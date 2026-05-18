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Kimberley le ganó el duelo de punta a Atlético Franck en el Promocional

Kimberley le ganó como visitante a Atlético Franck por 51-37, por la fecha 10 del Torneo Promocional, donde saltó a la punta.

Ovación

Por Ovación

18 de mayo 2026 · 07:23hs
Kimberley le ganó el duelo de punta a Atlético Franck en el Promocional

ASB

Este domingo se disputó el grueso de la programación en el Torneo Apertura Promocional, sobresaliendo los éxitos de Kimberley, Colón (SF) y Alianza de Santo Tomé.

Por razones climáticas no pudo llevarse adelante el duelo entre Central Rincón y Alumni.

APERTURA PROMOCIONAL - FECHA 10 - DOMINGO 17 DE MAYO

Unión y Progreso B 45 (Gian Marchetti 11) - Colón (SF) 74 (Agustín Zanuttini 10)

Unión y Progreso A 81 (Nicolás Castella 12) - Regatas (SF) 46 (Mateo Pozzo 15)

Atlético Franck 37 (Luca Minetti 13) - Kimberley 51 (Lucas Widder 13)

Alianza (ST) 57 (José Almada 15) - Atlético Arroyo Leyes 49 (Leandro Drewes 12)

Colón (SJ) 83 (Joaquín Ludueña 14) - Santa Rosa 54 (Kevin Yacono 17)

Central Rincón vs. Alumni (suspendido)

TABLA DE POSICIONES

Kimberley 18 (9-0); Atlético Franck 18 (8-2); Unión y Progreso A 17 (8-1); Alianza y Colón (SF) 16 (7-2); Regatas (SF) 14 (4-6); Atlético Arroyo Leyes 13 (4-5); Colón (SJ) 13 (3-7); Alumni 12 (3-6); Santa Rosa 12 (2-8); Unión y Progreso B 10 (1-8) y Central Rincón 9 (0-9)

Kimberley Atlético Franck Promocional

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