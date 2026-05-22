El uno por uno de Unión en la eliminación de la Copa Argentina

Unión jugó un muy pobre partido, perdió por dos goles y pudieron ser más. Casi nada para rescatar en el equipo rojiblanco

El uno por uno de Unión en la derrota ante Independiente.

Matías Mansilla (3): Le hicieron dos goles de tiro libre, en el primero pareció salir tarde y en el segundo alcanzó a manotear la pelota pero no pudo rechazarla. El arquero de Unión no brindó seguridad.

Lautaro Vargas (3): Una pifia en el arranque del partido derivó en el foul de Rodríguez y el primer gol de Independiente. Dio muchas ventajas en la marca y en ataque intentó con un par de remates, cierra el semestre en un nivel muy bajo.

Maizon Rodríguez (2): Paupérrimo partido, dos foules que derivaron en su expulsión y además esas infracciones terminaron en los dos goles de Independiente.

Juan Pablo Ludueña (5): Aún con errores, es un jugador que se entrega siempre y deja todo en cada pelota. Intentó empujar y con un pase lo dejó a Tarragona de frente al arco.

Mateo Del Blanco (4): No mostró su mejor versión, muy posiblemente jugó su último partido con la camiseta de Unión, intentó pasar al ataque pero no mostró claridad.

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Julián Palacios (5): Es de los jugadores más destacados del semestre, si bien no tuvo el desequilibrio de otros partidos, siempre intenta, va al frente y se muestra pidiendo el balón y encarando.

Mauro Pittón (4): Termina el semestre jugando en un bajo nivel, en el arranque del año era de los jugadores más importantes, pero con el correr de los partidos fue perdiendo preponderancia.

Rafael Profini (4): Similar a lo de Pittón, tuvo un gran comienzo de 2026, asistiendo y participando de los goles de su equipo, aunque en este encuentro le costó mucho acomodarse. Tuvo actitud, pero le faltó juego.

Lucas Menossi (4): Es un jugador de buen pie, que tal vez debiera tener más continuidad, intentó conducir al equipo, pero con la desventaja en el resultado y con un futbolista de menos, le costó hacer pie en la zona media.

Agustín Colazo (3): Jugó el primer tiempo, pifió una pelota dentro del área que bien pudo ser el gol del empate y en otra acción llegó tarde y Rey se quedó con el balón.

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Cristian Tarragona (5): Si bien falló en la definición en un mano a mano, no se le puede reprochar nada desde la entrega y además mostró el criterio de siempre para bajar a buscar el balón y conectar con los volantes.

Augusto Solari (4): Intentó desnivelar por derecha, algunos arranques para buscar el centro, pero no mucho más, igualmente ingresó en un contexto adverso.

Tomás González (-): En el final del semestre Madelón le dio la chance de jugar, pero cada vez que ingresó lo hizo con el equipo perdiendo y no tuvo chances de desequilibrar.

Santiago Grella (-): Pocos minutos en cancha, intentó encarar buscando que el equipo llegara al descuento, de todos modos a favor suyo ingresó en un partido que estaba definido.

Claudio Corvalán (-): Durante el semestre no fue tenido en cuenta por Madelón y recién en el final el DT lo tuvo en cuenta, en este partido casi que no intervino, ingresando a falta de un minuto para el final del tiempo reglamentario.

Diego Díaz (-): Uno de los jugadores que seguro emigrará y es que el entrenador nunca le dio la chance de jugar, en el último partido lo mandó a la cancha a los 44' del segundo tiempo.