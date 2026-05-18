Sebastián Zunino, el árbitro elegido para Unión-Independiente por Copa Argentina

El juez tendrá a cargo el duelo de 16avos de final que se jugará el viernes en Rosario. El Tatengue ya lo tuvo recientemente ante Talleres y también en el triunfo frente a Agropecuario.

La organización de la Copa Argentina confirmó que Sebastián Zunino será el árbitro del partido que protagonizarán Unión e Independiente el próximo viernes desde las 20, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, por los 16avos de final del certamen.

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El juez estará acompañado por Gabriel Chade como asistente número uno, José Castelli como asistente dos y Franco Acita será el cuarto árbitro de un encuentro que aparece como decisivo para el futuro inmediato del equipo rojiblanco y también para Leonardo Madelón.

Zunino ya tiene varios antecedentes dirigiendo tanto a Unión como a Independiente. En el caso del Tatengue, lo arbitró en ocho oportunidades, con un saldo de tres victorias, tres empates y dos derrotas.

Un árbitro con antecedentes recientes en Unión

El dato particular es que Zunino viene de dirigir dos de los últimos partidos importantes del conjunto rojiblanco. Uno de ellos fue el empate 1-1 ante Talleres en el estadio 15 de Abril, el pasado 2 de mayo, en la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura, encuentro recordado por el agónico gol de Cristian Tarragona.

Unión Tarragona.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Además, también fue el árbitro del triunfo 2-0 frente a Agropecuario por la primera fase de la Copa Argentina, resultado que le permitió al equipo de Madelón avanzar a esta instancia.

El primer antecedente de Zunino con Unión se remonta al 8 de octubre de 2022, cuando el Tate derrotó 1-0 a Arsenal con gol de Mauro Luna Diale.

Cómo le fue a Independiente con Zunino

En cuanto al Rojo, Sebastián Zunino también lo dirigió en ocho encuentros, con una estadística favorable: tres triunfos, cuatro empates y apenas una derrota.

La última vez que estuvo al frente de un partido de Independiente fue el 25 de febrero de este año, en el empate 1-1 ante Gimnasia y Esgrima en Mendoza.

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Mientras que el primer antecedente ocurrió el 12 de febrero de 2023, en la igualdad sin goles frente a Vélez en el estadio José Amalfitani.

El ganador del choque entre Unión e Independiente avanzará a los octavos de final de la Copa Argentina, donde se medirá con el vencedor de la llave entre Talleres de Córdoba y Atlético Tucumán.