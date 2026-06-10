Uno Santa Fe | Judiciales | juez

Suspendieron al juez Salmain y le inician un juicio político: "La sociedad necesita respuestas"

La diputada socialista Lionella Cattalini celebró la decisión del Consejo de la Magistratura, que votó por unanimidad separar al magistardo de Rosario acusado de corrupción.

10 de junio 2026 · 18:12hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El magistrado rosarino Gastón Salmain está a un paso del juicio político.

El magistrado rosarino Gastón Salmain está a un paso del juicio político.

Tras el plenario del Consejo de la Magistratura que suspendió al juez federal de Rosario Gastón Salmain e inició el proceso de juicio político, la diputada socialista Lionella Cattalini afirmó que "se trata de un paso fundamental para recuperar la confianza en las instituciones y demostrar que nadie está por encima de la ley".

"Quiero destacar la actuación del Consejo de la Magistratura, que tomó una decisión firme frente a un caso de enorme gravedad institucional. Salmain no podía seguir ocupando un juzgado federal ni tomando decisiones que afectan la vida de los ciudadanos mientras enfrenta acusaciones tan graves de corrupción", afirmó.

Las causas contra el juez incluyen desde sobornos para habilitar una medida judicial a omitir que lo habían echado de la Justicia Federal por ofrecer dinero para direccionar un expediente hacia su juzgado

La legisladora recordó que desde el primer momento denunció públicamente la situación: "Durante meses sostuvimos que las acusaciones que pesan sobre Salmain eran absolutamente incompatibles con el ejercicio de la función judicial. Una persona con antecedentes de corrupción y procesada por hechos de esta magnitud no puede ocupar un cargo de semejante responsabilidad".

Cattalini remarcó además que la suspensión era una medida indispensable para resguardar la credibilidad de la Justicia. "Cuando existen sospechas tan graves de corrupción, el silencio y la indiferencia no son una opción. Las instituciones tienen la obligación de actuar y hoy el Consejo estuvo a la altura de esa responsabilidad", expresó.

Asimismo, sostuvo que la decisión adoptada constituye un primer paso, pero que el proceso debe continuar. "Ahora esperamos que el Jurado de Enjuiciamiento actúe con la misma celeridad y avance rápidamente hacia una definición. La sociedad necesita respuestas y no puede tolerar más demoras en un caso de esta gravedad", indicó.

Cattalini fue contundente: "Salmain tiene que rendir cuentas ante la Justicia como cualquier ciudadano. Si se comprueban los hechos que se le imputan, tiene que ir preso. Rosario necesita una Justicia federal independiente, transparente y libre de corrupción. No puede haber privilegios para quienes juraron hacer cumplir la ley".

juez juicio juicio político
Noticias relacionadas
Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a Soledad, la dueña del Ford Ka negro, por supuesto encubrimiento

Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a Soledad, la dueña del Ford Ka negro, por supuesto encubrimiento

La vivienda de la familia Reyes, dónde se encontraban los perros. 

Condenaron a los dueños de los perros por la muerte del niño de 12 años, Diego Román, en Recreo

expectativa por el veredicto del juicio por la muerte de diego roman: este lunes se conocera la sentencia

Expectativa por el veredicto del juicio por la muerte de Diego Román: este lunes se conocerá la sentencia

Una oficial de policía esta detenida por la presunta filtración de información reservada vinculada a un operativo antidrogas

Avellaneda: dos policías de la PDI seguirán presos por filtrar datos de operativos antidrogas

Lo último

El policía baleado en Liceo Norte estaba en servicio activo y desde Seguridad advirtieron: Si es un delincuente, será exonerado

El policía baleado en Liceo Norte estaba en servicio activo y desde Seguridad advirtieron: "Si es un delincuente, será exonerado"

Ante la ola de robos, avenida Blas Parera tendrá controles hasta las 21, más patrullajes y cámaras con IA

Ante la ola de robos, avenida Blas Parera tendrá controles hasta las 21, más patrullajes y cámaras con IA

Universitarios cerraron con el Gobierno una recomposición del 24,33%: cómo quedan los salarios tras el acuerdo

Universitarios cerraron con el Gobierno una recomposición del 24,33%: cómo quedan los salarios tras el acuerdo

Último Momento
El policía baleado en Liceo Norte estaba en servicio activo y desde Seguridad advirtieron: Si es un delincuente, será exonerado

El policía baleado en Liceo Norte estaba en servicio activo y desde Seguridad advirtieron: "Si es un delincuente, será exonerado"

Ante la ola de robos, avenida Blas Parera tendrá controles hasta las 21, más patrullajes y cámaras con IA

Ante la ola de robos, avenida Blas Parera tendrá controles hasta las 21, más patrullajes y cámaras con IA

Universitarios cerraron con el Gobierno una recomposición del 24,33%: cómo quedan los salarios tras el acuerdo

Universitarios cerraron con el Gobierno una recomposición del 24,33%: cómo quedan los salarios tras el acuerdo

ANMAT prohibió un lote de morfina tras detectar una unidad falsificada en Santa Fe

ANMAT prohibió un lote de morfina tras detectar una unidad falsificada en Santa Fe

Detuvieron a un preceptor de una escuela denunciado por presunto abuso a una alumna: llevaba menos de 48 horas reincorporado

Detuvieron a un preceptor de una escuela denunciado por presunto abuso a una alumna: llevaba menos de 48 horas reincorporado

Ovación
El Club Atlético Colón será escenario de una gran velada boxística

El Club Atlético Colón será escenario de una gran velada boxística

Daniel Vila le puso precio a Sebastián Villa y le mandó un mensaje a Riquelme

Daniel Vila le puso precio a Sebastián Villa y le mandó un mensaje a Riquelme

Uruguay llegó a México para disputar el Mundial y Marcelo Bielsa volvió a dar la nota

Uruguay llegó a México para disputar el Mundial y Marcelo Bielsa volvió a dar la nota

Didier Deschamps reconoció que Francia es favorita a ganar el Mundial

Didier Deschamps reconoció que Francia es favorita a ganar el Mundial

Tottenham presentó al defensor argentino Marcos Senesi

Tottenham presentó al defensor argentino Marcos Senesi

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco