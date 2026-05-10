Cómo acceder al beneficio del boleto frecuente tras el aumento del colectivo en Santa Fe

Con el nuevo aumento del boleto de colectivo, la Municipalidad reactivó el boleto frecuente: quienes usen la tarjeta SUBE registrada podrán acceder a un descuento del 10% y pagar cerca de $1.900 por viaje.

Con la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario del transporte público en la ciudad de Santa Fe, la Municipalidad confirmó también el regreso del boleto frecuente , un beneficio que permitirá a miles de usuarios pagar un valor reducido en cada viaje de colectivo.

Desde los próximos días, la tarifa plena del boleto urbano pasará a costar $2.111,11 , aunque quienes utilicen una tarjeta SUBE registrada podrán acceder automáticamente a un descuento del 10% , pagando un valor final cercano a los $1.900 por viaje .

Quiénes pueden acceder al boleto frecuente

El beneficio estará disponible para todos los pasajeros que utilicen una tarjeta SUBE física registrada. Según datos oficiales, cerca del 90% de los usuarios del sistema utilizan este medio de pago, por lo que la mayoría podrá acceder al descuento.

Para obtener el beneficio, los usuarios deberán:

Tener la tarjeta SUBE registrada a su nombre.

a su nombre. Pasarla por una Terminal Automática SUBE (TAS) para actualizar los beneficios.

para actualizar los beneficios. O bien solicitarle al chofer que aplique la actualización a bordo del colectivo.

Cómo registrar la tarjeta SUBE

Quienes todavía no tengan registrada la tarjeta pueden hacerlo:

A través del sitio oficial de SUBE.

Desde la aplicación oficial SUBE.

En los centros de atención habilitados.

Registrar la tarjeta no solo permite acceder al boleto frecuente, sino también recuperar el saldo en caso de pérdida y gestionar otros beneficios nacionales.

Por qué aumenta el boleto en Santa Fe

El incremento en la tarifa responde principalmente al aumento de los costos operativos del sistema de colectivos, especialmente el combustible y los salarios de los trabajadores del transporte.

Según informó el municipio, entre diciembre de 2025 y abril de 2026:

El gasoil aumentó más del 40% .

. Los salarios de los choferes tuvieron una suba acumulada cercana al 18% tras el acuerdo paritario de la UTA.

Además, desde 2024 el sistema dejó de recibir el Fondo Compensador Nacional para el interior, lo que impactó directamente en las cuentas del transporte urbano.

Las empresas habían solicitado llevar el boleto a $2.309,93, pero finalmente la Municipalidad definió una tarifa menor y absorberá parte del incremento mediante aportes al sistema.

Cuánto costará viajar con el descuento

Con la reactivación del boleto frecuente, los valores quedarán de la siguiente manera:

Tarifa plena: $2.111,11

$2.111,11 Tarifa con boleto frecuente: alrededor de $1.900

Desde el municipio destacaron que el objetivo es sostener el servicio sin trasladar todo el impacto económico al bolsillo de los pasajeros.

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