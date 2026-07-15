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Argentina e Inglaterra, otro capítulo de una rivalidad histórica con la final del Mundial en juego

La Scaloneta se mide este miércoles ante el seleccionado inglés en Atlanta por una de las semifinales del Mundial 2026. Messi llega como máximo goleador del torneo y la Albiceleste buscará otro paso hacia la defensa del título.

Ovación

Por Ovación

15 de julio 2026 · 08:15hs
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Argentina e Inglaterra, otro capítulo de una rivalidad histórica con la final del Mundial en juego

La Selección argentina afrontará este miércoles uno de los desafíos más importantes del Mundial 2026 cuando se enfrente a Inglaterra por un lugar en la gran final. Desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará seguir escribiendo su historia en una rivalidad que trasciende generaciones.

Un camino con sufrimiento, pero con personalidad para la Argentina

Argentina llega a esta instancia después de una serie de partidos de máxima exigencia. En los 16avos de final necesitó del tiempo suplementario para eliminar a Cabo Verde, luego protagonizó una remontada memorable frente a Egipto en octavos de final tras estar 2-0 abajo y, en cuartos, volvió a recurrir a los 120 minutos para superar a Suiza.

A pesar de ese desgaste, el seleccionado nacional mantiene intacta su ilusión de alcanzar una nueva final mundialista y defender el título obtenido en Qatar 2022.

El gran estandarte del equipo vuelve a ser Lionel Messi, quien a los 39 años continúa deslumbrando. El capitán argentino suma ocho goles y dos asistencias, comparte el liderazgo de la tabla de goleadores con Kylian Mbappé y vuelve a ser el principal argumento ofensivo del conjunto albiceleste.

Además, Scaloni recibió una noticia alentadora en el último encuentro: Lautaro Martínez y Julián Álvarez rompieron sus respectivas sequías goleadoras al convertir frente a Suiza, una señal positiva de cara al compromiso más importante del torneo.

Inglaterra quiere volver a una final después de seis décadas

Del otro lado estará una Inglaterra que también debió trabajar más de la cuenta para llegar a semifinales y que sueña con disputar una final del mundo por primera vez desde 1966.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel tiene como principales figuras al talentoso Jude Bellingham y al goleador Harry Kane, quienes acumulan seis tantos cada uno en la Copa del Mundo y lideran el poder ofensivo de los europeos.

Con un plantel de enorme jerarquía y experiencia, los ingleses intentarán cortar el sueño argentino y volver a instalarse entre los dos mejores seleccionados del planeta.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Nicolás González, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Hora: 16.

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).

Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta).

TV: Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports, Disney+ Premium y Paramount+.

Argentina Inglaterra Mundial
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