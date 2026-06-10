Suspendieron al juez Salmain y le inician un juicio político: "La sociedad necesita respuestas"

La diputada socialista Lionella Cattalini celebró la decisión del Consejo de la Magistratura, que votó por unanimidad separar al magistardo de Rosario acusado de corrupción.

Tras el plenario del Consejo de la Magistratura que suspendió al juez federal de Rosario Gastón Salmain e inició el proceso de juicio político , la diputada socialista Lionella Cattalini afirmó que "se trata de un paso fundamental para recuperar la confianza en las instituciones y demostrar que nadie está por encima de la ley".

"Quiero destacar la actuación del Consejo de la Magistratura, que tomó una decisión firme frente a un caso de enorme gravedad institucional. Salmain no podía seguir ocupando un juzgado federal ni tomando decisiones que afectan la vida de los ciudadanos mientras enfrenta acusaciones tan graves de corrupción", afirmó.

Las causas contra el juez incluyen desde sobornos para habilitar una medida judicial a omitir que lo habían echado de la Justicia Federal por ofrecer dinero para direccionar un expediente hacia su juzgado

La legisladora recordó que desde el primer momento denunció públicamente la situación: "Durante meses sostuvimos que las acusaciones que pesan sobre Salmain eran absolutamente incompatibles con el ejercicio de la función judicial. Una persona con antecedentes de corrupción y procesada por hechos de esta magnitud no puede ocupar un cargo de semejante responsabilidad".

Cattalini remarcó además que la suspensión era una medida indispensable para resguardar la credibilidad de la Justicia. "Cuando existen sospechas tan graves de corrupción, el silencio y la indiferencia no son una opción. Las instituciones tienen la obligación de actuar y hoy el Consejo estuvo a la altura de esa responsabilidad", expresó.

Asimismo, sostuvo que la decisión adoptada constituye un primer paso, pero que el proceso debe continuar. "Ahora esperamos que el Jurado de Enjuiciamiento actúe con la misma celeridad y avance rápidamente hacia una definición. La sociedad necesita respuestas y no puede tolerar más demoras en un caso de esta gravedad", indicó.

Cattalini fue contundente: "Salmain tiene que rendir cuentas ante la Justicia como cualquier ciudadano. Si se comprueban los hechos que se le imputan, tiene que ir preso. Rosario necesita una Justicia federal independiente, transparente y libre de corrupción. No puede haber privilegios para quienes juraron hacer cumplir la ley".