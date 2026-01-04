Uno Santa Fe | Santa Fe | Horacio Usandizaga

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

Tenía 85 años. Fue dos veces intendente de Rosario por la UCR, senador nacional y presidente de Rosario Central

4 de enero 2026 · 13:08hs
Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

Archivo / La Capital

Horacio Usandizaga, histórico dirigente radical y dos veces intendente de Rosario, murió a los 85 años. La noticia fue confirmada este domingo por el Rosario Central, club del que fue presidente entre 2007 y 2010, a través de un mensaje institucional en el que expresó sus condolencias a familiares y amigos.

“A los 85 años de edad falleció Horacio Usandizaga, ex presidente de Rosario Central, que ejerció el cargo en el período comprendido entre los años 2007 y 2010. Las condolencias y el respeto para la familia y amigos”, publicó la institución canalla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2007781342147416550&partner=&hide_thread=false

Abogado de profesión, conocido popularmente como “El Vasco”, Usandizaga nació el 15 de junio de 1940 en Juan Bernabé Molina, provincia de Santa Fe, y fue una de las figuras políticas más influyentes de la recuperación democrática en Rosario.

Una figura central de la política rosarina

Usandizaga fue electo intendente municipal de Rosario en dos oportunidades consecutivas, en 1983 y 1987, en representación de la Unión Cívica Radical, con más del 50% de los votos en ambos comicios. Asumió su primer mandato el 11 de diciembre de 1983, en el inicio de la democracia tras la última dictadura militar.

Su trayectoria política había comenzado mucho antes: en 1963, con apenas 23 años, fue electo concejal de Rosario, convirtiéndose en el edil más joven de la ciudad hasta ese momento.

Durante su paso por la intendencia dejó una marca fuerte en la vida política local. En 1989, en plena campaña presidencial, aseguró públicamente que renunciaría a su cargo si Carlos Menem ganaba las elecciones. Tras el triunfo del candidato peronista, cumplió su promesa y dejó la intendencia en diciembre de ese año. Desde entonces, el radicalismo no volvió a gobernar el municipio rosarino.

Legislador provincial y nacional

Luego de su etapa como intendente, Usandizaga continuó su carrera política a nivel legislativo. Fue diputado provincial de Santa Fe entre 1993 y 1995 y, posteriormente, senador nacional por la provincia entre 1995 y 2001.

En 1991 fue uno de los dirigentes que apoyó en Santa Fe la sanción de la Ley de Lemas, una norma que terminaría jugándole en contra: pese a haber sido el candidato más votado a gobernador, perdió la elección ante la suma de los sublemas del peronismo y sus aliados.

Su paso por Rosario Central

En 2007 asumió la presidencia de Rosario Central, una etapa atravesada por fuertes tensiones deportivas e institucionales. En 2010, tras el descenso del club a la Primera B Nacional, presentó su renuncia al cargo.

Poco tiempo después, y afectado por tres accidentes cerebrovasculares, se retiró definitivamente de la vida pública y política.

Identidad radical y legado

Usandizaga fue un radical convencido desde siempre. En una entrevista en mayo de 2023, recordó el peso de la militancia familiar en su identidad política: “Fui radical desde chico porque mi viejo era radical; cuando estaba en los huevos de mi viejo ya era radical”, dijo con su estilo directo y provocador, que lo caracterizó durante décadas.

Con su muerte, Rosario despide a una figura clave de su historia política reciente, protagonista del retorno democrático, dirigente polémico y de fuerte personalidad, cuyo nombre quedó asociado de manera indeleble a la vida institucional de la ciudad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CacuCandido/status/2007776327735386336&partner=&hide_thread=false

Horacio Usandizaga murió Rosario Central
Noticias relacionadas
murio horacio usandizaga, el primer intendente de rosario tras el regreso de la democracia

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

El deterioro genera peligro latente en distintas carreteras nacionales que pasan por la provincia de Santa Fe.

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: "Nos mintieron"

La comunidad venezolana se moviliza en Santa Fe en apoyo a la captura de Nicolás Maduro

La comunidad venezolana se moviliza en Santa Fe en apoyo a la captura de Nicolás Maduro

La difícil batalla de la familia de Mariano para reunir el dinero del tratamiento contra la leucodistrofia: “Es una lucha contra el tiempo”

A contrarreloj: la desesperada lucha de una familia santafesina para frenar la enfermedad degenerativa de su hijo

Lo último

Anmat advierte sobre lentes de contacto de fantasía sin registro sanitario

Anmat advierte sobre lentes de contacto de fantasía sin registro sanitario

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: Nos mintieron

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: "Nos mintieron"

Cristina Kirchner condenó el secuestro de Maduro: EE. UU. volvió a cruzar un límite

Cristina Kirchner condenó el "secuestro" de Maduro: "EE. UU. volvió a cruzar un límite"

Último Momento
Anmat advierte sobre lentes de contacto de fantasía sin registro sanitario

Anmat advierte sobre lentes de contacto de fantasía sin registro sanitario

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: Nos mintieron

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: "Nos mintieron"

Cristina Kirchner condenó el secuestro de Maduro: EE. UU. volvió a cruzar un límite

Cristina Kirchner condenó el "secuestro" de Maduro: "EE. UU. volvió a cruzar un límite"

Violento asalto en barrio María Selva: balearon a un padre y a su hijo dentro de su casa

Violento asalto en barrio María Selva: balearon a un padre y a su hijo dentro de su casa

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

Ovación
Unión analiza el futuro de Diego Armando Díaz ante el avance de Godoy Cruz

Unión analiza el futuro de Diego Armando Díaz ante el avance de Godoy Cruz

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Franco Ratotti: Tengo la cabeza en Unión, ojalá me pueda quedar

Franco Ratotti: "Tengo la cabeza en Unión, ojalá me pueda quedar"

Colón de San Justo y Sanjustino juegan los cuartos de final del Regional

Colón de San Justo y Sanjustino juegan los cuartos de final del Regional

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe