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El papa León XIV agradeció que Canarias permita la llegada del crucero afectado por un brote de hantavirus

Tras el rezo del Regina Coeli, el Sumo pontífice se refirió a la situación del MV Hondius. Eete domingo comenzó el desembarco en la isla española y la OMS confirmó que todos los ocupantes del barco continúan “sin experimentar síntomas”

10 de mayo 2026 · 11:34hs
El papa León XIV reclamó por la soberanía de Venezuela tras la captura de Maduro  

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El papa León XIV reclamó por la soberanía de Venezuela tras la captura de Maduro

 

El papa León XIV agradeció este domingo a las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus.

“¡Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius”, dijo el pontífice en español tras el rezo del Regina Coeli, la oración dominical que sustituye al Ángelus en el tiempo pascual.

A pesar del brote inicial, la OMS confirmó que todos los ocupantes del barco están aparentemente sanos y continúan sin experimentar síntomas.

El pontífice añadió en su mensaje al pueblo canario: “¡Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas!”. El Papa visitará Canarias los días 11 y 12 de junio dentro de su visita oficial a España, con paradas en Tenerife y Gran Canaria, consigna la agencia EFE.

El desembarco del pasaje del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, comenzó este domingo en la isla de Tenerife, donde los pasajeros y tripulantes están siendo evacuados y repatriados.

No obstante, la OMS ha precisado que es necesario proceder a un periodo de aislamiento de 42 días, dado que el virus puede tardar hasta seis semanas en manifestarse.

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