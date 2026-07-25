El intendente de Santa Fe y el senador por La Capital supervisaron los trabajos del nuevo puente que unirá Santa Fe y Santo Tomé. Confirmaron cambios en el tránsito desde el lunes y destacaron la futura ciclovía metropolitana.

Poletti y Garibaldi recorrieron la obra del nuevo Puente Carretero: ya alcanza un 65% de avance

La construcción del nuevo Puente Carretero que conectará Santa Fe con Santo Tomé continúa avanzando y ya registra un 65% de ejecución en la estructura del puente y un 60% en las obras viales , según informaron autoridades provinciales durante una recorrida realizada este viernes.

El intendente Juan Pablo Poletti y el senador por el departamento La Capital, Paco Garibaldi , inspeccionaron los trabajos que se desarrollan en la cabecera santafesina de una obra financiada por el Gobierno de la Provincia con una inversión superior a los 37.500 millones de pesos .

Cambios en el tránsito por el avance de la obra

Durante la visita, las autoridades verificaron el hormigonado de la calzada norte del acceso a Santa Fe y confirmaron que a partir del próximo lunes comenzarán los desvíos de tránsito para permitir el inicio de las tareas sobre la mano sur, en la zona de Cilsa.

En paralelo, en la cabecera de Santo Tomé continúan los trabajos sobre calle Mitre, que demandarán aproximadamente dos semanas más para su habilitación. Posteriormente, las intervenciones se trasladarán de manera parcial a la avenida 7 de Marzo, aunque se mantendrá habilitada la circulación vehicular.

Poletti: "La obra permitirá poner fin al caos vehicular"

Tras recorrer el frente de obra, el intendente Juan Pablo Poletti destacó la decisión política del Gobierno provincial para concretar un proyecto que durante años fue reclamado por los vecinos del área metropolitana.

"La decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro permitió que esta obra se convierta en una realidad", afirmó.

Además, remarcó que el proyecto fue diseñado por profesionales santafesinos y sostuvo que el nuevo puente "permitirá poner fin al caos vehicular y brindar previsibilidad y orden a miles de vecinos que transitan diariamente entre Santa Fe y Santo Tomé".

El mandatario también adelantó que el municipio proyecta extender la futura ciclovía hacia distintos sectores de la ciudad para fortalecer la movilidad sustentable.

Una ciclovía para conectar Santa Fe y Santo Tomé

Uno de los aspectos destacados del proyecto es la incorporación de una ciclovía metropolitana junto a un paso peatonal, una infraestructura inédita para la región.

Según explicó Poletti, la traza permitirá que estudiantes y trabajadores puedan trasladarse en bicicleta entre ambas ciudades con mayor seguridad, llegando incluso hasta la Costanera santafesina y el polo universitario de barrio El Pozo a través del Puente Colgante.

"Todavía no alcanzamos a dimensionar el impacto que tendrá esta obra para la seguridad de los ciclistas y el cuidado del ambiente", sostuvo.

Garibaldi destacó el cumplimiento de los plazos

Por su parte, el senador Paco Garibaldi valoró que la construcción avance de acuerdo con el cronograma previsto.

"Fue un puente prometido durante muchos años y nunca concretado. Hoy la obra no se detuvo ni un solo día desde que comenzó", afirmó.

El legislador también remarcó que, en un contexto nacional marcado por la paralización de numerosas obras públicas, la ejecución del nuevo puente representa "un logro muy importante para la provincia de Santa Fe".

Cómo avanzan los trabajos

En cuanto a las tareas técnicas, actualmente las cuadrillas avanzan con el montaje de vigas, completando aproximadamente dos vanos por semana.

Mientras tanto, en el cauce principal del río se trabaja en la colocación de los últimos cinco pilotes, una de las etapas de mayor complejidad por las condiciones hidráulicas del lugar.

Además, en los próximos días comenzarán las obras de protección de la costa en Santo Tomé, donde se construirá un sistema de defensas para prevenir procesos de erosión y garantizar la estabilidad del terreno.

Con estos avances, el nuevo Puente Carretero continúa cumpliendo los plazos previstos y se perfila como una de las obras de infraestructura más importantes para mejorar la conectividad, la seguridad vial y la integración metropolitana entre Santa Fe y Santo Tomé.