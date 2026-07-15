Las interrupciones se producirán entre el jueves y el viernes por empalmes de nuevas cañerías en los barrios Noroeste, Sur y Centenario. La empresa recomendó tomar las precauciones necesarias.

Cortes de agua en Santa Fe: ASSA anunció trabajos de empalme de cañerías para este jueves y viernes

Aguas Santafesinas (Assa) informó que entre este jueves 16 y el viernes 17 de julio llevará adelante trabajos de empalme de nuevas cañerías en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, lo que obligará a interrumpir de manera transitoria el suministro de agua potable en tres zonas.

El primer operativo se realizará el jueves 16, entre las 8 y las 14, en el sector noroeste comprendido por Monseñor Rodríguez, Hugo Wast, avenida Blas Parera y avenida Circunvalación.

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Jueves 16



Empalme de cañerías de la red de distribución de agua potable.



Suspensión transitoria del suministro en un sector del Noreste de 08:00 a 14:00.



Luego podría registrarse turbiedad. pic.twitter.com/AqxmJQDRpA — Noticias de Aguas Santafesinas (@AguasSantaFe) July 15, 2026

La empresa explicó que la interrupción responde al empalme de una cañería primaria de la red de distribución en la intersección de Misiones y José María Reinares, una obra que alcanza a sectores de los barrios Estanislao López, Ceferino Namuncurá y Florencio Fernández.

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Viernes, continúan los trabajos

Los trabajos continuarán el viernes 17, también entre las 8 y las 14, cuando se suspenderá el servicio en parte del barrio Sur, dentro del perímetro delimitado por Juan de Garay, Amenábar, 25 de Mayo y 4 de Enero.

En ese sector se ejecutará el empalme de dos cañerías que forman parte del proceso de renovación de la red sobre General López al 2500.

Ese mismo viernes, pero entre las 8 y las 12, también se verá afectado el barrio Centenario, en el área comprendida por Pietranera, Reconquista, Raúl Tacca y Rodríguez Peña. Allí los trabajos se desarrollarán en la intersección de Colón y Tacca.

Desde ASSA indicaron que, una vez restablecido el servicio, podría registrarse turbiedad en el agua. En esos casos, recomendaron dejar correr el agua durante algunos minutos hasta que recupere su aspecto habitual.

La empresa recordó además que los usuarios pueden realizar consultas o reclamos durante las 24 horas a través de su servicio de atención por WhatsApp o mediante su sitio web oficial.