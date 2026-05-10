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Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este domingo 10 de mayo

10 de mayo 2026 · 09:07hs
El horóscopo diario

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Horóscopo del domingo 10 de mayo de 2026

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

La energía de hoy te empuja a salir de tu zona de confort. Es un día perfecto para planificar un viaje o iniciar un estudio que te apasione. Sentirás que tu horizonte se ensancha y recuperarás el entusiasmo por un viejo proyecto. Consejo: Dejate llevar por tu espíritu aventurero.

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Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Es un domingo de balances profundos. La energía te invita a soltar lastre emocional. Podrías tener una conversación transformadora con alguien cercano que te ayude a ver una situación desde una perspectiva más liberadora. Consejo: La honestidad es el camino a la paz.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

El foco se pone hoy en tus vínculos afectivos. La Luna en tu signo opuesto favorece el encuentro, la salida de a dos y la reconciliación. Si hubo tensiones durante la semana, hoy es el día para limar asperezas con una sonrisa. Consejo: Escuchar es tan importante como hablar.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Sentirás la necesidad de poner orden en tu mundo cotidiano. Quizás dediques el domingo a organizar la semana entrante o a realizar actividades que te brinden bienestar físico. No descuides tu alimentación y busca momentos de relax. Consejo: Pequeños cambios en tu rutina diaria harán la diferencia.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

¡Un domingo de pura creatividad y romance! Te sentirás el centro de atención y tu carisma natural estará potenciado. Es un momento ideal para el juego, la expresión artística y para disfrutar de los placeres de la vida sin culpas. Consejo: Conectá con tu niño interior.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Tu atención se vuelca hacia el núcleo familiar y el hogar. Podría ser un día de reuniones en casa o de charlas nostálgicas que te ayuden a comprender mejor tus raíces. Sentirás placer en la calidez de lo conocido. Consejo: El refugio familiar es tu base de operaciones hoy.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Tu mente estará curiosa y ágil. Es un excelente día para lecturas, paseos cortos por la ciudad o encuentros casuales con amigos y hermanos. Tu comunicación será fluida y llena de optimismo, lo que atraerá buenas noticias. Consejo: Aprovechá el día para intercambiar ideas.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Después de días de mucha carga emocional, hoy toca pisar tierra firme. Te enfocarás en lo que te da seguridad y estabilidad. Es un buen momento para disfrutar de una buena comida o para reflexionar sobre tus recursos personales. Consejo: Disfrutá de lo tangible y lo simple.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Con la Luna en tu signo, te sentirás renovado y lleno de vitalidad. Es tu momento de brillar y de marcar el ritmo del día. Tu intuición estará muy afilada; confía en lo que te dicta el corazón para tomar decisiones. Consejo: Sos el protagonista, elegí tu propio camino.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Este domingo te pide silencio y retiro. Necesitás recargar pilas antes de comenzar la semana. Puede que prefieras la soledad o la compañía de una sola persona de mucha confianza. Escuchá tus sueños, traen mensajes importantes. Consejo: El descanso también es productividad.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Día ideal para lo social y lo colectivo. Te sentirás muy conectado con tus amigos y con los proyectos grupales. Es un buen momento para compartir tus ideales y encontrar personas que vibren en tu misma sintonía. Consejo: La unión hace la fuerza y la alegría.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Tu mirada está puesta en tus metas y en cómo te proyectas ante los demás. Aunque sea domingo, podrías tener una idea brillante sobre tu futuro profesional o recibir un comentario que valide tu esfuerzo. Consejo: Creé en tu capacidad de alcanzar tus sueños.

Horóscopo domingo mayo
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