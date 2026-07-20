Santo Tomé: condenaron a nueve años de prisión a un abuelo por abusar de su nieta y amenazarla con la muerte de su abuela

La sentencia fue dispuesta en un juicio oral en los tribunales de Santa Fe. La fiscal Jorgelina Moser Ferro representó al MPA. Los hechos ocurrieron en el barrio Las Vegas.

Un abuelo fue sentenciado a nueve años de prisión por abuso sexual de su nieta menor de edad en Santo Tomé.

Un hombre de 61 años fue condenado a nueve años de prisión por haber abusado sexualmente de su nieta, menor de edad, en Santo Tomé . La sentencia fue dictada por la jueza Cecilia Labanca, en el marco de un juicio oral que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La fiscal que representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el debate fue Jorgelina Moser Ferro. Tras conocerse el veredicto, la funcionaria valoró que "la magistrada consideró acreditados los hechos delictivos por los que acusamos al abuelo de la víctima" , y agregó que "aguardaremos sus fundamentos para evaluar los pasos a seguir" .

Los abusos

Moser Ferro explicó que "entre 2022 y el año pasado, el hombre de 61 años vulneró la integridad sexual de su nieta en una vivienda en la que él residía junto con su pareja en el barrio Las Vegas". Según precisó, "al momento de los ilícitos, la víctima transitaba los primeros años de su escolaridad primaria".

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"El condenado concretó los abusos en ocasiones en las que la niña iba a la casa de él", afirmó la fiscal, quien agregó que, "para procurar su impunidad, le decía que si ella contaba algo sobre sus padecimientos, él iba a 'ir preso' y su pareja —quien es la abuela de la víctima— iba a morir al no tener quién la cuide".

Calificación penal

El hombre fue condenado como autor de abuso sexual gravemente ultrajante calificado, por la guarda y por el vínculo con la víctima.

Identidad reservada

Las iniciales del condenado son CAP. Su nombre completo no se brinda para evitar la revictimización de su nieta, quien lleva el mismo apellido que él.