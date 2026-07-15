El jueves tendría una máxima de 25ºC y el viernes podría llegar a los 26ºC, aunque con posibilidades de chaparrones ambos días.

El tiempo en Santa Fe: la temperatura sube este miércoles y seguirá en ascenso

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 14 de julio una temperatura máxima de 21ºC, en vísperas de un jueves con registros que alcanzarían los 25ºC aunque con muchas nubes, y de un viernes que podría subir hasta los 26ºC pero con algunas chances de tormentas aisladas.

La madrugada del miércoles llegó con vientos leves del norte, una marca de 13ºC y cielo parcialmente nublado que se mantendría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 10ºC. Para la tarde se anuncia cielo mayormente nublado con una máxima de 21ºC bajando a 15ºC en la noche.

El jueves tendría chaparrones durante la madrugada, con 25ºC de máxima y 14ºC de mínima, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y posibles fuertes ráfagas de viento durante la mañana.

Últimos días de la semana

Para el viernes se espera que la máxima siga subiendo hasta los 25ºC, mientras que la mínima alcanzaría los 17ºC. El cielo se mantendría de parcialmente nublado a nublado.

El sábado bajaría la temperatura, con registros entre 23ºC y 16ºC, cielo mayormente nublado y la presencia de lluvias aisladas durante la mañana.

Para el domingo se anuncia cielo mayormente nublado, una máxima de 20ºC y una mínima de 15ºC.