Uno Santa Fe | Colón | Colón

La logística de Colón para el gran desafío ante Ferro en Caballito

Colón tiene todo listo para visitar a Ferro, con logística, que comprenden viaje, entrenamientos y concentración. Todo lo que hay que saber de un partido clave en la pelea por la punta de la Zona A.

Ovación

Por Ovación

15 de julio 2026 · 09:46hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La logística de Colón para el gran desafío ante Ferro en Caballito

Colón ya dejó atrás la preparación en Santa Fe y comenzó a transitar la cuenta regresiva para uno de los compromisos más importantes del campeonato. El Sabalero visitará este viernes, desde las 19.30, a Ferro en Caballito, por la 21ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional, y la logística ya está completamente diagramada.

LEER MÁS: Medrán ya cuenta con un refuerzo en Colón y aguarda por Garate para visitar a Ferro

El plantel dirigido por Ezequiel Medrán realizó este miércoles el último entrenamiento en el predio rojinegro, donde el cuerpo técnico empezó a delinear los detalles finales del plan de juego para enfrentar al líder del campeonato.

Viaje temprano y una última práctica de Colón en Buenos Aires

La delegación sabalera partirá este jueves a las 7 de la mañana rumbo a Buenos Aires, donde quedará concentrada para el encuentro frente al Verdolaga.

Una vez instalada en la Capital Federal, el cuerpo técnico tiene previsto realizar un nuevo entrenamiento por la tarde en Villa Domínico, una práctica que será determinante para terminar de definir la formación inicial y repasar los últimos aspectos tácticos antes del choque en Caballito.

Será la última oportunidad que tendrá Medrán para ajustar movimientos y confirmar el equipo que intentará descontarle puntos al puntero de la Zona A. El viernes por la mañana se desarrollarán las tareas de activación.

Un solo cambio en Colón en relación a la goleada

Si bien las lesiones de Pier Barrios y Nicolás Thaller obligaron al entrenador a reorganizar la defensa en las últimas semanas, todo indica que no habrá demasiadas variantes respecto del equipo que viene de golear 4-0 a Central Norte.

La única modificación estaría en la mitad de la cancha. Ignacio Antonio, quien ya cumplió la fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, volvería a la formación titular en reemplazo de Matías Muñoz.

LEER MÁS: Colón ya tiene árbitro para el partido trascendental ante Ferro

De esta manera, Medrán apostaría por sostener la base del equipo que mostró una de sus mejores producciones del campeonato, con la intención de repetir el funcionamiento ante un rival que lidera la tabla con 40 puntos.

Con el viaje programado, la concentración confirmada y apenas algunos detalles por resolver en la práctica de Villa Domínico, Colón ya entró en modo Ferro, consciente de que el partido del viernes puede convertirse en un punto de inflexión en la pelea por los puestos de privilegio de la Primera Nacional.

Colón Ferro Caballito
Noticias relacionadas
El DT de Colón Ezequiel Medrán podría disponer de alguna variante para visitar a Ferro.

Colón gana, golea y convence, pero Medrán podría meter mano en el equipo

Alan Bonansea marcó los mismos goles en los últimos dos partidos, que en los anteriores 17 que había jugado.

La nueva etapa que arrancó Bonansea en Colón y que ilusiona pensando a futuro

colon no baja la persiana: redefine su estrategia y apunta a un clase a

Colón no baja la persiana: redefine su estrategia y apunta a un clase A

colon pasa de la goleada al gran desafio ante ferro

Colón pasa de la goleada al gran desafío ante Ferro

Lo último

Argentina le juega a cara de perro a Inglaterra, pero por ahora no genera ante una multitud en Atlanta

Argentina le juega a cara de perro a Inglaterra, pero por ahora no genera ante una multitud en Atlanta

Unión y Progreso renovó su apuesta: refuerzos y el regreso del equipo B para el Clausura

Unión y Progreso renovó su apuesta: refuerzos y el regreso del equipo B para el Clausura

Argentina-Inglaterra paraliza Santa Fe: calles vacías, comercios cerrados y toda una ciudad pendiente de un partido histórico

Argentina-Inglaterra paraliza Santa Fe: calles vacías, comercios cerrados y toda una ciudad pendiente de un partido histórico

Último Momento
Argentina le juega a cara de perro a Inglaterra, pero por ahora no genera ante una multitud en Atlanta

Argentina le juega a cara de perro a Inglaterra, pero por ahora no genera ante una multitud en Atlanta

Unión y Progreso renovó su apuesta: refuerzos y el regreso del equipo B para el Clausura

Unión y Progreso renovó su apuesta: refuerzos y el regreso del equipo B para el Clausura

Argentina-Inglaterra paraliza Santa Fe: calles vacías, comercios cerrados y toda una ciudad pendiente de un partido histórico

Argentina-Inglaterra paraliza Santa Fe: calles vacías, comercios cerrados y toda una ciudad pendiente de un partido histórico

Scaloni sorprende con Simeone de titular en Argentina para jugar ante Inglaterra

Scaloni sorprende con Simeone de titular en Argentina para jugar ante Inglaterra

Malestar en Colón por las altas pretensiones del representante de Cuffia para renovar

Malestar en Colón por las altas pretensiones del representante de Cuffia para renovar

Ovación
Argentina le juega a cara de perro a Inglaterra, pero por ahora no genera ante una multitud en Atlanta

Argentina le juega a cara de perro a Inglaterra, pero por ahora no genera ante una multitud en Atlanta

Scaloni sorprende con Simeone de titular en Argentina para jugar ante Inglaterra

Scaloni sorprende con Simeone de titular en Argentina para jugar ante Inglaterra

Fascendini se despidió de Unión y será refuerzo de Talleres

Fascendini se despidió de Unión y será refuerzo de Talleres

Colón ve alejarse la chance de sumar un cuarto refuerzo en este mercado de pases

Colón ve alejarse la chance de sumar un cuarto refuerzo en este mercado de pases

El día que Scaloni casi se fue a las manos con Beckham en un Madrid-La Coruña

El día que Scaloni casi se fue a las manos con Beckham en un Madrid-La Coruña

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados