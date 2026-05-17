Kimberley apuesta al futuro: el ambicioso proyecto para transformar sus instalaciones

La histórica entidad del sur de la ciudad, presidida por el CPN Iván Carlos Udrizard, trabaja en un plan integral para ampliar sus espacios, sumar actividades deportivas y fortalecer su rol social y educativo en la ciudad

Con 92 años de historia y una fuerte identificación con el básquet santafesino, Kimberley atraviesa una etapa de crecimiento y proyección. La dirigencia encabezada por el CPN Iván Udrizard impulsa un ambicioso proyecto de infraestructura que apunta a modernizar las instalaciones del club, ampliar su capacidad y seguir consolidando el rol social que la institución cumple desde hace décadas en el sur de la ciudad de Santa Fe.

La iniciativa contempla la generación de nuevos espacios para actividades deportivas y recreativas, además de potenciar el desarrollo del básquet, disciplina que continúa siendo el motor principal de la institución.

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Desde hace tiempo, la comisión directiva trabaja intensamente en la planificación de estas obras, entendiendo que el crecimiento del club no solo permitirá brindar mayores comodidades a los socios actuales, sino también abrir las puertas a nuevos vecinos y deportistas.

Kimberley, un club con fuerte compromiso social

Más allá del plano deportivo, Kimberley mantiene una profunda inserción barrial y educativa. Actualmente, tres escuelas de la zona utilizan diariamente las instalaciones del club para desarrollar clases de Educación Física, en el marco de un convenio firmado con el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe.

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Ese vínculo con la comunidad es uno de los pilares que la actual dirigencia pretende fortalecer con este nuevo proyecto.

“Desde hace un tiempo la dirigencia del club viene trabajando en un proyecto ambicioso para mejorar sus instalaciones y así poder brindarles a sus socios actuales mayores comodidades. Creemos también que esto nos permitirá no solo sumar mayor cantidad de socios sino también nuevos espacios para la realización de otras actividades deportivas además de la práctica del básquet”, expresó el presidente Iván Carlos Udrizard.

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Y agregó: “Es el sueño que tenemos todos los kimberleños, que no es ni más ni menos que poder tener todos los días un nuevo niño o niña realizando prácticas deportivas en el club”.

El apoyo estatal y privado, clave para avanzar

La magnitud de las obras proyectadas hace indispensable el acompañamiento tanto del sector público como privado. Por eso, desde Kimberley ya comenzaron a gestionar respaldos ante organismos provinciales y municipales, además de convocar a empresas y emprendedores que deseen colaborar con el crecimiento institucional.

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“Es importante aclarar que la institución facilita sus instalaciones para que tres escuelas del barrio realicen diariamente educación física. Esto demuestra el compromiso que el club tiene con la sociedad, con la educación y con las actividades físicas en particular”, remarcó Udrizard.

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Con una rica historia dentro del deporte santafesino y un fuerte sentido de pertenencia, Kimberley busca dar un paso clave hacia el futuro, apostando a seguir siendo un espacio de contención, formación y desarrollo para cientos de jóvenes de la ciudad.

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