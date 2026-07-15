La fecha 11 del Regional del Litoral viene con varios cruces para seguir de cerca

El 2° capítulo de la segunda rueda del Top 10 litoraleño, tendrá a los equipos santafesinos jugando en condición de local. El torneo de ascenso tendrá descanso

La undécima fecha de la fase clasificatoria del Top 10 del Torneo Regional del Litoral se jugará el sábado 18 desde las 14.15.

La acción en el estamento principal en el Torneo Regional del Litoral no se detiene. La segunda fecha de la segunda rueda ofrece un abanico de opciones para todos los gustos, destacándose los partidos que tendrá a los elencos pertenecientes a la Unión Santafesina de Rugby. Los partidos comenzarán a las 14.15 habida cuenta de que este sábado se disputará también la tercera fecha del Nations Championship, jornada en la que Argentina enfrentará a Inglaterra, desde las 16, en la provincia de Santiago del Estero.

La segunda jornada de la segunda ronda de la fase clasificatoria del Top 10 del Regional del Litoral tendrá a los equipos de la Unión Santafesina jugando en condición de local frente a rivales de fuste que siempre son protagonistas de la competición ovalada. El sábado 18 de julio, a las 14.15, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby Club será anfitrión de Gimnasia y Esgrima de Rosario con el arbitraje de Carlos Poggi.

La escuadra conducida por Ignacio Carballo viene de imponerse con autoridad en la Quinta a Universitario de Rosario por 37 a 17, con un importante punto bonus incluído, que lo mantiene en los primeros lugares de la tabla. Por su parte, GER, llega de vencer a Old Resian en la Bombonera del parque Independencia por segunda vez en este torneo por un 34 a 27, tras un partido muy parejo en el que recién sobre el final pudo sacarle ventaja.

A la vera de la autopista, CRAI será anfitrión del Jockey Club de Rosario con el control del entrerriano Juan Moyano. Los de Fisherton buscarán tomarse revancha de los sucedido en la primera ronda, donde los Gitanos se impusieron por 23 a 6. Los conducidos por Carlos Martín Matozzo vienen de ser superados por Duendes por 27 a 20, un elenco verdinegro que le puso freno a su escalada y ahora se encuentra en la cima del torneo. El campeón defensor rosarino dirigidos por Federico Amelong y Tomás Sessarego en las Cuatro Hectáreas venció a su homónimo de Venado Tuerto por un categórico 52-17.

Además, en el departamento General López, Jockey Club de Venado Tuerto se medirá con Universitario de Rosario bajo el arbitraje del santafesino Facundo Gorla. En la sección la Tortuguita, el Paraná Rowing Club, que viene de bajar al puntero Estudiantes en el Parque Urquiza por 30 a 15, se cruzará con el actual puntero, Duendes, con el referato del rosarino Bruno Masetti. En Grantfield, Old Resian jugará con Estudiantes de Paraná que buscará recuperarse bajo el control del rosarino Juan Vega.

Las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) Duendes, 35 puntos; 2) Santa Fe Rugby, 34; 3) GER, 34; 4) Estudiantes, 32; 5) CRAI, 29; 6) Jockey Club Rosario, 29; 7) Rowing, 25; 8) Old Resian, 20; 9) Universitario, 18 y 10) Jockey Club Venado Tuerto, 12.

Es importante señalar que la Segunda División tendrá ventana de descanso, y la reanudación está prevista para el sábado 25 de julio. Las posiciones en dicho estamento se encuentra así: Logaritmo, 38 puntos; Alma Juniors, 35; Universitario SF, 34; CRAR, 33; Provincial, 31; Los Caranchos, 27; Tilcara, 24; Regatas/Belgrano,17; Los Pampas y La Salle, 12; Cha Roga. 10, Gimnasia de Pergamino, 7.

Arranca la Final Six en el Dos Orillas de juveniles

Se pone en marcha la segunda etapa del Torneo Dos Orillas de juveniles que organizan en conjunto la Unión Santafesina y la Unión Entrerriana de Rugby. Por la final six de la Copa de Oro, el sábado 18, en Menores de 19, a las 12, Rowing recibirá a Estudiantes (Javier Leggareta), y a las 13, CRAI lo hará con La Salle Jobson (Exequiel Adrover). En Menores de 17, el martes 21 a las 20, Universitario jugará con Santa Fe RC (Lucio Katona). En Menores de 16, el sábado 18, a las 10.30, Rowing jugará con Tilcara (Julián Caviglia); a las 11, Santa Fe Rugby con CRAI (Carlos Recce) y a las 12, Universitario con Estudiantes (Cristian Kuverling).

Ahora empieza la mejor parte en el Torneo Dos Orillas de juveniles. foto 2 gentileza prensa La Salle Jobson.

En Menores de 15, a las 9.45, CRAI recibirá a Universitario (Lucio Katona); 11, Tilcara con Santa Fe Rugby (Diego Sueldo) y a las 11.30, La Salle Jobson con Estudiantes (Carlos Manera). En Menores de 14, las 10, CRAI con Universitario (Emiliano Prats), y a las 11, Tilcara con Santa Fe Rugby (Aldasoro).

En la Copa de Plata, en M19, a las 11.30, CRAI B recibirá Universitario (Fabián Prats); 12.30, Alma Juniors con Tilcara (Leopoldo Torres) y a las 13, Cha Roga con CAE B (Leonardo Del Río). En Menores de 17, a las 13, jugarán Cha Roga/Querandí con Tilcara (Oscar Baruffato). En M15, a las 11, Cha Roga con CRAR (Matías Del Río).