El mensaje de los hinchas de Unión a Diego Milito en Rosario por la deuda de Nardoni

Durante el partido ante Independiente por Copa Argentina apareció una bandera apuntando contra el presidente de Racing, en medio del conflicto que mantiene Unión por la transferencia de Juan Nardoni al fútbol brasileño.

La eliminación de Unión frente a Independiente por la Copa Argentina dejó también un fuerte mensaje político e institucional desde la tribuna tatengue en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario.

Antes y durante el encuentro apareció colgada una bandera con una frase directa hacia Diego Milito, actual presidente de Racing.

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“Diego Milito, pagá lo que debés”, decía el trapo exhibido por los simpatizantes rojiblancos, en clara referencia al conflicto económico que mantiene Unión con Racing por la transferencia de Juan Ignacio Nardoni al fútbol brasileño.

El reclamo de Unión por la venta de Nardoni

En los últimos días, el presidente tatengue Luis Spahn había realizado una fuerte denuncia pública apuntando contra Racing por una presunta deuda vinculada al pase del mediocampista a Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense.

Según explicó el dirigente rojiblanco, Unión conservaba el 30% de la ficha del jugador y además una plusvalía del 10% en caso de una futura transferencia superior a los ocho millones de dólares.

Racing transfirió a Nardoni por seis millones de dólares más otros dos millones sujetos al cumplimiento de objetivos, situación que derivó en el actual conflicto entre las instituciones.

“Ellos piden que firmemos un papel por la venta y que nosotros debemos conformarnos con eso”, había declarado Spahn días atrás.

También hubo quejas por Balboa

El titular tatengue incluso amplió sus cuestionamientos hacia la dirigencia académica al mencionar otras diferencias económicas vinculadas a la operación de Adrián Balboa.

“Hay inconvenientes con el cobro de Balboa también, demasiadas comisiones en el medio. No es la forma de construir un fútbol mejor”, lanzó Spahn.

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En ese contexto, la bandera exhibida en Rosario terminó funcionando como una ratificación del malestar que existe en el mundo Unión por la situación y como una forma de respaldo de los hinchas hacia el reclamo impulsado por la dirigencia santafesina.