Este domingo se disputó el grueso de la programación en el Torneo Apertura Promocional, sobresaliendo los éxitos de Kimberley, Colón (SF) y Alianza de Santo Tomé.
Kimberley le ganó el duelo de punta a Atlético Franck en el Promocional
Kimberley le ganó como visitante a Atlético Franck por 51-37, por la fecha 10 del Torneo Promocional, donde saltó a la punta.
Por Ovación
Por razones climáticas no pudo llevarse adelante el duelo entre Central Rincón y Alumni.
APERTURA PROMOCIONAL - FECHA 10 - DOMINGO 17 DE MAYO
Unión y Progreso B 45 (Gian Marchetti 11) - Colón (SF) 74 (Agustín Zanuttini 10)
Unión y Progreso A 81 (Nicolás Castella 12) - Regatas (SF) 46 (Mateo Pozzo 15)
Atlético Franck 37 (Luca Minetti 13) - Kimberley 51 (Lucas Widder 13)
Alianza (ST) 57 (José Almada 15) - Atlético Arroyo Leyes 49 (Leandro Drewes 12)
Colón (SJ) 83 (Joaquín Ludueña 14) - Santa Rosa 54 (Kevin Yacono 17)
Central Rincón vs. Alumni (suspendido)
TABLA DE POSICIONES
Kimberley 18 (9-0); Atlético Franck 18 (8-2); Unión y Progreso A 17 (8-1); Alianza y Colón (SF) 16 (7-2); Regatas (SF) 14 (4-6); Atlético Arroyo Leyes 13 (4-5); Colón (SJ) 13 (3-7); Alumni 12 (3-6); Santa Rosa 12 (2-8); Unión y Progreso B 10 (1-8) y Central Rincón 9 (0-9)