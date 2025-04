El gobierno de Santa Fe descontará el día a los empleados estatales y docentes que se sumen al paro general

No es la primera vez que el gobierno de Santa Fe toma la decisión de descontar el día ante la adhesión a un paro. El Ministerio de Educación tiene una posición clara respecto a las medidas de fuerza.

Si bien son muchos los gremios que se adhieren a la huelga nacional, la UTA -el gremio de los colectiveros- anunció que no se sumará a la huelga de la CGT. Esto haría que el impacto fuera más suave que en otras ediciones ya que se garantiza movilidad.

A completar la declaración jurada

Tal como ocurrió en huelgas anteriores, desde el gobierno provincial advirtieron que los docentes que no se adhieran al paro de este jueves 10 de abril deberán completar una declaración jurada.

Deberán completar los formularios los docentes de gestión pública y privada que no adhieran a la medida de fuerza. Esta declaración debe ser completada por todo el personal, sin importar los días y horarios en los que efectivamente preste servicios (es decir, aunque no deba dictar clases el día del paro). En el caso de los agentes que no presenten la declaración jurada se presumirá que no prestaron servicios.

Cómo se completa la Declaración Jurada de Prestación de Servicios

Para completar la Declaración Jurada de Prestación de Servicios, los docentes deberán ingresar en el sistema Mi Legajo. Una vez allí, deben acceder a la función Relevamientos, y seleccionar finalmente la opción Declaración Jurada.

Desde el gobierno provincial recordaron la responsabilidad de los equipos directivos de garantizar que las instituciones educativas estén abiertas, de acuerdo a la normativa vigente.