos y bebidas: las ventas bajaron un 3,1% en la comparación interanual, a precios constantes, y acumulan un descenso del 4,6% en lo que va del año. En la comparación intermensual desestacionalizada, se registró una merma del 0,3%.

Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: las ventas bajaron 12,3% interanual en marzo, y suman un retroceso del 13,1% en lo que va del año. En el contraste intermensual desestacionalizado, se observó una disminución del 1,8%.

Calzado y marroquinería: las ventas descendieron un 0,5% interanual, y acumulan una caída del 1,1% en lo que va del 2026. En el intermensual, bajaron 0,8%.

Farmacia: las ventas subieron un 6,1% interanual y acumulan un alza del 3,0% en lo que va del año. En tanto, en la comparación intermensual, siempre desestacionalizada, se registró un avance del 1,8%.

Perfumería: las ventas cayeron un 7,2% interanual, y sumaron un declive del 7,4% en el primer trimestre. En la comparación intermensual, hubo una baja del 2,4%.

Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción: las ventas tuvieron una baja del 4,2% interanual pero acumulan un crecimiento del 0,7% en lo que va del 2026. Por su parte, en el intermensual retrocedieron 2,5%

Textil e indumentaria: las ventas cayeron un 3,7% interanual, a precios constantes, y acumulan un descenso del 5,6%. En la comparación intermensual desestacionalizada, se observó una caída del 1,3%.

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