Se puso en marcha la fecha 18 del Apertura José Luis Burtovoy

Con el triunfo de Sanjustino sobre la Academia Cabrera se levantó el telón del capítulo de la decimoctava jornada del Apertura de Primera A

La Liga Santafesina vive esta semana cargada de actividad con la continuidad del Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy con la disputa de la decimoctava fecha. Son tres adelantos los previstos en un certamen que ingresó en un tramo decisivo con la pelea por el campeonato que se encuentra al rojo vivo. En el Portón del Norte Santafesino se registró la victoria del Matador sobre la Academia Cabrera , lo que le permite al local conservar las expectativas intactas de soñar con el título del certamen.

En una fresca noche en la ciudad cabecera del departamento San Justo, tuvo su bautismo una nueva jornada del fútbol grande de la Liga Santafesina, precisamente en uno de los adelantos que obedecen a la jornada de Copa Santa Fe que el anfitrión deberá afrontar el próximo fin de semana.

En el Coloso del Oeste, y por la decimoctava fecha del Apertura José Luis Burtovoy, Copa Sanatorio Garay, Sanjustino le ganó 1 a 0 a la Academia Andrés Cabrera bajo el arbitraje de Ignacio Castellano. El gol para el elenco de Marcelo Molina lo convirtió Lorenzo González. En el encuentro preliminar de la división reserva, las acciones culminaron igualadas 0 a 0.

Un triunfo para mantener la ilusión. El Verde ganó como local de manera ajustada, el gol convertido por Lorenzo González reválida el ánimo de un conjunto que siente el ajetreo de la doble competencia. El fin de semana recibe al Sabalero, en instancias de 8vos de final de Copa Santa Fe. Sanjustino triunfa como local y espera lograr lo mismo cuando tenga que jugar como visitante.

En la fecha pasada, Sanjustino había igualado 1 a 1 con Ateneo Inmaculada, y en la próxima fecha, deberá visitar a Ciclón Racing en barrio Guadalupe, mientras que la Academia Cabrera que venía de imponerse a Las Flores por 2 a 0 en el predio de la ex Fiat en Sauce Viejo recibirá en la decimonovena fecha a Nacional en ese mismo escenario.

La Academia Cabrera cayó ajustadamente frente al Matador en condición de visitante. foto gentileza CAITO prensa AC.

Las posiciones quedaron provisoriamente del siguiente modo: La Perla del Oeste 43, Sanjustino 41, Colón de San Justo 40, Sportivo Guadalupe 33, La Salle Jobson 29, Colón 27, Juventud Unida 25; Cosmos y El Quillá 24, Ciclón Racing 21, Ateneo Inmaculada 21, Academia Cabrera e Independiente 19; Unión, Nacional y Nobleza 18, Ciclón Norte y Las Flores II 17, Gimnasia y Esgrima y Universidad del Litoral 16, Newell´s Old Boys 15, Deportivo Santa Rosa 5.

En la continuidad de la fecha 18, este jueves 16 de julio habrá dos encuentros. En el estadio Rodolfo Candioti, a partir de las 21, Juventud Unida de Candioti recibirá a Colón de Santa Fe con el arbitraje de Ángel Cristoforato quien contará con la colaboración de Jeremías Sotelo y Lautaro Santillán. Por su parte, en el estadio Mauricio Martínez de Santo Tomé, Unión jugará con Nobleza de Recreo a partir de las 21 siendo Ariel Correa el encargado de controlar las acciones y será asistido por Ezequiel Favre y Carlos Sánchez.

El sábado 18 se disputarán desde las 15.30 los siguientes cotejos: La Salle Jobson con Ciclón Norte, Sportivo Guadalupe con Independiente, Cosmos FC con Newell´s, Colón de San Justo con La Perla del Oeste, Nacional con Ciclón Racing, Náutico El Quillá con Gimnasia y Esgrima, Las Flores con Universidad del Litoral y Deportivo Santa Rosa con Ateneo Inmaculada.

Colón de San Justo avanzó en la Copa Concejo 0.0%

En la continuidad de la Copa Concejo 0.0%, Colón de San Justo venció a Loyola y se metieron en la próxima ronda: Hay cruce confirmado por los octavos de final, cruce que se editará primero este fin de semana por el torneo Apertura de la A. En la cancha Leopoldo Jacinto Luque del predio Nery Pumpido y por los dieciseisavos de final del certamen que organiza la Liga Santafesina junto al Concejo de Santa Fe y CCU, Colón de San Justo derrotó 1 a 0 a Loyola con el gol de Diego Pariani.

El cuadro que dirige Mauricio Chiementín en la próxima instancia se medirá ante La Perla del Oeste de Andrés Formento, choque que por otro lado se avecina en la decimoctava fecha del Apertura Polaca Burtovoy, justamente, el 1 y 2 de las posiciones.

Por la Copa Concejo, el Conquistador clasificó a octavos de final tras vencer a Loyola por 1 a 0. foto gentileza Facu Rean.

Con un equipo integrado por varios futbolistas surgidos de las inferiores y algunos jugadores que vienen sumando minutos desde el banco en primera, los guerreros dieron un nuevo paso en la competencia y demostraron que el semillero rojiblanco sigue dando sus frutos. Gran oportunidad para los más jóvenes, que respondieron con compromiso, personalidad y un triunfo que vale clasificación.

También deben medirse por los dieciseisavos de final, Universidad con San Cristóbal, Banco Provincial con Colón, Independiente con Deportivo Santa Rosa, Vecinal Gálvez con Ciclón Racing, Ateneo Inmaculada con Belgrano de Coronda, y Los Canarios con Gimnasia y Esgrima.