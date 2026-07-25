Colazo continúa en Unión y Aldosivi cerró la llegada de un delantero

Si bien estaba todo acordado para que Agustín Colazo retorne a Aldosivi, el delantero seguirá en Unión y el Tiburón cerró la llegada de Andrés Vombergar

Lo que parecía ser la vuelta de Agustín Colazo a Aldosivi, finalmente no sucederá. Y de esta manera, el delantero continuará en el plantel de Unión.

Si bien estaba todo acordado para que Colazo sea cedido a préstamo al elenco marplatense, finalmente, el Tiburón incorporó a Andrés Vombergar, quien firmará contrato por 18 meses.

Sabiendo que no estaba entre las prioridades de Leonardo Madelón, Colazo había sido aceptado retornar a Aldosivi, en donde iba a tener más chances de jugar.

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Al punto tal, estaban avanzadas las gestiones, que Colazo ni siquiera formó parte de la delegación que viajó a Buenos Aires y en el banco estuvieron Valentín Cerrudo y Ricardo Solbes.

Sin embargo, en las últimas horas, el panorama cambió por completo y de esta manera, Colazo, seguirá al menos por ahora dentro del plantel rojiblanco.