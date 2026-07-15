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El día que Scaloni casi se fue a las manos con Beckham en un Madrid-La Coruña

El actual entrenador de la Selección protagonizó un fuerte cruce con el ex capitán inglés en 2003, en un episodio que volvió a viralizarse antes de Argentina-Inglaterra.

Ovación

Por Ovación

15 de julio 2026 · 10:26hs
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El día que Scaloni casi se fue a las manos con Beckham en un Madrid-La Coruña

Lionel Scaloni y David Beckham tuvieron un fuerte enfrentamiento en cancha durante un partido entre Real Madrid y Deportivo La Coruña, una escena que volvió a tomar fuerza en la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra.

Los ecos del cruce entre Scaloni y Beckham

El cruce ocurrió el 14 de diciembre de 2003, en el estadio Santiago Bernabéu, por La Liga de España, en un encuentro que el Real Madrid ganó 2 a 1 ante el Deportivo, equipo en el que jugaba Scaloni.

A falta de pocos minutos para el final, Scaloni fue fuerte a disputar una pelota con Beckham cerca de la mitad de la cancha y el inglés reaccionó con una dura infracción desde atrás.

Ambos cayeron al césped y el argentino, desde el piso, le tiró una patada al mediocampista del Real Madrid, lo que desató un cara a cara caliente entre los dos futbolistas.

La tensión escaló rápidamente y varios jugadores debieron intervenir para separarlos, entre ellos Roberto Carlos e Iván Helguera, mientras el árbitro decidió resolver el episodio con tarjeta amarilla para los dos.

El conflicto no terminó ahí: al finalizar el partido, Beckham se acercó a saludar a Scaloni, pero el actual técnico de la Selección argentina le negó la mano.

Días después, Scaloni explicó su reacción con una frase que también quedó en el recuerdo: “Me ofreció la mano y no se la di por falso”. Beckham, por su parte, respondió con ironía ante la prensa inglesa: “Ahora sé que es otro argentino al que no le gusto”.

Años más tarde, ya como entrenador, Scaloni recordó el episodio como una “calentura de partido” y admitió que el contexto había sido determinante, porque Deportivo y Real Madrid peleaban por el título y el equipo gallego acababa de recibir el gol del 2 a 1 sobre el final.

El video del cruce volvió a circular en redes sociales por el contexto actual: Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles por un lugar en la final del Mundial 2026, con Scaloni en el banco albiceleste y Beckham como una de las grandes figuras históricas del fútbol inglés.

La vieja pelea entre ambos sumó así otro condimento a una previa marcada por la rivalidad, la memoria mundialista y los múltiples antecedentes entre argentinos e ingleses dentro y fuera de la cancha.

Scaloni Beckham Madrid
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