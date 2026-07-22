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La Justicia de Estados Unidos incautó el celular de Chiqui Tapia y fue citado a declarar

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) deberá aportar información de sus comunicaciones con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni

22 de julio 2026 · 15:13hs
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El presidente de la AFA

El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.

La Justicia de Estados Unidos secuestró el celular del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, antes de emprender el vuelo de regreso a la Argentina.

El titular de la AFA deberá presentarse ante la Corte del distrito sur de Florida el próximo 30 de julio, según publicó el sitio Infobae. Es a raíz de la causa que investiga los contratos comerciales de la entidad madre del fútbol argentino.

LEER MÁS: Chiqui Tapia, muy picante: "Vi a un expresidente festejar el gol de Arabia con un jeque"

Además, Tapia deberá aportar información de sus comunicaciones con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni. Tourprodenter es la empresa involucrada que funciona como agente comercial de la AFA y tiene como uno de sus principales actores a Faroni.

El accionar del FBI fue previo a que subieran al avión que los iba a trasladar al país, tras la derrota en la final del Mundial 2026 contra España. Los fiscales, detalla Infobae, reconstruyen maniobras con operaciones que superarían los 300 millones de dólares.

Quienes están detrás de la investigación son los fiscales federales especializados en delitos financieros: Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger.

Justicia Estados Unidos Tapia
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