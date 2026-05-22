Uno Santa Fe | Unión | Unión

El mensaje de los hinchas de Unión a Diego Milito en Rosario por la deuda de Nardoni

Durante el partido ante Independiente por Copa Argentina apareció una bandera apuntando contra el presidente de Racing, en medio del conflicto que mantiene Unión por la transferencia de Juan Nardoni al fútbol brasileño.

Ovación

Por Ovación

22 de mayo 2026 · 22:12hs
El mensaje de los hinchas de Unión a Diego Milito en Rosario por la deuda de Nardoni

Doble Amarilla

La eliminación de Unión frente a Independiente por la Copa Argentina dejó también un fuerte mensaje político e institucional desde la tribuna tatengue en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario.

Antes y durante el encuentro apareció colgada una bandera con una frase directa hacia Diego Milito, actual presidente de Racing.

LEER MÁS: Valenti, sin vueltas en Unión: "Es una locura lo que cobra de entradas la Copa Argentina"

“Diego Milito, pagá lo que debés”, decía el trapo exhibido por los simpatizantes rojiblancos, en clara referencia al conflicto económico que mantiene Unión con Racing por la transferencia de Juan Ignacio Nardoni al fútbol brasileño.

El reclamo de Unión por la venta de Nardoni

En los últimos días, el presidente tatengue Luis Spahn había realizado una fuerte denuncia pública apuntando contra Racing por una presunta deuda vinculada al pase del mediocampista a Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense.

Según explicó el dirigente rojiblanco, Unión conservaba el 30% de la ficha del jugador y además una plusvalía del 10% en caso de una futura transferencia superior a los ocho millones de dólares.

Racing transfirió a Nardoni por seis millones de dólares más otros dos millones sujetos al cumplimiento de objetivos, situación que derivó en el actual conflicto entre las instituciones.

“Ellos piden que firmemos un papel por la venta y que nosotros debemos conformarnos con eso”, había declarado Spahn días atrás.

También hubo quejas por Balboa

El titular tatengue incluso amplió sus cuestionamientos hacia la dirigencia académica al mencionar otras diferencias económicas vinculadas a la operación de Adrián Balboa.

“Hay inconvenientes con el cobro de Balboa también, demasiadas comisiones en el medio. No es la forma de construir un fútbol mejor”, lanzó Spahn.

LEER MÁS: Unión rifó el partido, cayó ante Independiente y quedó eliminado de la Copa Argentina

En ese contexto, la bandera exhibida en Rosario terminó funcionando como una ratificación del malestar que existe en el mundo Unión por la situación y como una forma de respaldo de los hinchas hacia el reclamo impulsado por la dirigencia santafesina.

Unión Milito Nardoni
Noticias relacionadas
pitton valoro el semestre de union: el grupo siempre respeto el escudo

Pittón valoró el semestre de Unión: "El grupo siempre respetó el escudo"

madelon, golpeado tras la eliminacion de union: necesito descansar la cabeza

Madelón, golpeado tras la eliminación de Unión: "Necesito descansar la cabeza"

Unión perdió con Independiente y quedó eliminado de la Copa Argentina.

Unión no tuvo reacción, rifó el partido y quedó eliminado de la Copa Argentina

Unión suma cuatro partidos sin perder con el arbitraje de Sebastián Zunino.

La racha positiva que alcanzó Unión con el arbitraje de Sebastián Zunino

Lo último

Tarragona: Teníamos un equipo que podía dar más

Tarragona: "Teníamos un equipo que podía dar más"

El uno por uno de Unión en la eliminación de la Copa Argentina

El uno por uno de Unión en la eliminación de la Copa Argentina

Pittón valoró el semestre de Unión: El grupo siempre respetó el escudo

Pittón valoró el semestre de Unión: "El grupo siempre respetó el escudo"

Último Momento
Tarragona: Teníamos un equipo que podía dar más

Tarragona: "Teníamos un equipo que podía dar más"

El uno por uno de Unión en la eliminación de la Copa Argentina

El uno por uno de Unión en la eliminación de la Copa Argentina

Pittón valoró el semestre de Unión: El grupo siempre respetó el escudo

Pittón valoró el semestre de Unión: "El grupo siempre respetó el escudo"

Madelón, golpeado tras la eliminación de Unión: Necesito descansar la cabeza

Madelón, golpeado tras la eliminación de Unión: "Necesito descansar la cabeza"

El Rally Argentino vuelve a Neuquén para la tercera fecha del año

El Rally Argentino vuelve a Neuquén para la tercera fecha del año

Ovación
Pittón valoró el semestre de Unión: El grupo siempre respetó el escudo

Pittón valoró el semestre de Unión: "El grupo siempre respetó el escudo"

Tarragona: Teníamos un equipo que podía dar más

Tarragona: "Teníamos un equipo que podía dar más"

El mensaje de los hinchas de Unión a Diego Milito en Rosario por la deuda de Nardoni

El mensaje de los hinchas de Unión a Diego Milito en Rosario por la deuda de Nardoni

El Rally Argentino vuelve a Neuquén para la tercera fecha del año

El Rally Argentino vuelve a Neuquén para la tercera fecha del año

Capibaras buscará en Paraná asegurarse el boleto a las semifinales

Capibaras buscará en Paraná asegurarse el boleto a las semifinales

Policiales
Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Llevaban más de tres kilos de cocaína en un auto junto a dos cadetes del ISeP y fueron detenidos por Gendarmería

Llevaban más de tres kilos de cocaína en un auto junto a dos cadetes del ISeP y fueron detenidos por Gendarmería

Escenario
Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste

Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo "Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste"

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación