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Artime encendió la previa de la final con River: "Los mandamos a la B, ahora hay que hacer historia"

El presidente de Belgrano recordó la histórica Promoción de 2011 tras la clasificación del Pirata a la final del Torneo Apertura. “Ahora hay que hacer historia”, lanzó.

Ovación

Por Ovación

18 de mayo 2026 · 08:30hs
Artime encendió la previa de la final con River: Los mandamos a la B, ahora hay que hacer historia

Belgrano vive días históricos y su presidente, Luis Fabián Artime, no dejó pasar la oportunidad para meterle temperatura a la gran final del Torneo Apertura frente a River Plate, que se jugará el próximo domingo en el estadio Mario Alberto Kempes.

Luego de la clasificación conseguida ante Argentinos Juniors por penales en La Paternal, el máximo dirigente del Pirata habló con distintos medios y dejó una frase que rápidamente empezó a viralizarse entre los hinchas de ambos equipos.

“Los mandamos a la B y nosotros ascendimos, eso ya pasó. Ahora hay que hacer historia este domingo 24”, disparó Artime en diálogo con Olé, en referencia a la histórica Promoción de 2011, cuando Belgrano condenó al descenso al Millonario en el estadio Monumental.

El recuerdo de 2011 de Belgrano ante River y un guiño al Potro Rodrigo

Más allá de la chicana futbolera, Artime también vinculó la final con una fecha muy especial para el pueblo celeste. El encuentro se disputará el mismo día en que Rodrigo Bueno, ídolo popular e hincha fanático de Belgrano, hubiese cumplido 53 años.

“Es el aniversario del cumpleaños del Potro Rodrigo”, recordó Luifa, en una frase que rápidamente conectó con la emoción de los hinchas cordobeses.

Belgrano atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia reciente. Después de eliminar a Talleres en un clásico caliente, luego dejar en el camino a Unión y finalmente superar a Argentinos Juniors, el equipo de Ricardo Zielinski quedó a un partido de un título histórico.

“La gloria no tiene precio”

Artime también habló sobre la posibilidad de premiar al plantel en caso de conseguir el campeonato y respondió con una frase contundente, citando indirectamente a Miguel Ángel Russo.

“¿Qué me van a pedir? Están a un paso de la gloria. La gloria no tiene precio”, afirmó en declaraciones a Paso a Paso.

En la misma línea, destacó el sentido de pertenencia que atraviesa al club: “Hoy tenemos un presidente hincha de Belgrano, a Juanca Olave en el banco, jugadores hinchas del club y una estructura llena de exjugadores que sienten esta camiseta”.

Una final histórica para Belgrano

Más allá del recuerdo de la Promoción, Artime intentó bajarle dramatismo a aquel antecedente y enfocarse en el presente. “Después de 2011 ya pasó, esto es el domingo”, aclaró.

Sin embargo, también reconoció el peso que tendrá enfrentar a River en una final: “Es uno de los equipos más grandes del mundo. Jugar contra River o Boca es de lo más lindo que hay”.

Belgrano buscará coronar una campaña inolvidable y alcanzar un título que quedaría marcado para siempre en la historia del club. Y en la previa, las declaraciones de Artime ya empezaron a jugar su propio partido.

Artime Belgrano River
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