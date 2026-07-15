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Caza ilegal en el norte provincial: interceptaron a guías que llevaban turistas franceses con escopetas y patos silvestres muertos

El procedimiento conjunto entre la Guardia Rural "Los Pumas" y el Ministerio de Ambiente se realizó en la zona rural de Fortín Olmos. Secuestraron armas de fuego con credenciales vencidas, señuelos y 24 ejemplares de fauna autóctona. Interviene la Fiscalía de Vera por infracción a la Ley Nacional de Conservación de la Fauna.

15 de julio 2026 · 09:36hs
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Caza ilegal en el norte provincial: interceptaron a guías que llevaban turistas franceses con escopetas y patos silvestres muertos

Caza ilegal en el norte provincial: interceptaron a guías que llevaban turistas franceses con escopetas y patos silvestres muertos

Un nuevo golpe contra el furtivismo y la depredación de la fauna autóctona se concretó este martes por la noche en el departamento Vera. En un operativo conjunto entre los efectivos de la Guardia Rural "Los Pumas" y los inspectores del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, se desarticuló una excursión de caza ilegal en la zona rural de Fortín Olmos, la cual era protagonizada por guías locales y un contingente de ciudadanos de nacionalidad francesa.

Como resultado del procedimiento de control y saturación, tres hombres resultaron aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia santafesina, tras constatarse que realizaban la actividad de forma totalmente clandestina, sin los permisos correspondientes y portando armas de guerra con documentación vencida.

LEER MÁS: "Es solo la punta del iceberg": advierten que la masacre de fauna en el norte santafesino expone una red de caza ilegal de escala nacional

Dos camionetas, guías locales y turistas extranjeros

De acuerdo con el parte oficial de las fuerzas de seguridad terrestres, las patrullas rurales detuvieron la marcha de dos camionetas que circulaban de manera sospechosa por los caminos rurales del norte provincial. Al proceder a la requisa e identificación de los ocupantes, se encontraron con la siguiente distribución logística:

Primer vehículo: transitaba un hombre que se identificó de forma verbal como "guía de caza profesional", quien trasladaba en la cabina a dos ciudadanos de origen francés.

Segundo vehículo: se desplazaba un hombre señalado como el responsable logístico del contingente, acompañado por un ciudadano argentino y un tercer ciudadano de nacionalidad francesa.

Al momento de solicitarles la documentación obligatoria que habilita la actividad cinegética en territorio santafesino, los agentes constataron que ninguno de los involucrados poseía la licencia de caza habilitante ni las autorizaciones de los campos exigidas por la normativa vigente. Además, uno de los organizadores presentaba la credencial de legítimo usuario y tenencia de armas de fuego completamente vencida.

En las cajas de los vehículos se hallaron diversos implementos de uso exclusivo para la caza de aves acuáticas, confirmando que el contingente operaba de manera furtiva bajo el amparo de la noche en humedales de la región.

Armas, municiones y el decomiso de fauna

Las autoridades procedieron al secuestro preventivo y de resguardo de un importante lote de elementos de valor delictivo:

Armamento: tres escopetas de diversos calibres listas para el disparo.

Municiones: cartuchos utilizables y vainas servidas esparcidas en los vehículos.

Equipamiento técnico: llamadores acústicos, señuelos artificiales y pateras de arrastre.

Fauna protegida: un total de 24 ejemplares de patos silvestres sin vida, los cuales fueron decomisados para su posterior desnaturalización sanitaria.

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