Uno Santa Fe | Ovación | Kimberley

Kimberley apuesta al futuro: el ambicioso proyecto para transformar sus instalaciones

La histórica entidad del sur de la ciudad, presidida por el CPN Iván Carlos Udrizard, trabaja en un plan integral para ampliar sus espacios, sumar actividades deportivas y fortalecer su rol social y educativo en la ciudad

17 de mayo 2026 · 09:55hs
Kimberley apuesta al futuro: el ambicioso proyecto para transformar sus instalaciones

Kimberley apuesta al futuro: el ambicioso proyecto para transformar sus instalaciones

Kimberley apuesta al futuro: el ambicioso proyecto para transformar sus instalaciones

Kimberley apuesta al futuro: el ambicioso proyecto para transformar sus instalaciones

Kimberley apuesta al futuro: el ambicioso proyecto para transformar sus instalaciones

Kimberley apuesta al futuro: el ambicioso proyecto para transformar sus instalaciones

Kimberley apuesta al futuro: el ambicioso proyecto para transformar sus instalaciones

Kimberley apuesta al futuro: el ambicioso proyecto para transformar sus instalaciones

Kimberley apuesta al futuro: el ambicioso proyecto para transformar sus instalaciones

Kimberley apuesta al futuro: el ambicioso proyecto para transformar sus instalaciones

Kimberley apuesta al futuro: el ambicioso proyecto para transformar sus instalaciones

Kimberley apuesta al futuro: el ambicioso proyecto para transformar sus instalaciones

Kimberley apuesta al futuro: el ambicioso proyecto para transformar sus instalaciones

Kimberley apuesta al futuro: el ambicioso proyecto para transformar sus instalaciones

Kimberley apuesta al futuro: el ambicioso proyecto para transformar sus instalaciones

Kimberley apuesta al futuro: el ambicioso proyecto para transformar sus instalaciones

Kimberley apuesta al futuro: el ambicioso proyecto para transformar sus instalaciones

Kimberley apuesta al futuro: el ambicioso proyecto para transformar sus instalaciones

Kimberley apuesta al futuro: el ambicioso proyecto para transformar sus instalaciones

Kimberley apuesta al futuro: el ambicioso proyecto para transformar sus instalaciones

Kimberley apuesta al futuro: el ambicioso proyecto para transformar sus instalaciones

Con 92 años de historia y una fuerte identificación con el básquet santafesino, Kimberley atraviesa una etapa de crecimiento y proyección. La dirigencia encabezada por el CPN Iván Udrizard impulsa un ambicioso proyecto de infraestructura que apunta a modernizar las instalaciones del club, ampliar su capacidad y seguir consolidando el rol social que la institución cumple desde hace décadas en el sur de la ciudad de Santa Fe.

07f8ca27-3242-4faf-bdb4-001241bc2602

La iniciativa contempla la generación de nuevos espacios para actividades deportivas y recreativas, además de potenciar el desarrollo del básquet, disciplina que continúa siendo el motor principal de la institución.

8801c55e-f212-4310-8ce5-c9e91522cbb3

Desde hace tiempo, la comisión directiva trabaja intensamente en la planificación de estas obras, entendiendo que el crecimiento del club no solo permitirá brindar mayores comodidades a los socios actuales, sino también abrir las puertas a nuevos vecinos y deportistas.

Kimberley, un club con fuerte compromiso social

Más allá del plano deportivo, Kimberley mantiene una profunda inserción barrial y educativa. Actualmente, tres escuelas de la zona utilizan diariamente las instalaciones del club para desarrollar clases de Educación Física, en el marco de un convenio firmado con el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe.

WhatsApp Image 2026-05-15 at 11.26.49 AM

Ese vínculo con la comunidad es uno de los pilares que la actual dirigencia pretende fortalecer con este nuevo proyecto.

“Desde hace un tiempo la dirigencia del club viene trabajando en un proyecto ambicioso para mejorar sus instalaciones y así poder brindarles a sus socios actuales mayores comodidades. Creemos también que esto nos permitirá no solo sumar mayor cantidad de socios sino también nuevos espacios para la realización de otras actividades deportivas además de la práctica del básquet”, expresó el presidente Iván Carlos Udrizard.

WhatsApp Image 2026-05-15 at 11.26.48 AM
acfe5248-3a93-4368-944d-b0439418344e

Y agregó: “Es el sueño que tenemos todos los kimberleños, que no es ni más ni menos que poder tener todos los días un nuevo niño o niña realizando prácticas deportivas en el club”.

El apoyo estatal y privado, clave para avanzar

La magnitud de las obras proyectadas hace indispensable el acompañamiento tanto del sector público como privado. Por eso, desde Kimberley ya comenzaron a gestionar respaldos ante organismos provinciales y municipales, además de convocar a empresas y emprendedores que deseen colaborar con el crecimiento institucional.

WhatsApp Image 2026-05-15 at 11.26.48 AM (1)

“Es importante aclarar que la institución facilita sus instalaciones para que tres escuelas del barrio realicen diariamente educación física. Esto demuestra el compromiso que el club tiene con la sociedad, con la educación y con las actividades físicas en particular”, remarcó Udrizard.

WhatsApp Image 2026-05-15 at 11.26.49 AM

Con una rica historia dentro del deporte santafesino y un fuerte sentido de pertenencia, Kimberley busca dar un paso clave hacia el futuro, apostando a seguir siendo un espacio de contención, formación y desarrollo para cientos de jóvenes de la ciudad.

WhatsApp Image 2026-05-15 at 11.26.54 AM (1)
WhatsApp Image 2026-05-15 at 11.26.54 AM
WhatsApp Image 2026-05-15 at 11.26.52 AM (2)
WhatsApp Image 2026-05-15 at 11.26.52 AM (1)
WhatsApp Image 2026-05-15 at 11.26.52 AM
WhatsApp Image 2026-05-15 at 11.26.51 AM (1)
WhatsApp Image 2026-05-15 at 11.26.51 AM
WhatsApp Image 2026-05-15 at 11.26.50 AM (2)
WhatsApp Image 2026-05-15 at 11.26.50 AM (1)
WhatsApp Image 2026-05-15 at 11.26.50 AM
WhatsApp Image 2026-05-15 at 11.26.49 AM (1)
WhatsApp Image 2026-05-15 at 11.26.48 AM (2)

Kimberley Udrizard Básquet
Noticias relacionadas
universidad goleo y se corono campeon del apertura de la primera b femenino

Universidad goleó y se coronó campeón del Apertura de la Primera B femenino

roma se adueno del clasico della capitale ante lazio por la serie a

Roma se adueñó del clásico della Capitale ante Lazio por la Serie A

perrone termino 12° en el gp de cataluna de moto3

Perrone terminó 12° en el GP de Cataluña de Moto3

santa fe rc festejo en venado tuerto y crai dejo escapar la cima del regional

Santa Fe RC festejó en Venado Tuerto y CRAI dejó escapar la cima del Regional

Lo último

Coliseo aprovechó los empates de arriba y quedó a un paso de la cima en la Primera A femenina

Coliseo aprovechó los empates de arriba y quedó a un paso de la cima en la Primera A femenina

Universidad goleó y se coronó campeón del Apertura de la Primera B femenino

Universidad goleó y se coronó campeón del Apertura de la Primera B femenino

Colón, con una deuda cada vez más pesada como visitante

Colón, con una deuda cada vez más pesada como visitante

Último Momento
Coliseo aprovechó los empates de arriba y quedó a un paso de la cima en la Primera A femenina

Coliseo aprovechó los empates de arriba y quedó a un paso de la cima en la Primera A femenina

Universidad goleó y se coronó campeón del Apertura de la Primera B femenino

Universidad goleó y se coronó campeón del Apertura de la Primera B femenino

Colón, con una deuda cada vez más pesada como visitante

Colón, con una deuda cada vez más pesada como visitante

Madelón espera señales de Unión y la continuidad sigue en pausa

Madelón espera señales de Unión y la continuidad sigue en pausa

Bacterias albañiles: el desarrollo científico que repara el hormigón y hace historia en la UTN Santa Fe

Bacterias "albañiles": el desarrollo científico que repara el hormigón y hace historia en la UTN Santa Fe

Ovación
Kimberley apuesta al futuro: el ambicioso proyecto para transformar sus instalaciones

Kimberley apuesta al futuro: el ambicioso proyecto para transformar sus instalaciones

Santa Fe RC festejó en Venado Tuerto y CRAI dejó escapar la cima del Regional

Santa Fe RC festejó en Venado Tuerto y CRAI dejó escapar la cima del Regional

Coliseo aprovechó los empates de arriba y quedó a un paso de la cima en la Primera A femenina

Coliseo aprovechó los empates de arriba y quedó a un paso de la cima en la Primera A femenina

Universidad goleó y se coronó campeón del Apertura de la Primera B femenino

Universidad goleó y se coronó campeón del Apertura de la Primera B femenino

Argentinos y Belgrano van por el último boleto a la final del Apertura

Argentinos y Belgrano van por el último boleto a la final del Apertura

Policiales
Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Escenario
Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe