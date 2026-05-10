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Frío en Santa Fe: aumentan la asistencia y los traslados de personas en situación de calle

El municipio realiza recorridas diarias, brinda comida caliente y refuerza el funcionamiento del refugio nocturno Beata Clara

10 de mayo 2026 · 10:19hs
Aumento la asistencia para personas en situación de calle

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Aumento la asistencia para personas en situación de calle

La Municipalidad de Santa Fe reforzó la atención y la asistencia para personas en situación de calle ante el descenso de las temperaturas. Durante los recorridos nocturnos se reparten un total de 140 raciones diarias y, en el parador “Beata Clara”, ubicado en el norte de la ciudad, otras 60 raciones más.

El secretario de Políticas Sociales, Hugo Marchetti, aclaró: “El trabajo de monitoreo de personas en situación de calle es una labor que se realiza durante todo el año y que se intensifica cuando comienzan a bajar las temperaturas. Este año, comenzamos durante la primera semana de mayo”.

El equipo de trabajo, conformado por empleados municipales, recorre la ciudad con dos móviles que realizan rondas diarias en dos zonas: centro-sur, donde se encuentra relevado el mayor número de personas en situación de calle, y centro-norte.

Los equipos no solo proporcionan un plato de comida caliente y frazadas, sino que además entablan un diálogo para explicar la importancia de ser trasladados al parador nocturno “Beata Clara”, ubicado en Blas Parera 7740. Desde enero a abril del presente año, 190 personas en situación de calle aceptaron ser llevadas al parador para recibir atención y dormir bajo techo. El dispositivo funciona de 18:30 a 10 de la mañana y ofrece un espacio para el descanso, aseo personal y el acompañamiento de equipos profesionales.

Centro Integral Social

La asistencia a personas en situación de calle es una política de gestión del intendente Juan Pablo Poletti que se sostiene los 365 días del año. Por eso, en agosto de 2025 se puso en funcionamiento el Centro de Integración Social, que opera como centro de día de 8 a 12:30 en el parador “Beata Clara”.

Se trata de un cambio de paradigma en el abordaje de las personas en situación de calle, con el objetivo de ofrecer no sólo alojamiento, sino también herramientas de integración social, contención y acompañamiento.

En lo que va del año ya asistieron 185 personas, quienes participaron de distintos talleres y actividades, entre ellos: abordaje de consumos problemáticos, deportes, fortalecimiento del capital activo, talleres de cocina, huerta y otras propuestas orientadas a la inclusión social y las trayectorias personales.

Además, la Municipalidad sostiene un convenio con la organización Vincularte, destinado a mujeres y personas trans, ampliando la red de atención con perspectiva de género y diversidad.

La oportunidad de dejar la calle

El Centro de Integración Social representa una oportunidad para muchas personas que atraviesan distintas problemáticas. Gianfranco Valverdi, de 30 años, estaba en situación de calle y, en enero de 2026, ingresó al lugar en busca de un espacio donde poder pasar la noche.

En este proceso, y a partir de las distintas herramientas brindadas en los talleres, recibió acompañamiento para finalizar sus estudios secundarios en un E.E.M.P.A., donde terminó siendo abanderado.

La historia de Gianfranco motiva al resto de las personas que se alojan en el centro de día. “El refugio representó un cambio importante en mi vida, ya que pasé de deambular durante todo el día por la calle a proyectar un futuro distinto. No solo me brindó contención nocturna, sino que también me acompañó en mi proceso para alejarme de consumos problemáticos a través de los distintos talleres, como el de costura, del cual formo parte”, relató Gianfranco.

Cómo ayudar a una persona en situación de calle

Los ciudadanos que deseen informar a la Municipalidad de Santa Fe sobre alguna persona en situación de calle pueden hacerlo llamando al 0800-777-5000.

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