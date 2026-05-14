Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Tras el aterrizaje narco en un campo de Villa Eloísa, el tiroteo y el secuestro de 321 kilos de cocaína, Gendarmería Nacional Argentina intensificó los allanamientos y finalmente detuvo en Funes a los hermanos Borrás, que permanecían prófugos

Esta noche de miércoles , y tal como fue anticipado por UNO Santa Fe, el estrechamiento del cerco de Gendarmería Nacional Argentina sobre los hermanos Santiago Emanuel y Juan Cruz Borras , prófugos y con pedido de captura nacional e internacional, terminó con la captura de ambos en la ciudad de Funes.

Los dos son señalados como los presuntos herederos y lugartenientes de los hermanos narcotraficantes Waldo y Brian Bilbao, integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Además, están acusados de haber coordinado la llegada de la avioneta que aterrizó el martes por la tarde en la zona rural de Villa Eloísa, departamento Iriondo.

De la aeronave fueron secuestrados más de 321 kilos de cocaína. También fueron aprehendidos el piloto y el copiloto, ambos de nacionalidad boliviana. Con la detención de los hermanos Borrás, ya son cuatro los narcos arrestados en la causa.

La captura ocurrió anoche en una vivienda de Funes, ubicada a unos 15 kilómetros al oeste de Rosario, donde ambos se refugiaban en la casa de la novia de uno de ellos. Allí, efectivos de Gendarmería montaron un operativo cerrojo y lograron detenerlos.

“Están completamente rodeados”

Desde la tarde del martes, tras el violento tiroteo entre narcos y gendarmes en la zona rural de Villa Eloísa, comenzó una intensa persecución que incluyó el seguimiento de tres vehículos, dos de los cuales fueron incendiados por los delincuentes. Durante el operativo, un suboficial de Gendarmería resultó herido al ser embestido por uno de los vehículos utilizados en la fuga.

Luego de la detención de los dos ciudadanos bolivianos, se realizaron seis allanamientos en distintos puntos del sur santafesino. Los investigadores de Antinarcóticos de Gendarmería ya tenían identificados a los integrantes del clan Borrás y avanzaron rápidamente sobre sus posibles lugares de refugio.

Finalmente, los dos hermanos fueron ubicados en la vivienda de una ex pareja de uno de ellos. Allí, los efectivos rodearon completamente la manzana y les advirtieron que no tenían posibilidad de escapar. Tras varios minutos de tensión, ambos decidieron entregarse y fueron detenidos.

Los Borrás, herederos del clan Bilbao

La investigación ubica a los hermanos Borrás —oriundos de la ciudad de Roldán— como continuadores de la estructura criminal liderada por los hermanos Bilbao.

Waldo Bilbao fue detenido en Rosario por la Policía de Santa Fe en septiembre de 2025. Meses después cayó Brian Bilbao, capturado por Gendarmería cuando intentaba escapar en una camioneta con una tonelada de cocaína, tras recibir una aeronave proveniente de Bolivia en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.

Las conexiones pendientes

La investigación también busca esclarecer la relación de los hermanos Borrás con otro episodio ocurrido en 2025 en la zona rural de Arequito, donde una avioneta chocó contra un alambrado y fue abandonada con cargamentos que totalizaban 60 kilos de cocaína.

En un principio se creyó que esa operación había sido organizada por los hermanos Bilbao, aunque ahora los investigadores sostienen que fue planificada íntegramente por los Borras.

Además, la Justicia Federal y las fuerzas federales analizan otra línea de investigación vinculada al envío de droga hacia Europa utilizando puertos de la provincia de Buenos Aires, una conexión internacional que cobró fuerza tras las últimas detenciones.

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