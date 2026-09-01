Investigan el choque contra la guardia del Cullen: pericias, testimonios y cámaras serán clave para esclarecer el accidente del patrullero

El accidente ocurrió este martes al mediodía en el ingreso de la Guardia y dejó cuatro personas heridas. La Justicia busca determinar por qué el móvil policial terminó contra la reja del hospital, mientras se analizan los testimonios, las cámaras y las pericias sobre el vehículo.

Investigan choque: la Policía y la Justicia indagan las circunstancias del accidente de un patrullero contra la Guardia del Hospital Cullen.

La Policía y la Justicia investigan las circunstancias en las que un patrullero protagonizó un choque contra el ingreso de la Guardia del Hospital José María Cullen este martes al mediodía, en un accidente que dejó cuatro personas heridas y provocó importantes daños en la estructura del acceso.

El hecho ocurrió en un sector de alta circulación y mientras, según informó el hospital, una ambulancia ingresaba con código rojo . La secuencia previa al impacto todavía no fue establecida oficialmente y existen distintas versiones de personas que se encontraban en el lugar.

Por ese motivo, una de las principales líneas de la investigación apunta a reconstruir los segundos previos al choque y determinar por qué el conductor del móvil perdió el control y terminó atravesando la reja de la Guardia.

Entre las hipótesis que surgieron después del accidente aparece un posible error del conductor al intentar desplazar el patrullero, aunque tampoco fue descartada inicialmente la posibilidad de una falla mecánica. Ninguna de las dos alternativas fue confirmada oficialmente.

Una ambulancia con código rojo

Según explicó Amanda Zárate, subdirectora del Hospital Cullen, el episodio se produjo cuando una ambulancia necesitaba ingresar al establecimiento con un código rojo.

En ese momento, un patrullero se encontraba obstaculizando el paso por la vía de servicio utilizada habitualmente por los vehículos sanitarios. Cuando se intentó mover el móvil policial para liberar el acceso, ocurrió el accidente.

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La circunstancia es uno de los puntos que deberán ser precisados durante la investigación, ya que el sector tiene una función específica como vía de ingreso para ambulancias y pacientes que requieren atención urgente.

Testigos aportaron distintas versiones

Las personas que estaban en las inmediaciones brindaron testimonios que podrían ayudar a reconstruir la secuencia. Uno de ellos aseguró que había varios móviles policiales en el lugar luego de una pelea entre dos vendedores ambulantes. Según su relato, entre tres y cuatro patrulleros se encontraban en la zona.

Otro testigo sostuvo que el conductor del móvil se habría puesto nervioso ante la llegada de la ambulancia y que, al intentar despejar el paso, terminó acelerando. “Se puso nervioso, aceleró y se estampó”, fue una de las frases utilizadas para describir la secuencia.

Un vendedor ambulante que se encontraba en el sector relató algo similar y aseguró que el conductor habría cometido un error al operar el vehículo. “Pone primera, acelera, y en vez de apretar el freno, siguió apretando, y se entró”, afirmó.

Estas declaraciones forman parte de las versiones aportadas por testigos y deberán ser contrastadas con el resto de la evidencia.

“No mató gente de milagro”

Otro de los testimonios recogidos tras el accidente puso el foco en la velocidad con la que avanzó el patrullero. Un familiar de un paciente, oriundo de Sunchales, sostuvo que la camioneta terminó ingresando al sector de la Guardia con gran violencia.

“Realmente una camioneta de la Policía entró a todo lo que le queda y no mató a gente de milagro”, aseguró. La declaración será analizada junto con las demás versiones y con los elementos objetivos que permitan determinar la trayectoria del vehículo.

La cantidad de personas que habitualmente se encuentran en el acceso al Cullen es otro de los aspectos considerados, debido a que el lugar concentra pacientes, familiares, trabajadores y vendedores ambulantes.

También se analiza una posible falla mecánica

En las primeras horas posteriores al impacto también apareció la posibilidad de que el patrullero hubiera sufrido una falla mecánica.

Sin embargo, no existe hasta el momento una confirmación oficial de esa hipótesis. Para establecer si hubo un desperfecto o si se trató de un error humano, serán determinantes las pericias que se realicen sobre la camioneta.

Los investigadores deberán revisar, entre otros aspectos, el sistema de frenos, aceleración y funcionamiento general del vehículo, además de cualquier otro elemento que permita determinar si el móvil respondió correctamente a las maniobras realizadas por el conductor.

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Las cámaras pueden ser clave

Otro de los elementos centrales será el análisis de las cámaras de videovigilancia existentes en las inmediaciones.

Las imágenes podrían permitir establecer la posición de los patrulleros, el recorrido realizado por la camioneta, la llegada de la ambulancia y la trayectoria exacta antes del impacto.

El registro audiovisual también podría ayudar a determinar la velocidad aproximada del móvil y aportar una secuencia objetiva frente a las distintas versiones de los testigos.

La reconstrucción será especialmente importante porque el accidente ocurrió en pocos segundos y las personas presentes observaron diferentes partes de la secuencia.

Qué pasó con la ambulancia

La investigación también deberá establecer con precisión qué ocurrió con la ambulancia que ingresaba al hospital. De acuerdo con la información brindada por el Cullen, se trataba de un vehículo que llegaba con código rojo, por lo que necesitaba acceder rápidamente a la Guardia.

La presencia del patrullero obstaculizando parcialmente el paso habría generado la necesidad de desplazarlo. Ahora deberá determinarse si esa circunstancia tuvo una incidencia directa en la maniobra que terminó con el choque.

Cuatro personas resultaron heridas

Como consecuencia del impacto, cuatro personas fueron atendidas. Dos civiles sufrieron traumatismos en los miembros inferiores. Uno de ellos era un paciente que se movilizaba en silla de ruedas y que había recibido el alta poco antes del accidente.

Tras el choque debió reingresar al hospital para realizarse nuevos estudios y permanece estable. El policía que conducía el patrullero también sufrió lesiones producto del impacto, aunque se encuentra estable y sin heridas de gravedad.

Además, una mujer que estaba en el lugar sufrió una caída. Fue examinada por los profesionales y, al no presentar lesiones de gravedad, posteriormente se retiró por sus propios medios.

Importantes daños en la Guardia

El patrullero impactó contra la estructura de protección del ingreso y destruyó aproximadamente la mitad de la reja ubicada frente a la Guardia.

El acceso habitual permanece restringido mientras se llevan adelante los peritajes y se evalúan las tareas necesarias para reparar los daños.

Durante este período, los pacientes y familiares deben ingresar por el hall central. Las personas que necesiten acceder en silla de ruedas continúan utilizando el playón destinado habitualmente al ingreso de ambulancias.

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La Guardia continúa funcionando

A pesar del impacto, desde el Hospital Cullen confirmaron que la Guardia continúa funcionando con normalidad.

Zárate aseguró que se garantizarán tanto la atención médica como las visitas de familiares a pacientes internados.

El hospital pidió paciencia durante los próximos días, mientras se mantiene el esquema de ingreso alternativo y se trabaja para recuperar las condiciones habituales del acceso.

La investigación buscará reconstruir una secuencia de segundos

El punto central ahora es determinar qué ocurrió entre el momento en que se detectó la necesidad de liberar el acceso para la ambulancia y el instante en que el patrullero terminó contra la Guardia.

Para eso, deberán cruzarse las distintas piezas de evidencia: testimonios, imágenes de cámaras, peritajes sobre el vehículo y la estructura, ubicación de los móviles policiales y condiciones de circulación en el sector.

La posibilidad de una falla mecánica, un error de conducción o una combinación de circunstancias deberán ser evaluadas antes de establecer una explicación definitiva.

Por ahora, las declaraciones de quienes presenciaron el episodio permiten conocer distintas versiones, pero no existe todavía una conclusión oficial sobre la causa que provocó el accidente.

El objetivo de la investigación será precisamente determinar por qué el patrullero terminó dentro del acceso a la Guardia, en uno de los sectores más transitados y sensibles del Hospital Cullen.