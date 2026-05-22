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Capibaras buscará en Paraná asegurarse el boleto a las semifinales

Por la 12° fecha del Súper Rugby Américas, Capibaras se medirá este sábado 23 frente a Selknam de Chile en la Tortuguita del Paraná Rowing Club.

Ovación

Por Ovación

22 de mayo 2026 · 17:25hs
El santafesino Manuel Bernstein será titular frente a Selknam en Paraná.

El santafesino Manuel Bernstein será titular frente a Selknam en Paraná.

Quedan quince puntos en juego en las próximas tres fechas y cinco equipos sueñan con acompañar a Dogos XV en las semifinales. Este sábado 23 de mayo a partir de las 16 en la sección la Tortuguita del Paraná Rowing Club, Capibaras XV recibirá a Selknam de Chile en cumplimiento del duodécimo capítulo del Súper Rugby Américas con el arbitraje de Tomás Ninci de la Unión Cordobesa de Rugby.

En la franquicia litoraleña habrá dos cambios en relación al equipo que viene de ganarle a Yacaré en Sauce Viejo, la más importante será el regreso del tercera línea formado en CRAI, Manuel Bernstein. El MVP será reconocido por Diario UNO Entre Ríos.

Capibaras recibe a Selknam en Rowing

Capibaras XV y Selknam serán los protagonistas del partido número 250 del rugby profesional sudamericano, historia que se ha escrito con múltiples actores y repletos de grandes momentos.Desde aquel primer partido en la entonces Superliga Americana de Rugby al partido número 250 que se jugará en Paraná Rowing este sábado por la tarde, el rugby en la región ha mostrado resiliencia, crecimiento, mejora continua y un producto que año a año mejora y atrapa más seguidores.

Capibaras XV deberá confirmar su lugar entre los cuatro mejores sumando cinco puntos en los próximos tres partidos, ya que la diferencia con los últimos dos de los contendientes es demasiado amplia. Para acceder a la localía en semis deberán terminar en primer o segundo lugar. Los conducidos por Nicolás Galatro vienen de imponerse en cancha de Santa Fe Rugby a Yacaré XV de Paraguay por 53 a 21.

En relación a la alineación que viene de imponerse en Sauce Viejo a la franquicia con base en Asunción, se producirá el regreso del oriundo de Villa María, Martiín Vaca, en reemplazo de Bernado Lis en la primera línea, y el retorno, luego de haberse recuperado de una molestia, el capitán y tercera línea, formado en el CRAI de Santa Fe, Manuel Bernstein. El que regresa a formar parte de los 23 convocados es el back de Tilcara de Paraná Tomás Sigura.

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La secci&oacute;n la Tortuguita del Paran&aacute; Rowing Club ser&aacute; escenario del choque entre Capibaras y Selknam de Chile. &nbsp;

La sección la Tortuguita del Paraná Rowing Club será escenario del choque entre Capibaras y Selknam de Chile.

En su primer año en la competencia, el conjunto litoraleño tiene el apoyo incondicional de su público y un juego atractivo, que le permite tener reales aspiraciones. Selknam está hoy cuarto y sueña con una nueva semifinal, como la que disputó el año pasado. Cinco y siete puntos por encima de Tarucas y Peñarol Rugby, los chilenos enfrentan a Capibaras XV este fin de semana en Paraná, luego a Pampas en Buenos Aires – a quien derrotó el año pasado para pasar a semis – y cierra en casa con la franquicia brasileña.

Capibaras alistará frente a Selknam a: Diego Correra, Martín Vaca y Enzo Avaca; Lorenzo Colidio y Lucas Bur; Ignacio Gandini, Felipe Villagrán y Manuel Bernstein (capitán); Alejo Sugasti e Ignacio Dogliani; Gino Dicaupua, Guido Chesini, Bruno Heit, Lautaro Cipriani y Franco Rossetto. Como relevos estarán a disposición: Bernado Lis, Juan Ignacio Rodríguez, Ignacio Orsetti, Franco Benítez, Bautista Grenón, Juan Lovell, Juan Bautista Baronio y Tomás Sigura.

Capibaras en Paraná: el destino que faltaba

Paraná vivirá este sábado 23 de mayo una jornada inédita para el rugby entrerriano con la presentación de Capibaras XV en el Súper Rugby Américas 2026. El escenario será el estadio montado en La Tortuguita, dentro del Paraná Rowing Club, donde se armó una estructura preparada para albergar a unas 7.000 personas. Tribunas, palcos y una gran expectativa rodean al evento que marcará el desembarco oficial de la franquicia del Litoral en la capital entrerriana, en un hecho que promete posicionar a la ciudad dentro del mapa grande del rugby sudamericano.

El CEO de Capibaras XV, Carlos Fertonani, destacó el crecimiento del proyecto y la identificación que logró generar en la región. "Nos faltaba Paraná y hoy estamos cumpliendo. Nos sentimos cómodos en todos lados, pero acá se vive algo especial. Hay un fanatismo muy fuerte por el rugby entrerriano y eso seguramente se va a notar este sábado", manifestó. El responsable de Santa Fe Producciones subrayó que ""Antes los chicos tenían que emigrar para jugar al más alto nivel. Hoy, gracias a Capibaras, pueden seguir cerca de sus familias, volver a sus clubes y tener la posibilidad de mostrarse sin abandonar sus raíces".

-Súper Rugby Américas:

-Programación fecha 12:

Viernes 22/5: Pampas vs. Cobras

Viernes 22/5: Peñarol vs. Dogos

Sábado 23/5: Capibaras vs. Selknam (16)

Sábado 23/5: Tarucas vs. Yacaré XV (20)

-Posiciones: Dogos XV 46; Capibaras XV y Pampas 40; Selknam 34, Tarucas 29, Peñarol 27, Yacaré 13 y Cobras 10.

Capibaras Paraná Súper Rugby
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