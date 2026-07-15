Victoria Villarruel, antes del duelo ante Inglaterra: "Jugamos contra los piratas usurpadores"

La vicepresidenta de la Nación se expresó de manera en sus redes sociales de cara al choque ante la Selección argentina e Inglaterra.

Victoria Villarruel se expresó en redes sociales en la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra y catalogó al seleccionado británico como "los piratas usurpadores" en alusión al reclamo histórico por la soberanía de las Islas Malvinas.

"Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más", escribió la Presidenta del Senado.

En su publicación, Villaruel afirmó de manera tajante que enfrentar al seleccionado inglés “siempre es algo más”. Además, sostuvo que "es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores", vinculando la gesta de Diego Armando Maradona en el Mundial de México 1986 con el presente del equipo capitaneado por Lionel Messi, quien disputa su última Copa del Mundo.

La publicación de Victoria Villarruel sobre el duelo ante Inglaterra

La vicepresidenta, reconocida por mantener una postura firme y activa en lo que respecta a la guerra de Malvinas y el reconocimiento a los veteranos del conflicto bélico de 1982, cerró su mensaje con una arenga patriótica: "¡Aguante Argentina! ¡Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!".