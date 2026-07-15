La logística de Colón para el gran desafío ante Ferro en Caballito

Colón tiene todo listo para visitar a Ferro, con logística, que comprenden viaje, entrenamientos y concentración. Todo lo que hay que saber de un partido clave en la pelea por la punta de la Zona A.

Colón ya dejó atrás la preparación en Santa Fe y comenzó a transitar la cuenta regresiva para uno de los compromisos más importantes del campeonato. El Sabalero visitará este viernes, desde las 19.30, a Ferro en Caballito, por la 21ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional, y la logística ya está completamente diagramada.

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El plantel dirigido por Ezequiel Medrán realizó este miércoles el último entrenamiento en el predio rojinegro, donde el cuerpo técnico empezó a delinear los detalles finales del plan de juego para enfrentar al líder del campeonato.

Viaje temprano y una última práctica de Colón en Buenos Aires

La delegación sabalera partirá este jueves a las 7 de la mañana rumbo a Buenos Aires, donde quedará concentrada para el encuentro frente al Verdolaga.

Una vez instalada en la Capital Federal, el cuerpo técnico tiene previsto realizar un nuevo entrenamiento por la tarde en Villa Domínico, una práctica que será determinante para terminar de definir la formación inicial y repasar los últimos aspectos tácticos antes del choque en Caballito.

Será la última oportunidad que tendrá Medrán para ajustar movimientos y confirmar el equipo que intentará descontarle puntos al puntero de la Zona A. El viernes por la mañana se desarrollarán las tareas de activación.

Un solo cambio en Colón en relación a la goleada

Si bien las lesiones de Pier Barrios y Nicolás Thaller obligaron al entrenador a reorganizar la defensa en las últimas semanas, todo indica que no habrá demasiadas variantes respecto del equipo que viene de golear 4-0 a Central Norte.

La única modificación estaría en la mitad de la cancha. Ignacio Antonio, quien ya cumplió la fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, volvería a la formación titular en reemplazo de Matías Muñoz.

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De esta manera, Medrán apostaría por sostener la base del equipo que mostró una de sus mejores producciones del campeonato, con la intención de repetir el funcionamiento ante un rival que lidera la tabla con 40 puntos.

Con el viaje programado, la concentración confirmada y apenas algunos detalles por resolver en la práctica de Villa Domínico, Colón ya entró en modo Ferro, consciente de que el partido del viernes puede convertirse en un punto de inflexión en la pelea por los puestos de privilegio de la Primera Nacional.