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Roland Garros 2026: los 11 argentinos que jugarán la qualy y los otros 11 que ya están en el cuadro principal

Con 11 tenistas argentinos se iniciará este lunes la qualy de Roland Garros 2026, segundo Grand Slam de la temporada que tiene otros 11 compatriotas clasificados al cuadro principal.

Ovación

Por Ovación

18 de mayo 2026 · 08:20hs
Roland Garros 2026: los 11 argentinos que jugarán la qualy y los otros 11 que ya están en el cuadro principal

Con 11 tenistas argentinos se iniciará este lunes la qualy de Roland Garros 2026, segundo Grand Slam de la temporada que ya tiene otros 11 compatriotas clasificados al cuadro principal entre los que aparece Juan Manuel Cerúndolo, campeón del Challenger de Bordeaux.

El menor de los hermanos Cerúndolo llegará a París como el 54 del ranking mundial, la mejor ubicación de su carrera, tras ganarle este domingo al belga Raphael Collignon por 5-7, 6-1 y 7-6 (4).

El encuentro duró 2 horas y 38 minutos y le dio a Juanma Cerúndolo el 13er título de su carrera en torneos challenger, además de un envión anímico para afrontar el torneo más importante del año en canchas lentas.

Juan Manuel Cerúndolo es uno de los 11 argentinos que tienen un lugar asegurado en el cuadro principal del torneo parisino. Los otros 10 son: Tomás Etcheverry (el mejor rankeado), Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Sebastián Báez, Román Burruchaga, Camilo Ugo, Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Francisco Comesaña y Solana Sierra, única representante en el cuadro femenino.

Los argentinos en la qualy de Roland Garros

Este lunes comienza la qualy de Roland Garros con 11 tenistas argentinos y TV en vivo por Disney Plus.

Lunes 18/5

  • 5.00 Juan Pablo Ficovich vs. Stefano Travaglia (Italia)
  • 6.30 Facundo Díaz Acosta vs. Christopher O’Connell (Australia)
  • 6.30 Genaro Olivieri vs. Thomas Faurel (Francia)
  • 7.30 Federico Gómez vs. Frederico Ferreira Silva (Portugal)
  • 8.40 Alex Barrena vs. Alexis Galarneau (Canadá)
  • 9.40 Jazmín Ortenzi vs. Arantxa Rus (Países Bajos)
  • 9.45 Federico Coria vs. Vilius Gaubas (Lituania)

Martes 19/5

  • 5.00 Lautaro Midón vs. Roberto Carballés Baena (España
  • 5.00 Luisina Giovannini vs. Eva Guerrero Álvarez (España)
  • 5.00 Lourdes Carlé vs. Rebeka Masarova (Suiza)
  • 5.00 Julia Riera vs. Laura Samson (República Checa)

Roland Garros Grand Slam Cerúndolo
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