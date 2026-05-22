Pittón valoró el semestre de Unión: "El grupo siempre respetó el escudo"

El capitán rojiblanco habló luego de la caída ante Independiente por Copa Argentina, respaldó a Leonardo Madelón y destacó el compromiso del grupo durante todo el semestre.

La eliminación de Unión en los 16avos de final de la Copa Argentina dejó dolor, bronca y frustración en el plantel rojiblanco. Sin embargo, en medio del golpe por la derrota 2-0 ante Independiente, el capitán Mauro Pittón eligió poner el foco en el esfuerzo colectivo y en el crecimiento futbolístico del equipo durante el semestre.

“Quiero rescatar al grupo y a cada uno de mis compañeros, porque siempre respetaron el escudo, los colores y compitieron en todas las canchas”, remarcó el mediocampista tras el encuentro disputado en el Coloso Marcelo Bielsa.

“Unión se hizo respetar”

Pittón reconoció que el partido quedó condicionado rápidamente por la expulsión sufrida en el primer tiempo y calificó el encuentro como “atípico”.

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“Hicieron dos golazos y después nos quedamos con uno menos. Ahí se hizo muy difícil”, explicó.

Aun así, el capitán insistió en valorar el recorrido del equipo durante estos primeros meses del año.

“Nos veníamos acostumbrando a competir siempre de igual a igual y a pelear hasta el último minuto. Unión hoy es un equipo respetado”, sostuvo.

Además, destacó especialmente el trabajo de los futbolistas más jóvenes del plantel, a quienes defendió frente a las críticas que puedan aparecer tras la eliminación.

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“La mitad del plantel son chicos jóvenes que están dando sus primeros pasos con continuidad en Primera. Hay cosas que tienen que aprender con el tiempo y nosotros, los más grandes, tenemos que acompañarlos”, afirmó.

El respaldo total a Madelón del capitán de Unión

Uno de los temas inevitables de la noche fue el futuro de Leonardo Madelón, quien todavía no definió si continuará al frente del equipo.

Y allí Pittón fue contundente: “Leo nos apoya en todo y nosotros lo respaldamos siempre”. El capitán rojiblanco destacó el trabajo del entrenador durante el semestre y remarcó que el grupo siempre creyó en la idea futbolística del DT.

“Fue quien nos transmitió confianza y nos hizo creer que podíamos competir contra cualquiera”, señaló.

La polémica con el arbitraje

Pittón también dejó entrever cierto malestar con el arbitraje de Sebastián Zunino, especialmente por la cantidad de amonestaciones recibidas por el conjunto santafesino.

“Hubo momentos donde nuestras faltas eran amarillas y las de ellos no. Nosotros también cometemos errores, pero queremos que se mida con la misma vara”, expresó.

Sin embargo, evitó profundizar la polémica y volvió a poner el eje en la entrega del equipo. “Este grupo siempre dio el máximo. Tenemos errores y virtudes, pero nunca dejamos de competir”, cerró.