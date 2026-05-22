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El Rally Argentino vuelve a Neuquén para la tercera fecha del año

La tercera fecha del año del certamen se disputa en una carrera que ya se ha hecho clásica y que vuelve: el “Rally del Petróleo y los Dinosaurios”.

Matías Russo

Por Matías Russo

22 de mayo 2026 · 22:30hs
El Rally Argentino vuelve a Neuquén para la tercera fecha del año

Los caminos patagónicos son el escenario -una vez más- de una competencia del Campeonato Argentino de Rally en su historia. En este caso, la provincia del Neuquén es quien recibe nuevamente a la categoría.

Así pues, las localidades de Cutral Có y Plaza Huincul vuelven a ser sede de una fecha, una visita que se había perdido desde el año 2022. Es así como se produce el regreso del fantásticamente denominado “Rally del Petróleo y los Dinosaurios”, en consonancia por la región en la que se compite. Será la 17ª vez que Rally Argentino en se dé cita en Neuquén.

En cuanto al tipo de carrera que se desarrolla en este evento, tiene la clásica característica de los caminos patagónicos: tierra, ripio y algo de piedras, con sectores más bien veloces en los que, por lo general, hay una marcada presencia del viento, por lo que puede encontrarse con mayor o menos niveles de polvo en suspensión.

Por otro lado, otro elemento distintivo de este rally es la pasión y convocatoria que genera, no solo en el público sino también en las tripulaciones mismas. De hecho, con 52 binomios anotados, es el número más elevado al que llega el certamen en una carrera fuera de la provincia de Córdoba desde el año 2022. Por tanto, la expectativa por esta prueba en la región está muy alta.

Los diferentes puntos de atracción en el Rally en Neuquén

En consonancia con esto, otro de los puntos principales de atracción que se han generado es el retorno de un hijo pródigo, solo por esta carrera, y únicamente porque es local. La referencia es al histórico Alejandro Cancio, oriundo de Cutral Có, y que ha decidido estar presente en esta prueba con su Skoda Fabia Rally2, siendo navegado por el cordobés Diego Cagnotti.

Con todo, la actividad ya se puso en marcha mediante el shakedown en la jornada de ayer, donde todas las tripulaciones tuvieron la última posibilidad de probar, en un tramo que se desarrolló en el autódromo de Cutral Có, y que contó con una extensión de 3,30 kilómetros. Allí el más rápido de la jornada fue ni más ni menos que Alejandro Cancio, con su Skoda Fabia Rally2.

Hoy sábado se producirá el inicio competitivo de la carrera, con una etapa que consta de seis pruebas especiales y 71,74 kilómetros cronometrados. La acción comenzará a las 10:28 hs. con la disputa de la prueba “Barda González-Camino Invierno”, de 14,83 km., seguida de, a las 11:01 hs. de “Camino Invierno-Ruta 17” (14,42 km). Posteriormente, los protagonistas afrontarán la especial N° 3: “Ruta 17-Chacras” (6,62 km), desde las 11:24 hs.

Tras ello, y luego paso por asistencia y reagrupamiento, la segunda sección del día repetirá ese recorrido pero en horas de la tarde, poniéndose en marcha a la hora 13:37, 14:10 y 14:33, respectivamente.

Rally Argentino Neuquén
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