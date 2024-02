Comenzaron las clases después de dos días de paro y los gremios docentes esperan un nuevo llamado del gobierno

En ese marco, los establecimientos públicos y también los del sector privado -algunos, como es habitual, no adhirieron a la medida de fuerza y comenzaron el lunes- iniciaron las clases aunque sobre el horizonte se pueden apreciar los nubarrones de una nueva medida de fuerza, la que fue votada en asamblea tanto por docentes públicos como privados en caso de que no aparezca sobre la mesa de negociaciones un nuevo ofrecimiento. Serían otras 48 horas el lunes y martes venideros si no hay convocatoria o si hubiera una nueva propuesta salarial que no satisfaga a la docencia.

El lunes, los docentes realizaron una multitudinaria movilización a la ciudad de Santa Fe donde expusieron su descontento por la exigua cifra ofrecida por el gobierno santafesino. En el medio, el ministro de Gobierno santafesino, Fabián Bastía, ya había mostrado su malestar por la medida cuestionado a los docentes porque entre las mociones "nunca aparece ir a trabajar”.

Ahora, resta esperar si habrá esta semana otra convocatoria a la docencia para realizar un nuevo ofrecimiento salarial que contemple los reclamos del sector. De no ser así, la semana venidera se plasmará los días lunes y martes próximos el segundo paro por 48 horas dispuesto por las asambleas.

Dentro de ese panorama, este miércoles pudo verse a gran cantidad de chicos y chicas asistiendo con sus guardapolvos, uniformes y mochilas al hombro ingresando a los distintos establecimientos educativos para iniciar un ciclo de clases que, de movida, presenta frentes de conflicto.

La ciudad recuperó entonces la habitual fisonomía de los días de clases: puertas de colegios repleto de chicos y chicas, transportes escolares y padres buscando un lugar donde dejar a los alumnos y docentes esperando a los alumnos y alumnas para iniciar o continuar aprendizajes que quedarán para siempre.