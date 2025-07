Faltante de patentes: Santa Fe recibirá unas 150 mil chapas nuevas antes de fin de mes

La faltante de matrículas “es algo que ocurre desde fines del año pasado”, expresó el funcionario provincial, quien admitió que la situación “es preocupante , porque hay demoras de entre 3 y 4 meses en las entregas. Por lo tanto, los vehículos nuevos salen de las concesionarias con un papel, que hay que colocar en la parte de adelante y en la luneta. Sale con la cédula azul, pero las concesionarias no reciben las patentes y los vehículos salen sin chapas”.

En declaraciones a LT8, Kelman agregó que “luego pasan 3 y hasta 5 meses hasta que llaman a los dueños de los vehículos para la colocación de las patentes. Estas situaciones suceden y es como que nos vamos acostumbrando”, y a la vez admitió: “Para todo lo que tiene que ver con controles en rutas y también en ciudad, es una dificultad y un problema”.

Un problema que no afecta solo a los autos nuevos

El funcionario de la APSV aclaró que la falta de chapa no solo afecta a los vehículos nuevos. También lo sufren los dueños de rodados que deben tramitar duplicado o triplicado por rotura, pérdida o robo. “Al parecer todo es parte de un problema con la pintura de las patentes no solo para los autos 0KM que es donde más se ve o impacta, pero también con el trámite de duplicado o triplicado con lo cual no son solo los autos nuevos”, precisó.

Kelman reveló que, de acuerdo a la información que recibieron en ese organismo, “en lo que resta de julio llegarían 150 mil patentes a la provincia de Santa Fe. Eso vendría a reordenar casi todo”, aunque aclaró que no contaba “el número total de vehículos que no tienen patentes". De todos modos, "150 mil chapas, con la faltante que hay en todo el país, es un buen número”, analizó.

El problema de la falta de chapas “sucedió también en noviembre y en enero”, recordó titular del Observatorio de la Apsv. “No es que el tema está totalmente zanjado. Ahora llegaría una entrega que vendría a normalizar un poco la situación. Habría que ver a futuro qué pasará. Este problema es un asunto de la Casa de la Moneda, que confecciona las chapas, y de todo lo que ha sucedido en el Gobierno nacional y la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor. Nación modificó muchas cuestiones, con organismos que se fueron cerrando o achicando y ahora no ofrecen el mismo servicio que antes”.

Cómo afecta la falta de patentes en los controles

Kelman recomendó, ante el anuncio de la llegada de las 150 mil chapas a Santa Fe, que los dueños de vehículos que circulen con la identificación provisoria de papel consulten en el Registro o en la concesionaria. “No esperaría a que llamen ya que hasta que regularice todo se pueda tener más brevedad.

Con respecto a la dificultad para hacer un control efectivo de los vehículos que cuentan con chapas, Kelman admitió que la dificultad existe. “No tenemos la información de cuando se entregó la chapa y no sabemos cuándo puede haber algún engaño o una avivada de quien circula sin patente. Hay cuestiones en seguridad pública que tienen que ver con las lectoras LPR para poder saber si ese auto tiene pedido de captura o los radares automáticos”.

“En esas cuestiones estamos en un problema porque no podemos verificar el titular registral del vehículo. Tanto en los cinemómetros, los radares con detención que tenemos en la provincia o en cualquier control de la guardia provincial o en el ejido urbano con inspectores o policías, en esa constatación se puede saber si es el titular registral, averiguar antecedentes y hacer todo el procedimiento porque la tarjeta azul y el título están. Pero en algunas instancias de control tenemos dificultades”, subrayó.

Licencia digital, gestiones demoradas

Al ser consultado sobre los avances para la incorporación de la versión digital de la licencia de conducir en la aplicación Mi Argentina, el funcionario provincial sostuvo que “eso es algo a lo que se puso mucho trabajo junto con Nación. No es un proceso largo, pero también se vio interrumpido por el decreto de desregulación por el que la Agencia Nacional de Seguridad Vial fue absorbida por una nueva Secretaría de Transporte”.

“Nos informan que en ese proceso se retrasó y otra vez la Agencia Nacional no tiene firma. Son cuestiones que van demorando. Vamos en ese camino. Es un trabajo que tenemos que hacer con Nación. La provincia de Santa Fe quiere que se presente en los controles la licencia digital, pero necesitamos pulir algunas cuestiones de sistema con Nación. Esas gestiones venían encaminadas, pero desde hace 20 días todo está parado. Esperamos que se retome todo para tenerlo disponible en unos meses para los santafesinos”, subrayó.