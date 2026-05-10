Uno Santa Fe | Santa Fe | boleto

Cómo acceder al beneficio del boleto frecuente tras el aumento del colectivo en Santa Fe

Con el nuevo aumento del boleto de colectivo, la Municipalidad reactivó el boleto frecuente: quienes usen la tarjeta SUBE registrada podrán acceder a un descuento del 10% y pagar cerca de $1.900 por viaje.

10 de mayo 2026 · 11:32hs
Cómo acceder al beneficio del boleto frecuente tras el aumento del colectivo en Santa Fe

José Busiemi

Con la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario del transporte público en la ciudad de Santa Fe, la Municipalidad confirmó también el regreso del boleto frecuente, un beneficio que permitirá a miles de usuarios pagar un valor reducido en cada viaje de colectivo.

Desde los próximos días, la tarifa plena del boleto urbano pasará a costar $2.111,11, aunque quienes utilicen una tarjeta SUBE registrada podrán acceder automáticamente a un descuento del 10%, pagando un valor final cercano a los $1.900 por viaje.

Quiénes pueden acceder al boleto frecuente

El beneficio estará disponible para todos los pasajeros que utilicen una tarjeta SUBE física registrada. Según datos oficiales, cerca del 90% de los usuarios del sistema utilizan este medio de pago, por lo que la mayoría podrá acceder al descuento.

Para obtener el beneficio, los usuarios deberán:

  • Tener la tarjeta SUBE registrada a su nombre.
  • Pasarla por una Terminal Automática SUBE (TAS) para actualizar los beneficios.
  • O bien solicitarle al chofer que aplique la actualización a bordo del colectivo.

Cómo registrar la tarjeta SUBE

Quienes todavía no tengan registrada la tarjeta pueden hacerlo:

  • A través del sitio oficial de SUBE.
  • Desde la aplicación oficial SUBE.
  • En los centros de atención habilitados.

Registrar la tarjeta no solo permite acceder al boleto frecuente, sino también recuperar el saldo en caso de pérdida y gestionar otros beneficios nacionales.

Por qué aumenta el boleto en Santa Fe

El incremento en la tarifa responde principalmente al aumento de los costos operativos del sistema de colectivos, especialmente el combustible y los salarios de los trabajadores del transporte.

Según informó el municipio, entre diciembre de 2025 y abril de 2026:

  • El gasoil aumentó más del 40%.
  • Los salarios de los choferes tuvieron una suba acumulada cercana al 18% tras el acuerdo paritario de la UTA.

Además, desde 2024 el sistema dejó de recibir el Fondo Compensador Nacional para el interior, lo que impactó directamente en las cuentas del transporte urbano.

Las empresas habían solicitado llevar el boleto a $2.309,93, pero finalmente la Municipalidad definió una tarifa menor y absorberá parte del incremento mediante aportes al sistema.

Cuánto costará viajar con el descuento

Con la reactivación del boleto frecuente, los valores quedarán de la siguiente manera:

  • Tarifa plena: $2.111,11
  • Tarifa con boleto frecuente: alrededor de $1.900

Desde el municipio destacaron que el objetivo es sostener el servicio sin trasladar todo el impacto económico al bolsillo de los pasajeros.

• LEER MÁS: Subieron los colectivos interurbanos del Gran Santa Fe: todas las tarifas actualizadas

boleto aumento colectivos
Noticias relacionadas
por la crisis economica, mas alumnos dejan escuelas privadas y pasan a publicas

Por la crisis económica, más alumnos dejan escuelas privadas y pasan a públicas

Arrancaron las primeras obras del centro de entrenamiento para bomberos voluntarios.

Santa Fe tendrá el Centro de Entrenamiento para Bomberos Voluntarios más moderno del país

Aumento la asistencia para personas en situación de calle

Frío en Santa Fe: aumentan la asistencia y los traslados de personas en situación de calle

El clima en la ciudad de Santa Fe

Domingo frío en Santa Fe y anuncio de leve aumento de temperatura para los próximos días

Lo último

Socavón en República de Siria: ASSA negó responsabilidad y vecinos alertan por caños de gas expuestos

Socavón en República de Siria: ASSA negó responsabilidad y vecinos alertan por caños de gas expuestos

Por la crisis económica, más alumnos dejan escuelas privadas y pasan a públicas

Por la crisis económica, más alumnos dejan escuelas privadas y pasan a públicas

La Federal detuvo a un hombre por vender drogas en distintos barrios y secuestró estupefacientes

La Federal detuvo a un hombre por vender drogas en distintos barrios y secuestró estupefacientes

Último Momento
Socavón en República de Siria: ASSA negó responsabilidad y vecinos alertan por caños de gas expuestos

Socavón en República de Siria: ASSA negó responsabilidad y vecinos alertan por caños de gas expuestos

Por la crisis económica, más alumnos dejan escuelas privadas y pasan a públicas

Por la crisis económica, más alumnos dejan escuelas privadas y pasan a públicas

La Federal detuvo a un hombre por vender drogas en distintos barrios y secuestró estupefacientes

La Federal detuvo a un hombre por vender drogas en distintos barrios y secuestró estupefacientes

Santa Fe tendrá el Centro de Entrenamiento para Bomberos Voluntarios más moderno del país

Santa Fe tendrá el Centro de Entrenamiento para Bomberos Voluntarios más moderno del país

Detuvieron a un ladrón que robaba caños de instalaciones de gas en el microcentro

Detuvieron a un ladrón que robaba caños de instalaciones de gas en el microcentro

Ovación
Banco Provincial, puntero del Torneo Dos Orillas

Banco Provincial, puntero del Torneo Dos Orillas

Santa Fe FC ganó con autoridad y continúa puntero del ascenso de Liga Santafesina

Santa Fe FC ganó con autoridad y continúa puntero del ascenso de Liga Santafesina

Dogos XV derrotó a Selknam y clasificó a las semifinales

Dogos XV derrotó a Selknam y clasificó a las semifinales

El vestuario de Unión explotó en Mendoza: cantos, euforia y desahogo tras el batacazo

El vestuario de Unión explotó en Mendoza: cantos, euforia y desahogo tras el batacazo

Tarragona: Unión hizo un partido muy inteligente

Tarragona: "Unión hizo un partido muy inteligente"

Policiales
Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Bifes de cocaína en la cárcel de Las Flores: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Bifes de cocaína en la cárcel de Las Flores: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Intento de asalto a una distribuidora: los dueños resistieron, un ladrón terminó herido y secuestraron dos armas largas

Intento de asalto a una distribuidora: los dueños resistieron, un ladrón terminó herido y secuestraron dos armas largas

Escenario
Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe