Madelón, golpeado tras la eliminación de Unión: "Necesito descansar la cabeza"

Leonardo Madelón volvió a dejar en suspenso su continuidad como DT de Unión, tras la derrota ante Independiente. "No modifica nada esta eliminación", tiró.

La derrota de Unión ante Independiente por los 16avos de final de la Copa Argentina dejó mucho más que una eliminación para Leonardo Madelón.

Golpeado por el 2-0 en el Coloso Marcelo Bielsa y por el cierre de semestre, el entrenador tatengue habló con sinceridad en conferencia de prensa, defendió el trabajo de sus jugadores, respaldó a los juveniles y volvió a sembrar incertidumbre respecto a su continuidad.

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“Necesito descansar. Mi familia me necesita. Hicimos un esfuerzo muy fuerte”, reconoció el DT, quien dejó en claro que todavía no tomó una decisión sobre su futuro.

“No modifica nada esta eliminación”

Madelón reveló que desde la caída ante Belgrano en el Apertura pidió aislarse de cualquier discusión relacionada a su continuidad para enfocarse exclusivamente en el duelo ante Independiente.

“Yo pensé siempre en esta Copa Argentina. Les dije que no me jodan con el tema de mi continuidad porque había un partido muy importante para la historia de Unión”, contó.

En ese sentido, aclaró que la derrota no altera su análisis: “No modifica nada. Necesito descansar la cabeza, pensar tranquilo y analizar muchas situaciones deportivas”.

El entrenador también hizo referencia al desgaste emocional que implicó el semestre y recordó cómo cambia rápidamente el clima en el fútbol.

“Con Independiente Rivadavia ganamos y éramos héroes, y a los dos días y medio era olor a fracaso. Entonces tengo que estar equilibrado”, reflexionó.

El respaldo a los jugadores y la autocrítica de Madelón en Unión

Más allá de la eliminación, Madelón valoró el compromiso del plantel durante toda la temporada y destacó especialmente la entrega de los más jóvenes.

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“Este equipo fue noble. Mataba o moría. Corrió muchísimo y jugó de igual a igual ante un grande con uno menos durante gran parte del partido”, analizó.

El DT también respaldó a Mason Rodríguez, expulsado en el primer tiempo tras recibir dos amarillas. “Son humanos, son pibes jóvenes. Puede pasar. Tuvo grandes partidos durante el año”, expresó.

Además, tuvo palabras especiales para Mateo Del Blanco, una de las figuras del semestre y quien terminó muy emocionado tras el partido.

“Mateo me sorprendió todo el año. Era volante y lo trabajamos de marcador de punta. Hizo un año tremendo”, afirmó.

Unión, el mercado y lo que viene

Madelón también dejó definiciones importantes pensando en el futuro deportivo del club y reconoció que el plantel necesitó variantes que finalmente no llegaron en el último mercado.

“Este mercado fue muy austero. Necesitábamos algo más, pero nos arreglamos”, admitió.

Al mismo tiempo, marcó que el gran desafío pasa por seguir potenciando un equipo competitivo sin perder de vista las limitaciones económicas.

“Unión tiene mucho dinero por cobrar, pero no se cobra. Entonces hay que agudizar el ingenio”, explicó.

Incluso, el DT realizó una fuerte autocrítica personal: “El ego es traidor. Uno cree que es el mejor y quizás se equivocó en mil cosas. Tengo que mirar para adentro también”.

Mientras tanto, el futuro de Madelón continúa abierto. Aunque dejó en claro su amor por el club, evitó confirmar su continuidad.

“Estoy feliz en Unión, esta es mi casa. Pero ahora necesito pensar, descansar y hacer un buen diagnóstico”, cerró.

La conferencia de prensa de Leo Madelón en Rosario