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Santa Fe tendrá el Centro de Entrenamiento para Bomberos Voluntarios más moderno del país

En la ciudad de Gálvez se puso en marcha la construcción del nuevo espacio para la formación de los voluntarios de toda la provincia que actúan en emergencias

10 de mayo 2026 · 13:13hs
Arrancaron las primeras obras del centro de entrenamiento para bomberos voluntarios.

Arrancaron las primeras obras del centro de entrenamiento para bomberos voluntarios.

Con una inversión de 5.600 millones de pesos, la provincia puso en marcha la realización del nuevo Centro de Capacitación y Entrenamiento para bomberos voluntarios. “La gestión del gobernador Maximiliano Pullaro activó en Gálvez la construcción de un predio para que los bomberos de toda la provincia puedan seguir formándose en esta noble profesión tan esencial para las comunidades”, remarcó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico. El nuevo edificio será el más moderno del país.

Ante el inicio de los primeros trabajos, Enrico, expresó: “El gobernador Maximiliano Pullaro destaca siempre con orgullo que la provincia tiene a los bomberos voluntarios más preparados de Argentina, y este centro será uno de los mejores del país. Sus espacios estarán dotados con equipamiento de calidad y posibilitarán la ejercitación, la planificación y capacitación para dar respuestas a distintas emergencias que podrían presentarse”.

El ministro destacó además que: “estamos convencidos de que cada recurso que destina el gobierno de la provincia a las asociaciones o cuarteles de bomberos es una inversión que tiene un impacto muy importante en cada una de las comunidades”.

Este nuevo Centro de Capacitación y Entrenamiento designado para la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, contará con más de 21.000 metros cuadrados intervenidos que, entre otras dependencias, tendrá 15 playones de hormigón para simulaciones y entrenamiento”, concluyó.

El nuevo edificio se construye en la ciudad de Gálvez, una localidad ubicada en el departamento San Jerónimo, en el centro sur provincial, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Santa Fe y a 120 de Rosario.

Primeros trabajos para una obra histórica

Desde la Secretaría de Obras Públicas precisaron que, por un lado, la empresa a cargo de la obra, VFM S.A, ya trabaja en la colocación de insertos metálicos, troncos y recalce en columnas redondas, así como en las vigas de fundación para el edificio institucional. Por otro lado, la firma comenzó también con el destape, nivelación y relleno de terreno para los playones de hormigón.

Estos primeros trabajos marcan un paso importante para el fortalecimiento del cuerpo de Bomberos, especialmente en una ciudad con una fuerte tradición bomberil como es Gálvez.

Para la construcción de este moderno centro de entrenamiento, la provincia realiza una inversión que supera los 5.600 millones de pesos.

El centro contará con un acceso peatonal jerarquizado, playa de estacionamiento para 41 autos, auditorio para 100 personas, comedor con igual capacidad, tres aulas para 30 estudiantes cada una, dormitorios para 32 personas de ambos sexos, piscina de entrenamiento, cochera para autobombas y 15 playones de hormigón para distintos simuladores.

La construcción adoptará un sistema tradicional racionalizado, con mamposterías de bloques cerámicos y refuerzos de hormigón armado, cubiertas livianas y revoques húmedos. Para cubiertas y galerías se prevé el uso de estructuras metálicas.

Además de los bomberos santafesinos, se espera que el centro pueda ser utilizado por otras asociaciones de bomberos del país para su entrenamiento y capacitación.

Bomberos Voluntarios Santa Fe entrenamiento
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