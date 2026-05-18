La agenda de Lionel Scaloni y la Selección argentina antes del debut en el Mundial 2026

Parte del plantel de la Selección argentina se reunirá el martes 26 de mayo en el predio de Ezeiza para iniciar los entrenamientos previos al Mundial 2026.

Parte del plantel de la Selección argentina se reunirá con el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni el martes 26 de mayo en el predio de Ezeiza para iniciar los entrenamientos previos al Mundial 2026.

Los jugadores que hayan finalizado sus compromisos unos días antes se entrenarán en Buenos Aires a la espera de la confirmación de la lista definitiva de 26 jugadores que será anunciada durante los últimos días de mayo.

En realidad es probable que el DT adelante el anuncio de la nómina para evitar tener que desafectar a un jugador durante esos días de concentración previa.

El 1 de junio está previsto que se inicie la concentración en Kansas, Estados Unidos, y desde allí el equipo nacional viajará para jugar los amistosos del 6 de junio en Texas ante Honduras y el 9 de junio en Auburn, Alabama, frente a Islandia.

Luego vendrá la semana previa al debut en el Mundial 2026 que está programado para el 16 de junio, en Kansas, frente a Argelia.

Los primeros jugadores disponibles para la Selección argentina

Las ligas de Francia, Alemania y Portugal culminarán este fin de semana y eso implica que Gerónimo Rulli, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco, Exequiel Palacios y Nicolás Otamendi, entre otros, quedarán a disposición de la Selección argentina.

La idea es que los futbolistas tengan unos días de descanso antes de reunirse en Ezeiza o bien de viajar directamente a Kansas antes del 1 de junio.